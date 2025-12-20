Партнери почали "притримувати" ракети для української ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери почали "притримувати" ракети, призначені для систем ППО України. Зокрема, тому, що на європейців спряцювало залякування російськими дронами.
Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Партнери затримують постачання
"Партнери почали трішки притримувати ракети ППО і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати",- розповів очільник держави.
РФ залякує Європу
Причиною цієї ситуації, Зеленський, зокрема, назвав залякування західних країн з боку Росії. Йдеться про появу дронів над багатьма державами Європи.
"В принципі, це передбачалося, що Росія буде атакувати, залякувати Європу своїми дронами, тощо... У мене відчуття, що одна з причин - це не тільки перевірка ППО європейців, а щоб перед зимою вони притримували (ракети, - ред.) ППО для себе", - сказав президент.
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Або ще скажіть, що свої ракети ППО за 6,5 років можна було б мати..
То ж все партнери погані, бач, ракети ППО зажали...
І взагалі! Як там було - заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... і буде мір... але ж то не точно...