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Новини ППО України Дрони РФ над Європою
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Партнери почали "притримувати" ракети для української ППО, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери почали "притримувати" ракети, призначені для систем ППО України. Зокрема, тому, що на європейців спряцювало залякування російськими дронами.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Партнери затримують постачання

"Партнери почали трішки притримувати ракети ППО і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати",- розповів очільник держави.

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РФ залякує Європу 

Причиною цієї ситуації, Зеленський, зокрема, назвав залякування західних країн з боку Росії. Йдеться про появу дронів над багатьма державами Європи.

"В принципі, це передбачалося, що Росія буде атакувати, залякувати Європу своїми дронами, тощо... У мене відчуття, що одна з причин - це не тільки перевірка ППО європейців, а щоб перед зимою вони притримували (ракети, - ред.) ППО для себе", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28230) ППО (4232) дрони (8610)
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Топ коментарі
+16
що крадуть у Міндіча фламінги? й не дають Україні?
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20.12.2025 19:14 Відповісти
+11
Просто якщо були б ті самі умовні Фламінго і лупили по аеродромах раші то і ракет ППО само собою знадобилося би меньше.
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20.12.2025 19:27 Відповісти
+9
Правильно! А нахріна нам ті Фламінги чи Нептуни? Ну і Грім нахрін не потрібен. Ще сажіть, що ними можна по кацапах бити, всіляки їх аеродроми, пускові установки, а чи просто залізничні мости...
Або ще скажіть, що свої ракети ППО за 6,5 років можна було б мати..
То ж все партнери погані, бач, ракети ППО зажали...
І взагалі! Як там було - заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... і буде мір... але ж то не точно...
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20.12.2025 19:31 Відповісти

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