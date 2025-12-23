Индустрия дронов

Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

По его словам, оборудование смонтировали на наблюдательной башне вблизи города Крынки в Подляском воеводстве. Речь идет о радаре, установленном на смотровой башне высотой более 70 метров.

Это первый элемент радиолокационной системы, которую в будущем планируют разместить еще на четырех башнях, уже построенных вдоль границы. Запуск работы радара запланирован на январь.

На начальном этапе система будет позволять обнаруживать, определять местонахождение и отслеживать объекты, приближающиеся с восточного направления. Также предусмотрена возможность нейтрализации обнаруженных беспилотных аппаратов.

Данные из новой системы будут поступать в центр электронного наблюдения за пограничным барьером в Белостоке, а также будут доступны на пограничных постах.

В МВД подчеркнули, что система противодействия дронам полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

Стена дронов

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает европейскую инициативу "стена дронов" своевременной и необходимой на фоне провокаций со стороны России.

Лидеры Франции, Германии, Испании и Италии выражают осторожность в отношении проекта "стены дронов" ЕС, в то время как балтийские страны призывают к его скорейшей реализации для защиты от угроз со стороны России и Беларуси.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик недавно сообщил, что Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы Евросоюза по созданию "стены дронов".

