Фотографировал военную технику: в Польше арестовали подозреваемого в шпионаже

В Польше правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сборе и распространении информации о железнодорожной инфраструктуре и перевозке военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации польского издания RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие

Журналисты ссылаются на данные прокуратуры. Следствие рассматривает действия задержанного как возможную шпионскую деятельность.

Речь идет о 40-летнем жителе агломерации Тримисто Пётре Б. Ему уже объявлено подозрение, а суд принял решение о трехмесячном аресте. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: Россия шпионит за НАТО, и остановить это почти невозможно, - The Telegraph

По информации окружной прокуратуры в Быдгоще, в период с 18 ноября по 9 декабря подозреваемый мог фотографировать и снимать на видео объекты железнодорожной инфраструктуры. Также он, вероятно, фиксировал процесс транспортировки военной техники.

Полученные материалы, по версии следствия, размещались на специальном канале в одном из интернет-мессенджеров. Именно это и стало основанием для начала уголовного производства.

"Расследование начали на основе доказательств, собранных сотрудниками Агентства внутренней безопасности", — сообщили в окружной прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю из Польши принудительно вернули 24 украинца

Задержание и дальнейшие действия

18 декабря сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину в его квартире. Во время обыска правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и другие носители информации, которые могут иметь доказательное значение.

В прокуратуре отмечают, что подозреваемый уже имел проблемы с законом в прошлом. На фоне этого расследования польские правоохранители напоминают, что в конце ноября были также выдвинуты обвинения в шпионаже против граждан Украины и Беларуси.

Читайте также: Задержана вражеская информаторша из Николаевской области, которая расставляла "видеоловушки", чтобы шпионить за колоннами ВСУ, - СБУ. ФОТО