2 823 44

Партнеры начали "придерживать" ракеты для украинской ПВО, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры начали "придерживать" ракеты, предназначенные для систем ПВО Украины. В частности, потому, что на европейцев подействовали угрозы российскими дронами.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Партнеры задерживают поставки

"Партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", - рассказал глава государства.

РФ запугивает Европу 

Причиной этой ситуации Зеленский, в частности, назвал запугивание западных стран со стороны России. Речь идет о появлении дронов над многими государствами Европы.

"В принципе, это было предсказуемо, что Россия будет атаковать, запугивать Европу своими дронами и т.д... У меня ощущение, что одна из причин - это не только проверка ПВО европейцев, а чтобы перед зимой они придерживали (ракеты. - Ред.) ПВО для себя", - сказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (23067) ПВО (3314) дроны (5779)
Топ комментарии
+12
що крадуть у Міндіча фламінги? й не дають Україні?
20.12.2025 19:14 Ответить
+7
фламінги де, ZеГнида Оманська ?!
20.12.2025 19:20 Ответить
+5
Просто якщо були б ті самі умовні Фламінго і лупили по аеродромах раші то і ракет ППО само собою знадобилося би меньше.
20.12.2025 19:27 Ответить
що крадуть у Міндіча фламінги? й не дають Україні?
20.12.2025 19:14 Ответить
Так порохоботи вигнали міндічя з України, нема кому конструювати рокети
показать весь комментарий
20.12.2025 20:03 Ответить
от яка гнида !!! дочекалося 105 млр дол дляукромафії й починає срати на партнерів...

А можна я помрію - партнери, мабуть, такі умови виписали під отримання цих 105 млр., коли рученята гешефтників ЗЕмародерії не дотягнуться ...

