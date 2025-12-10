Финляндия приобрела сотни глушителей для противодействия дронам
В Финляндии усилили противодроновую оборону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах агентства Reuters.
Финляндия инвестирует в глушители и детекторы беспилотников
Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service, которые создают защитный купол для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов.
По словам инспектора противовоздушной обороны Финляндии, полковника Мано-Микаэля Нокелайнена, оборудование развернут вокруг критически важной инфраструктуры, включая военные базы.
"Это очень важно для самозащиты войск. Другими словами, это позволяет предотвратить полеты беспилотников над войсками", — пояснил Нокелайнен.
Кроме глушителей, военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence финской компании Sensofusion и винтовочные прицелы Smash от израильской Smartshooter для облегчения наведения на цель и сбивания дронов. Новое оборудование предназначено для противодействия небольшим разведывательным беспилотникам.
Развитие дронов в финской армии
Финляндия имеет парк почти из 1000 разведывательных дронов, изготовленных в США и финской компанией Insta. Ежегодно планируется обучать до 500 новых пилотов дронов, сообщил командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Валимаки.
Военные планируют заказать больше дронов разных размеров и типов, а также оборудование для борьбы с беспилотниками в следующем году.
Ранее мы писали, что неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
вони давно вже все зрозуміли в так звану "зимню війну" майже 100 років тому...
Трохи більше ніж за рік Фінляндія стала 31-м членом НАТО, а за день після приєднання оголосила про свій вибір ізраїльської системи David's Sling, вартість контракту якої становила 532 мільйони євро.
Перехоплювач Stunner є технологічним ядром системи.
Ця двоступенева ракета розганяється до Маха 7,5 за допомогою трьох імпульсного твердопаливного двигуна, при цьому останній імпульс забезпечує швидкість і маневреність у фінальній фазі для перехоплення. Її характерний асиметричний «дельфіноподібний ніс» містить двомодульний датчик, що поєднує електрооптичні/інфрачервоні сенсори з активною фазованою антенною решіткою радару - що дозволяє ракеті розрізняти приманки від реальних бойових блоків.
На відміну від більшості конкурентів, Stunner є чисто ударною зброєю без вибухової боєголовки, знищуючи цілі лише кінетичним ударом.
Ціна David's Sling у 317 мільйонів євро (з опціями - ще 103 мільйони) різко контрастує з оцінною вартістю приблизно 1,1 мільярда доларів або більше для порівнянної батареї Patriot PAC-3, тоді як ракети Stunner коштують приблизно у три-чотири рази дешевше за перехоплювачі PAC-3 MSE - приблизно по 3 мільйони доларів кожна.
Як зазначали фінські аналітики, цей вибір відображав філософію «мати одну Cadillac або чотири Volvo».
Німеччина прийняла на бойове чергування систему ПРО Arrow-3.
Комплекси ППО IRIS-T працюють на короткій дистанції до 15 кілометрів, Patriot - до 50 кілометрів.
Разом вони забезпечують захист на висоті до 50 кілометрів.
Arrow-3, у свою чергу, захищає від загроз з великої відстані та висоти. Вона може перехоплювати ракети на висоті до 100 кілометрів і має дальність до 2400 кілометрів.
Разом ці три системи утворюють багаторівневу систему протиракетної оборони.
Arrow-3 вважається передовою з технологічної точки зору, проте її вартість висока: одна ракета-перехоплювач коштує кілька мільйонів євро. Системи Patriot та IRIS-T дешевші і можуть бути розгорнуті у великих кількостях у разі надзвичайної ситуації.
Це призводить до утворення меншої кількості уламків, що підвищує безпеку над населеними пунктами.
Для цього система оборони потребує точного наведення.
Бойова частина також оснащена власними датчиками для корекції цілі при підльоті.
За даними Міністерства оборони Німеччини, її вартість перевищує 3,6 млрд євро.
Частина цієї суми призначена для обслуговування та підтримки, щоб забезпечити роботу системи протягом десятиліть.
Для Європи Arrow-3 також є кроком до більшої незалежності від американських оборонних систем.
