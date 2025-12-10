Фінляндія придбала сотні глушників для протидії дронам

У Фінляндії посилили протидронову оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах агенції Reuters.

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Фінляндія інвестує в глушники та детектори безпілотників

Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max литовської компанії NT Service, які створюють захисний купол для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів.

За словами інспектора протиповітряної оборони Фінляндії, полковника Мано-Мікаеля Нокелайнена, обладнання розгорнуть навколо критично важливої інфраструктури, включно з військовими базами.

"Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дає змогу запобігти польотам безпілотників над військами", — пояснив Нокелайнен.

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Крім глушників, військові придбали ручні детектори дронів Airfence фінської компанії Sensofusion та гвинтівкові приціли Smash від ізраїльської Smartshooter для полегшення наведення на ціль і збивання дронів. Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним безпілотникам.

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Розвиток дронів у фінській армії

Фінляндія має парк майже з 1000 розвідувальних дронів, виготовлених у США та фінською компанією Insta. Щорічно планується навчати до 500 нових пілотів дронів, повідомив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.

Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з безпілотниками наступного року.

Раніше ми писали, що невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там проходили навчання українські військові.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

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