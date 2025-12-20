Партнеры начали "придерживать" ракеты для украинской ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры начали "придерживать" ракеты, предназначенные для систем ПВО Украины. В частности, потому, что на европейцев подействовали угрозы российскими дронами.
Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Партнеры задерживают поставки
"Партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", - рассказал глава государства.
РФ запугивает Европу
Причиной этой ситуации Зеленский, в частности, назвал запугивание западных стран со стороны России. Речь идет о появлении дронов над многими государствами Европы.
"В принципе, это было предсказуемо, что Россия будет атаковать, запугивать Европу своими дронами и т.д... У меня ощущение, что одна из причин - это не только проверка ПВО европейцев, а чтобы перед зимой они придерживали (ракеты. - Ред.) ПВО для себя", - сказал президент.
А можна я помрію - партнери, мабуть, такі умови виписали під отримання цих 105 млр., коли рученята гешефтників ЗЕмародерії не дотягнуться ...
...от тому воно паскудне зьольоне Буратіно й починає пздтіть на пратнерів ?
ну не іврю я що ЄС просто так дають знову МАРОДЕРНІ грабувати, інакше....
Иди падла шашлыки жаль...где фламинга...
Есои э ого падлу украинцы опять выберут..
Тогда... тогда...
Або ще скажіть, що свої ракети ППО за 6,5 років можна було б мати..
То ж все партнери погані, бач, ракети ППО зажали...
І взагалі! Як там було - заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... і буде мір... але ж то не точно...
от же ж гімно яке