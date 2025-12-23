Фотографировал военную технику: в Польше арестовали подозреваемого в шпионаже
В Польше правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в сборе и распространении информации о железнодорожной инфраструктуре и перевозке военной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации польского издания RMF24.
Что установило следствие
Журналисты ссылаются на данные прокуратуры. Следствие рассматривает действия задержанного как возможную шпионскую деятельность.
Речь идет о 40-летнем жителе агломерации Тримисто Пётре Б. Ему уже объявлено подозрение, а суд принял решение о трехмесячном аресте. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
По информации окружной прокуратуры в Быдгоще, в период с 18 ноября по 9 декабря подозреваемый мог фотографировать и снимать на видео объекты железнодорожной инфраструктуры. Также он, вероятно, фиксировал процесс транспортировки военной техники.
Полученные материалы, по версии следствия, размещались на специальном канале в одном из интернет-мессенджеров. Именно это и стало основанием для начала уголовного производства.
"Расследование начали на основе доказательств, собранных сотрудниками Агентства внутренней безопасности", — сообщили в окружной прокуратуре.
Задержание и дальнейшие действия
18 декабря сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали мужчину в его квартире. Во время обыска правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов и другие носители информации, которые могут иметь доказательное значение.
В прокуратуре отмечают, что подозреваемый уже имел проблемы с законом в прошлом. На фоне этого расследования польские правоохранители напоминают, что в конце ноября были также выдвинуты обвинения в шпионаже против граждан Украины и Беларуси.
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что польская полиция задержала трех украинцев, у которых обнаружила оборудование для шпионажа.
- Также мы писали, что партию "Альтернатива для Германии" обвиняют в сборе информации для Кремля о помощи Украине.
