Фотографував військову техніку: у Польщі зарештували підозрюваного у шпигунстві
У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збиранні та поширенні інформації про залізничну інфраструктуру й перевезення військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації польського видання RMF24.
Що встановило слідство
Журналісти посилаються на дані прокуратури. Слідство розглядає дії затриманого як можливу шпигунську діяльність.
Йдеться про 40-річного мешканця агломерації Тримісто Пьотра Б. Йому вже оголошено підозру, а суд ухвалив рішення про тримісячний арешт. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
За інформацією окружної прокуратури в Бидгощі, у період з 18 листопада по 9 грудня підозрюваний міг фотографувати та знімати на відео об’єкти залізничної інфраструктури. Також він, імовірно, фіксував процес транспортування військової техніки.
Отримані матеріали, за версією слідства, розміщувалися на спеціальному каналі в одному з інтернет-месенджерів. Саме це й стало підставою для початку кримінального провадження.
"Розслідування розпочали на основі доказів, зібраних співробітниками Агентства внутрішньої безпеки", — повідомили в окружній прокуратурі.
Затримання та подальші дії
18 грудня співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка у його квартирі. Під час обшуку правоохоронці вилучили кілька мобільних телефонів та інші носії інформації, які можуть мати доказове значення.
У прокуратурі зазначають, що підозрюваний уже мав проблеми із законом у минулому. На тлі цього розслідування польські правоохоронці нагадують, що наприкінці листопада були також висунуті звинувачення у шпигунстві проти громадян України та Білорусі.
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що польська поліція затримала трьох українців, у яких виявила обладнання для шпигування.
- Також ми писали, що Партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у зборі інформації для Кремля про допомогу Україні.
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