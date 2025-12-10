Финляндия приобрела сотни глушителей для противодействия дронам

В Финляндии усилили противодроновую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах агентства Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир с Россией не может быть "любой ценой", - Валтонен

Финляндия инвестирует в глушители и детекторы беспилотников

Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service, которые создают защитный купол для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов.

По словам инспектора противовоздушной обороны Финляндии, полковника Мано-Микаэля Нокелайнена, оборудование развернут вокруг критически важной инфраструктуры, включая военные базы.

"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты беспилотников над войсками", — пояснил Нокелайнен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ может развернуть мониторинговую миссию в Украине в случае гарантирования условий безопасности, - Валтонен

Кроме глушителей, военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence финской компании Sensofusion и винтовочные прицелы Smash от израильской Smartshooter для облегчения наведения на цель и сбивания дронов. Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам.

Читайте также: Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов

Развитие дронов в финской армии

Финляндия имеет парк почти из 1000 разведывательных дронов, изготовленных в США и финской компанией Insta. Ежегодно планируется обучать до 500 новых пилотов дронов, сообщил командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Валимаки.

Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для борьбы с беспилотниками в следующем году.

Ранее мы писали, что неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Путин пытается запугать Европу атаками дронов