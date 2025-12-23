РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
1 671 5

Дело о российских дронах в Италии готовятся закрыть

Итальянские прокуроры закрывают дело о российских дронах

Итальянские правоохранительные органы пришли к выводу, что подозрения относительно полетов российских беспилотников над важным научным объектом ЕС были ошибочными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters. Сейчас прокуроры просят суд официально закрыть уголовное дело.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Речь идет об инцидентах, зафиксированных весной 2025 года над Европейским общим исследовательским центром (JRC) в Испре, недалеко от озера Маджоре. Полеты над этим объектом запрещены из-за его использования для ядерных исследований и проектов в сфере безопасности.

Читайте также: В Нидерландах военные открыли огонь по неизвестным дронам над авиабазой

Почему возникли подозрения в отношении дронов

Прокуратура Милана открыла производство после получения сигналов о вероятных пролетах беспилотников в период с марта по май 2025 года. Всего было зафиксировано 21 инцидент, который сначала расценили как возможную угрозу национальной и европейской безопасности.

Следствие не исключало вариантов военного или политического шпионажа, а также рассматривало версию использования дронов российского производства. Учитывая чувствительный статус объекта, расследование получило высокий приоритет.

"Повторные сигналы оказались ложноположительными и не были связаны с реальными полетами беспилотников", — отметили источники, знакомые с материалами дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнеры начали "придерживать" ракеты для украинской ПВО, - Зеленский

Ложные тревоги из-за "сбоя сигнала"

В ходе проверки установлено, что все зафиксированные инциденты были вызваны помехами от частного усилителя GSM-сигнала. Устройство располагалось в жилом доме вблизи исследовательского центра и периодически создавало сбои в работе систем безопасности JRC.

Перекрытие сигналов между защитной инфраструктурой центра и сторонним усилителем и привело к ложным тревогам. Учитывая это, прокуроры Милана обратились в суд с ходатайством о закрытии дела, которое обычно носит формальный характер.

  • Европейский совместный исследовательский центр, основанный в 1960 году, является одним из ключевых научных центров ЕС. Здесь работают специалисты в сферах ядерной энергетики, безопасности, космических исследований, устойчивого развития и транспорта.

Ранее мы сообщали, что Финляндия приобрела сотни глушителей для противодействия дронам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Путин пытается запугать Европу атаками дронов

Автор: 

Италия (1732) провокация (1478) россия (98473) дроны (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і все. Всім примарилось. Зате підрив рашистських газопроводів підняв хай. Це все що потрібно знати про Європейські цінності і закони
показать весь комментарий
23.12.2025 01:40 Ответить
Тобі знову європейські цінності не дають спати? Ляксєй, як там зараз погода у Вологді?
показать весь комментарий
23.12.2025 06:44 Ответить
Руда гидота трамп постійне вигороджує путина і дуже тисне на Мелоні.
показать весь комментарий
23.12.2025 02:35 Ответить
італійці "в домікє"

показать весь комментарий
23.12.2025 03:32 Ответить
Мабуть коли вони закривають очі, їм не так лячно. Тримайтесь італьянські герої.
показать весь комментарий
23.12.2025 07:28 Ответить
 
 