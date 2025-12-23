РУС
Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью

Индустрия дронов

польша, дрон

Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел и администрации Марчин Кервинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

По его словам, оборудование смонтировали на наблюдательной башне вблизи города Крынки в Подляском воеводстве. Речь идет о радаре, установленном на смотровой башне высотой более 70 метров.

Это первый элемент радиолокационной системы, которую в будущем планируют разместить еще на четырех башнях, уже построенных вдоль границы. Запуск работы радара запланирован на январь.

На начальном этапе система будет позволять обнаруживать, определять местонахождение и отслеживать объекты, приближающиеся с восточного направления. Также предусмотрена возможность нейтрализации обнаруженных беспилотных аппаратов.

Данные из новой системы будут поступать в центр электронного наблюдения за пограничным барьером в Белостоке, а также будут доступны на пограничных постах.

В МВД подчеркнули, что система противодействия дронам полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

Стена дронов

Автор: 

Беларусь (8135) Польша (9089) дроны (5806)
"передбачена можливість нейтралізації виявлених безпілотних апаратів" - чим, стурбованостями?
23.12.2025 12:33 Ответить
ф35
23.12.2025 12:50 Ответить
Викликами посла, щоб той передав до москви прохання відкликати безпілотні апарати.
23.12.2025 13:05 Ответить
Тобто я не помиляюся, це будуть тактичні та оперативні стурбованості та занепокоєння 😂
23.12.2025 13:09 Ответить
 
 