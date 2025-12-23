Фотографував військову техніку: у Польщі зарештували підозрюваного у шпигунстві

У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збиранні та поширенні інформації про залізничну інфраструктуру й перевезення військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації польського видання RMF24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство

Журналісти посилаються на дані прокуратури. Слідство розглядає дії затриманого як можливу шпигунську діяльність.

Йдеться про 40-річного мешканця агломерації Тримісто Пьотра Б. Йому вже оголошено підозру, а суд ухвалив рішення про тримісячний арешт. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також читайте: Росія шпигує за НАТО, і зупинити це майже неможливо, - The Telegraph

За інформацією окружної прокуратури в Бидгощі, у період з 18 листопада по 9 грудня підозрюваний міг фотографувати та знімати на відео об’єкти залізничної інфраструктури. Також він, імовірно, фіксував процес транспортування військової техніки.

Отримані матеріали, за версією слідства, розміщувалися на спеціальному каналі в одному з інтернет-месенджерів. Саме це й стало підставою для початку кримінального провадження.

"Розслідування розпочали на основі доказів, зібраних співробітниками Агентства внутрішньої безпеки", — повідомили в окружній прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень з Польщі примусово повернули 24 українців

Затримання та подальші дії

18 грудня співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка у його квартирі. Під час обшуку правоохоронці вилучили кілька мобільних телефонів та інші носії інформації, які можуть мати доказове значення.

У прокуратурі зазначають, що підозрюваний уже мав проблеми із законом у минулому. На тлі цього розслідування польські правоохоронці нагадують, що наприкінці листопада були також висунуті звинувачення у шпигунстві проти громадян України та Білорусі.

Також читайте: Затримано ворожу інформаторку з Миколаївщини, яка розставляла "відеопастки", щоб шпигувати за колонами ЗСУ, - СБУ. ФОТО