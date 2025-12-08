Польская полиция задержала трех украинцев, у которых обнаружила оборудование для шпионажа

В Польше задержали трех граждан Украины, у которых нашли оборудование, которое может использоваться для шпионажа и вмешательства в стратегические информационные системы. Мужчины не смогли объяснить цель приобретения техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишет Polsat News.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кого задержали

Задержанные - трое граждан Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет.

Полиции они признались, что "путешествуют по Европе", а в Польшу приехали несколько часов назад и вскоре планируют поездку в Литву.

Читайте также: Польша выдала европейские ордера на арест двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге

У украинцев обнаружили оборудование для шпионажа

Как пишет Polsat, у мужчин нашли "предметы, которые могли быть использованы даже для вмешательства в стратегические информационные системы страны", в частности детектор шпионского оборудования, современное хакерское оборудование, антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, маршрутизаторы, портативные жесткие диски, камеры.

Сержант Кацпер Войтечко заявил, что во время задержания у мужчин спросили, для чего они покупали оборудование для шпионажа, однако те "не смогли этого объяснить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был инструктором для ВСУ: СБУ разоблачила британца, который работал на спецслужбы РФ, - СМИ

Притворялись, что не понимают английского

"Граждане Украины не смогли объяснить цель владения вещами, изъятыми полицией. Они утверждали, что являются информаторами, а во время постановки уточняющих вопросов забывали английский язык и делали вид, что не понимают, что им говорят", - сказал Войтечко.