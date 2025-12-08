Польская полиция задержала трех украинцев, у которых обнаружила оборудование для шпионажа
В Польше задержали трех граждан Украины, у которых нашли оборудование, которое может использоваться для шпионажа и вмешательства в стратегические информационные системы. Мужчины не смогли объяснить цель приобретения техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишет Polsat News.
Кого задержали
Задержанные - трое граждан Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет.
Полиции они признались, что "путешествуют по Европе", а в Польшу приехали несколько часов назад и вскоре планируют поездку в Литву.
У украинцев обнаружили оборудование для шпионажа
Как пишет Polsat, у мужчин нашли "предметы, которые могли быть использованы даже для вмешательства в стратегические информационные системы страны", в частности детектор шпионского оборудования, современное хакерское оборудование, антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, маршрутизаторы, портативные жесткие диски, камеры.
Сержант Кацпер Войтечко заявил, что во время задержания у мужчин спросили, для чего они покупали оборудование для шпионажа, однако те "не смогли этого объяснить".
Притворялись, что не понимают английского
"Граждане Украины не смогли объяснить цель владения вещами, изъятыми полицией. Они утверждали, что являются информаторами, а во время постановки уточняющих вопросов забывали английский язык и делали вид, что не понимают, что им говорят", - сказал Войтечко.
що таке ******* хакерське обладнання? esp32 з прошивкою marauder?
Виганяйте вже всіх цих туристів додому, нєх по європам "подорожувати".
і обов'язково червоно чорний!
але, чомусь вони розмовляли на влоготському суржику.....