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Фінляндія придбала сотні глушників для протидії дронам

Дрони над Європою

У Фінляндії посилили протидронову оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах агенції Reuters.

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Фінляндія інвестує в глушники та детектори безпілотників

Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max литовської компанії NT Service, які створюють захисний купол для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів.

За словами інспектора протиповітряної оборони Фінляндії, полковника Мано-Мікаеля Нокелайнена, обладнання розгорнуть навколо критично важливої інфраструктури, включно з військовими базами.

"Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дає змогу запобігти польотам безпілотників над військами", — пояснив Нокелайнен.

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Крім глушників, військові придбали ручні детектори дронів Airfence фінської компанії Sensofusion та гвинтівкові приціли Smash від ізраїльської Smartshooter для полегшення наведення на ціль і збивання дронів. Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним безпілотникам.

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Розвиток дронів у фінській армії

Фінляндія має парк майже з 1000 розвідувальних дронів, виготовлених у США та фінською компанією Insta. Щорічно планується навчати до 500 нових пілотів дронів, повідомив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.

Військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з безпілотниками наступного року. 

Раніше ми писали, що невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там проходили навчання українські військові.

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оборона (4961) Фінляндія (1459) дрони (8508)
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Топ коментарі
+3
Закупівля David's Sling у поєднанні з 64 літаками F-35, 405 ********* ракетами AMRAAM, розширеною потужністю NASAMS та витратами на оборону, що наближаються до 3% ВВП, створює одну з найпотужніших багаторівневих систем протиповітряної оборони в Європі.
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10.12.2025 05:18 Відповісти
+2
Лютневий напад Росії на Україну в 2022 році миттєво зруйнував фінські уявлення, спричинивши стрімке зростання громадської підтримки членства в НАТО з приблизно 25% до понад 75% всього за кілька тижнів.
Трохи більше ніж за рік Фінляндія стала 31-м членом НАТО, а за день після приєднання оголосила про свій вибір ізраїльської системи David's Sling, вартість контракту якої становила 532 мільйони євро.
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10.12.2025 04:23 Відповісти
+1
Щось мені підказує, що якщо куйло нападе на Фінляндію, то Трамп також пропонуватиме мирні плани.
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10.12.2025 03:51 Відповісти

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