...от тому воно паскудне зьольоне Буратіно й починає пздтіть на пратнерів ?
ну не іврю я що ЄС просто так дають знову МАРОДЕРНІ грабувати, інакше....
20.12.2025 20:11 Ответить
бо ти, дегенерат, не створив ядерну зброю, і не локалізував виробництво ракет для ппо
20.12.2025 19:18 Ответить
Щось Ви давно про ядерку не згадували, я вже думав - зцілілися.
20.12.2025 19:22 Ответить
а що, стратегічна загроза існуванню етнічних українців та України вже зникла кудись?
20.12.2025 19:24 Ответить
Та Медведчук із Деркачем ніби добре почуваються. Якшо ти тіко за "етнічних" переймаєшся.
20.12.2025 19:46 Ответить
він учора народився для ЦН розбурхувати тему ЕТНІЧНОСТІ до громадянської вайнушкі
20.12.2025 20:02 Ответить
якщо вам пофіг на етнічність, то який сенс у війні? всі цивільні мають тоді поїхати, хто куди, а потім і армія. Етнічні українці розчиняться в інших етнічних групах, і не треба воювати.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:09 Ответить
давай жгі!
20.12.2025 20:12 Ответить
будь-ласка, поясніть мені сенс війни, якщо на етнічність треба забити.
20.12.2025 20:21 Ответить
не вивчав їх біографію, це всі, кого ви знаєте з етнічних українців?
20.12.2025 20:05 Ответить
ЯО ничего не гарантирует. Вот у Израиля есть ЯО, но он его не применял и после массового обстрела ракетами Палестиной
20.12.2025 19:42 Ответить
Марущак застосує. Тільки дайте йому ядерну бімбу. Ну хоча б гранату... ядерну
20.12.2025 20:06 Ответить
а була потреба використовувати яз? так, бібізяни інколи їх обстрілюють, але повномасштабної війни ізраїль не має - що і нам треба.
20.12.2025 20:08 Ответить
... доповів навіть без азбуки Морзе - хто хотів, той почув!
20.12.2025 19:19 Ответить
фламінги де, ZеГнида Оманська ?!
20.12.2025 19:20 Ответить
Все . Всё.. козлы.а ч бубочка...
Иди падла шашлыки жаль...где фламинга...
Есои э ого падлу украинцы опять выберут..
Тогда... тогда...
20.12.2025 19:20 Ответить
Ай ай ай, погані всі погані, ніжкою тупни.
20.12.2025 19:22 Ответить
Вже троє згадали в коментах про фламінго. Які не є ракетами ППО, згаданими в заголовку (далі не читав).
20.12.2025 19:23 Ответить
Просто якщо були б ті самі умовні Фламінго і лупили по аеродромах раші то і ракет ППО само собою знадобилося би меньше.
20.12.2025 19:27 Ответить
Правильно! А нахріна нам ті Фламінги чи Нептуни? Ну і Грім нахрін не потрібен. Ще сажіть, що ними можна по кацапах бити, всіляки їх аеродроми, пускові установки, а чи просто залізничні мости...
Або ще скажіть, що свої ракети ППО за 6,5 років можна було б мати..
То ж все партнери погані, бач, ракети ППО зажали...
І взагалі! Як там було - заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... і буде мір... але ж то не точно...
20.12.2025 19:31 Ответить
ФЛАМІНГИ - це мем розкрадання потреб для ОБОРОНИ - чи Ви просто прітвяряєтєсь?
20.12.2025 20:04 Ответить
ну то давайте про бітум говоритимемо, котрим замінили бюджет ракетної програми Порошенко?
20.12.2025 20:06 Ответить
Але, слава Йсу, ми маємо дрони-перехоплювачі, які, майже, захистили міст у Маяках
20.12.2025 19:25 Ответить
https://ibb.co/HTY3Twbt
20.12.2025 19:28 Ответить
І автівки для мобільних груп зажимають партнери, і кулеметні турелі, реби, гуму на колеса?
20.12.2025 19:32 Ответить
Выносите нобелевку лучшему переводчику стрелок,такой талант превзойти невозможно.
20.12.2025 19:32 Ответить
Партнери почали "притримувати" ракети для української ППО, після того, як "зелені шулєри" хотіли наіпати Данію з "фламінгами" і про це пішов розголос по всій спільноті.котра допомагає Україні....!"будьте обережні в Україні при влада, шайка "зелених наперсточників"
20.12.2025 19:33 Ответить
Вони нам вже давно не "партнери", вони - про-російські саботажники!
20.12.2025 19:34 Ответить
з 2019 року народження в Україні...??
20.12.2025 19:37 Ответить
Дебіл...
20.12.2025 19:50 Ответить
Коли щось дають - тоді "союзники" , а коли щось притримують - тоді "партнери" ?
20.12.2025 19:35 Ответить
Партнери притримують ракети, а Малюк жує соплі поки над Києвом дроном тягають рашистську ганчірку з двоголовим півнем. Може Малюк чекає команди Карлсона, бо недарма ж захищав його мов ручний песик від НАБУ.
20.12.2025 19:38 Ответить
Може це міндічгейт нам нагадив? Де зараз Єрмак, доречі?
20.12.2025 19:39 Ответить
В Кончі-Заспі, вечеряє з найвеличнішим лідером **********.
20.12.2025 20:24 Ответить
В общем о хреновой работе ПВО и как следствие ухайдоканой энергетике отчитался. Виновные найдены. Идём дальше....
20.12.2025 19:40 Ответить
Ну так ти ж сам постійно про мир розказуєш. А навіщо ракети тому хто готується до миру? Тепер так називаємі наші ''партнери'' спецом притримують нам поставки ракет щоб ми були постіпливішими і швидше підписали ''мір''. Я більше скажу, якщо Україна підпише капітулятивну угоду нав'язану Тромбом то проти України не тільки введуть ембарго на поставки зброї а і відберуть всю ту зброю і ППО які нам вже поставили. Бо це одна з найголовніших вимог )(уйла до Тромба про демілітаризацію України і гарантії безпеки для Сосії. Хоча про це в відкритих головних пунктах не йдеться але за кулісами це одна із ключових вимог про які америкоси домовляються з московським режимом. От тоді вже дійсно Україна буде на великому гачку у )(уйла і буде виконувати нові вимоги і віддавати нові землі бо буде голою і босою як в 2014-му.
20.12.2025 19:44 Ответить
Чмо тупориле, звісно, своєї провини тут не вбачає. Як завжди провина усіх, тільки не цього мудака.
20.12.2025 19:48 Ответить
Цікаво ці всі прастітутки прозебилячі антиєвропейскькі цензороаські шавки біснуються тут з окопів??
20.12.2025 20:14 Ответить
ну да, ну да... всі винні, один він - красава

от же ж гімно яке
20.12.2025 20:33 Ответить
Довбойоб
20.12.2025 20:47 Ответить
Та й рано шось обісрались партнери🤣🤣🤣
20.12.2025 20:51 Ответить
А не красти, та купити, це варіант для лошар?
20.12.2025 20:51 Ответить
 
 