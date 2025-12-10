РУС
Финляндия приобрела сотни глушителей для противодействия дронам

Дроны над Европой

В Финляндии усилили противодроновую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах агентства Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир с Россией не может быть "любой ценой", - Валтонен

Финляндия инвестирует в глушители и детекторы беспилотников

Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service, которые создают защитный купол для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов.

По словам инспектора противовоздушной обороны Финляндии, полковника Мано-Микаэля Нокелайнена, оборудование развернут вокруг критически важной инфраструктуры, включая военные базы.

"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты беспилотников над войсками", — пояснил Нокелайнен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ может развернуть мониторинговую миссию в Украине в случае гарантирования условий безопасности, - Валтонен

Кроме глушителей, военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence финской компании Sensofusion и винтовочные прицелы Smash от израильской Smartshooter для облегчения наведения на цель и сбивания дронов. Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам.

Читайте также: Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов

Развитие дронов в финской армии

Финляндия имеет парк почти из 1000 разведывательных дронов, изготовленных в США и финской компанией Insta. Ежегодно планируется обучать до 500 новых пилотов дронов, сообщил командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Валимаки.

Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для борьбы с беспилотниками в следующем году. 

Ранее мы писали, что неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Путин пытается запугать Европу атаками дронов

оборона (5340) Финляндия (1064) дроны (5702)
Лютневий напад Росії на Україну в 2022 році миттєво зруйнував фінські уявлення, спричинивши стрімке зростання громадської підтримки членства в НАТО з приблизно 25% до понад 75% всього за кілька тижнів.
Трохи більше ніж за рік Фінляндія стала 31-м членом НАТО, а за день після приєднання оголосила про свій вибір ізраїльської системи David's Sling, вартість контракту якої становила 532 мільйони євро.
Закупівля David's Sling у поєднанні з 64 літаками F-35, 405 ********* ракетами AMRAAM, розширеною потужністю NASAMS та витратами на оборону, що наближаються до 3% ВВП, створює одну з найпотужніших багаторівневих систем протиповітряної оборони в Європі.
Система Arrow-3 працює за так званим принципом "hit-to-kill": наближаюча ракета знищується не вибухом, а внаслідок прямого зіткнення з ракетою-перехоплювачем, яка уражає ціль на траєкторії до того, як вона знову ввійде в атмосферу Землі.
Це призводить до утворення меншої кількості уламків, що підвищує безпеку над населеними пунктами.
Для цього система оборони потребує точного наведення.
Бойова частина також оснащена власними датчиками для корекції цілі при підльоті.
а саме головне фіни зробили правильні висновки вчасно сховавшись під ядерну парасольку США.
Щось мені підказує, що якщо куйло нападе на Фінляндію, то Трамп також пропонуватиме мирні плани.
фінів не треба вчити, що таке русня.
вони давно вже все зрозуміли в так звану "зимню війну" майже 100 років тому...
Потужна потужність. У мене тільки одне питання - скільки потрібно шахедів щоб у Фінляндії тупо скінчились ракети до всієї цієї потужної ППО? Я вже не говорю про більш дешеві дрони типа ФПВ.
Особо не углублялся в "тему" но уже при наличии дронов на оптоволокне, "глушилки"? Т.е. ( по статье) скидывают неликвид, который устарел ( Как продать кассету МК 60 для загрузки, когда у тебя есть диско ввод 3.5)
Оптоволокно це 20 км. Ну хай буде 30 км. Іншими словами, літати воно буде над "смертельною зоною" і не далі. А от хаймарс вражає на відстані 300 км. То де буде проходити ця "смертельна зона"? Ти думаєш на території Фінляндії? Не вгадав!
10.12.2025 04:23 Ответить
Замовлення Фінляндії включає чотири пускові одиниці - кожна оснащена 12 перехоплювачами Stunner у вертикальних пускових контейнерах - плюс багатофункціональний радар EL/M-2084.
Перехоплювач Stunner є технологічним ядром системи.
Ця двоступенева ракета розганяється до Маха 7,5 за допомогою трьох імпульсного твердопаливного двигуна, при цьому останній імпульс забезпечує швидкість і маневреність у фінальній фазі для перехоплення. Її характерний асиметричний «дельфіноподібний ніс» містить двомодульний датчик, що поєднує електрооптичні/інфрачервоні сенсори з активною фазованою антенною решіткою радару - що дозволяє ракеті розрізняти приманки від реальних бойових блоків.
На відміну від більшості конкурентів, Stunner є чисто ударною зброєю без вибухової боєголовки, знищуючи цілі лише кінетичним ударом.
Patriot - Фінляндія вважала його занадто дорогим і непридатним для фінських операційних вимог.
Ефективність витрат виявилася вирішальною.
Ціна David's Sling у 317 мільйонів євро (з опціями - ще 103 мільйони) різко контрастує з оцінною вартістю приблизно 1,1 мільярда доларів або більше для порівнянної батареї Patriot PAC-3, тоді як ракети Stunner коштують приблизно у три-чотири рази дешевше за перехоплювачі PAC-3 MSE - приблизно по 3 мільйони доларів кожна.
Як зазначали фінські аналітики, цей вибір відображав філософію «мати одну Cadillac або чотири Volvo».
Німці також купують в Ізраїлі.
Німеччина прийняла на бойове чергування систему ПРО Arrow-3.
Arrow-3 була спільно розроблена Ізраїлем та США і є однією з найпередовіших у світі систем перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет.
Комплекси ППО IRIS-T працюють на короткій дистанції до 15 кілометрів, Patriot - до 50 кілометрів.
Разом вони забезпечують захист на висоті до 50 кілометрів.

Arrow-3, у свою чергу, захищає від загроз з великої відстані та висоти. Вона може перехоплювати ракети на висоті до 100 кілометрів і має дальність до 2400 кілометрів.
 Разом ці три системи утворюють багаторівневу систему протиракетної оборони.
Arrow-3 вважається передовою з технологічної точки зору, проте її вартість висока: одна ракета-перехоплювач коштує кілька мільйонів євро. Системи Patriot та IRIS-T дешевші і можуть бути розгорнуті у великих кількостях у разі надзвичайної ситуації.
Німеччина та Ізраїль домовилися про купівлю системи Arrow-3 у 2023 році. Це стало найбільшим постачанням зброї з Ізраїлю на сьогодні.
За даними Міністерства оборони Німеччини, її вартість перевищує 3,6 млрд євро.
Частина цієї суми призначена для обслуговування та підтримки, щоб забезпечити роботу системи протягом десятиліть.

Для Європи Arrow-3 також є кроком до більшої незалежності від американських оборонних систем.
Война в Украине показала, что единственное ценное в государстве это пехота ! Остальные вундервафли не работают!
