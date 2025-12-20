Партнеры начали "придерживать" ракеты для украинской ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры начали "придерживать" ракеты, предназначенные для систем ПВО Украины. В частности, потому, что на европейцев подействовали угрозы российскими дронами.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Партнеры задерживают поставки

"Партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", - рассказал глава государства.

РФ запугивает Европу

Причиной этой ситуации Зеленский, в частности, назвал запугивание западных стран со стороны России. Речь идет о появлении дронов над многими государствами Европы.

"В принципе, это было предсказуемо, что Россия будет атаковать, запугивать Европу своими дронами и т.д... У меня ощущение, что одна из причин - это не только проверка ПВО европейцев, а чтобы перед зимой они придерживали (ракеты. - Ред.) ПВО для себя", - сказал президент.

