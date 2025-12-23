Дело о российских дронах в Италии готовятся закрыть

Итальянские правоохранительные органы пришли к выводу, что подозрения относительно полетов российских беспилотников над важным научным объектом ЕС были ошибочными.

Сейчас прокуроры просят суд официально закрыть уголовное дело.

Речь идет об инцидентах, зафиксированных весной 2025 года над Европейским общим исследовательским центром (JRC) в Испре, недалеко от озера Маджоре. Полеты над этим объектом запрещены из-за его использования для ядерных исследований и проектов в сфере безопасности.

Почему возникли подозрения в отношении дронов

Прокуратура Милана открыла производство после получения сигналов о вероятных пролетах беспилотников в период с марта по май 2025 года. Всего было зафиксировано 21 инцидент, который сначала расценили как возможную угрозу национальной и европейской безопасности.

Следствие не исключало вариантов военного или политического шпионажа, а также рассматривало версию использования дронов российского производства. Учитывая чувствительный статус объекта, расследование получило высокий приоритет.

"Повторные сигналы оказались ложноположительными и не были связаны с реальными полетами беспилотников", — отметили источники, знакомые с материалами дела.

Ложные тревоги из-за "сбоя сигнала"

В ходе проверки установлено, что все зафиксированные инциденты были вызваны помехами от частного усилителя GSM-сигнала. Устройство располагалось в жилом доме вблизи исследовательского центра и периодически создавало сбои в работе систем безопасности JRC.

Перекрытие сигналов между защитной инфраструктурой центра и сторонним усилителем и привело к ложным тревогам. Учитывая это, прокуроры Милана обратились в суд с ходатайством о закрытии дела, которое обычно носит формальный характер.

Европейский совместный исследовательский центр, основанный в 1960 году, является одним из ключевых научных центров ЕС. Здесь работают специалисты в сферах ядерной энергетики, безопасности, космических исследований, устойчивого развития и транспорта.

