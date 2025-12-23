РУС
Фотографировал военную технику: в Польше арестовали подозреваемого в шпионаже

Польская полиция задержала мужчину по подозрению в шпионаже

В Польше правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сборе и распространении информации о железнодорожной инфраструктуре и перевозке военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации польского издания RMF24.

Что установило следствие

Журналисты ссылаются на данные прокуратуры. Следствие рассматривает действия задержанного как возможную шпионскую деятельность.

Речь идет о 40-летнем жителе агломерации Тримисто Пётре Б. Ему уже объявлено подозрение, а суд принял решение о трехмесячном аресте. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По информации окружной прокуратуры в Быдгоще, в период с 18 ноября по 9 декабря подозреваемый мог фотографировать и снимать на видео объекты железнодорожной инфраструктуры. Также он, вероятно, фиксировал процесс транспортировки военной техники.

Полученные материалы, по версии следствия, размещались на специальном канале в одном из интернет-мессенджеров. Именно это и стало основанием для начала уголовного производства.

"Расследование начали на основе доказательств, собранных сотрудниками Агентства внутренней безопасности", — сообщили в окружной прокуратуре.

Задержание и дальнейшие действия

18 декабря сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину в его квартире. Во время обыска правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и другие носители информации, которые могут иметь доказательное значение.

В прокуратуре отмечают, что подозреваемый уже имел проблемы с законом в прошлом. На фоне этого расследования польские правоохранители напоминают, что в конце ноября были также выдвинуты обвинения в шпионаже против граждан Украины и Беларуси.

Гроші рублі не пахнуть...
23.12.2025 21:50 Ответить
Та який він шпигун, якщо публікував на своєму каналі. Зовсім *********.
23.12.2025 22:07 Ответить
можна "читати між рядків" - знаєте такий вираз?
Без азбуки Морзе і радистки Кет
23.12.2025 22:09 Ответить
зараз на росії добре платять тим, хто володіє іноземними мовами за роботу на тг-каналах.
