РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости Задержание украинцев за рубежом
1 540 16

Польская полиция задержала трех украинцев, у которых обнаружила оборудование для шпионажа

Polsat News: трое украинцев с хакерской техникой задержаны в Польше

В Польше задержали трех граждан Украины, у которых нашли оборудование, которое может использоваться для шпионажа и вмешательства в стратегические информационные системы. Мужчины не смогли объяснить цель приобретения техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишет Polsat News.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кого задержали

Задержанные - трое граждан Украины в возрасте 43, 42 и 39 лет.

Полиции они признались, что "путешествуют по Европе", а в Польшу приехали несколько часов назад и вскоре планируют поездку в Литву.

Читайте также: Польша выдала европейские ордера на арест двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге

У украинцев обнаружили оборудование для шпионажа

Как пишет Polsat, у мужчин нашли "предметы, которые могли быть использованы даже для вмешательства в стратегические информационные системы страны", в частности детектор шпионского оборудования, современное хакерское оборудование, антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, маршрутизаторы, портативные жесткие диски, камеры.

Сержант Кацпер Войтечко заявил, что во время задержания у мужчин спросили, для чего они покупали оборудование для шпионажа, однако те "не смогли этого объяснить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был инструктором для ВСУ: СБУ разоблачила британца, который работал на спецслужбы РФ, - СМИ

Притворялись, что не понимают английского

"Граждане Украины не смогли объяснить цель владения вещами, изъятыми полицией. Они утверждали, что являются информаторами, а во время постановки уточняющих вопросов забывали английский язык и делали вид, что не понимают, что им говорят", - сказал Войтечко.

Автор: 

Польша (9049) шпионаж (1487)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Можете навіть їх ростриляти , ми будемо вдячні.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:04 Ответить
+9
БЄжЄнці з бамбасу? Їх кацапсини навербували тисячами. Вони гадять не тільки в Польщі та країнах ЄС, а й в самій Україні.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
+6
Нажаль,поляки ніяк не второпають,що українці і хтось з укрпаспортом це не завжди одне й те ж.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можете навіть їх ростриляти , ми будемо вдячні.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:04 Ответить
двое из трёх. Третий скрылся
показать весь комментарий
08.12.2025 15:12 Ответить
задержали третьего
показать весь комментарий
08.12.2025 15:15 Ответить
>зокрема детектор шпигунського обладнання, ******* хакерське обладнання, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски, камери.

що таке ******* хакерське обладнання? esp32 з прошивкою marauder?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:08 Ответить
Паяльник наверное.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:11 Ответить
Слова для тестування :,паляниця" , ,,Укрзалізниця"--- вмить розколяться орченяята .
показать весь комментарий
08.12.2025 15:09 Ответить
Хоть би не встигли повіситися, як самогубці-мандрівники від ******(баширов-петров2)?!.!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
БЄжЄнці з бамбасу? Їх кацапсини навербували тисячами. Вони гадять не тільки в Польщі та країнах ЄС, а й в самій Україні.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
...троє громадян України віком 43, 42 і 39 років.
Виганяйте вже всіх цих туристів додому, нєх по європам "подорожувати".
показать весь комментарий
08.12.2025 15:16 Ответить
портрет бандери був?
і обов'язково червоно чорний!
але, чомусь вони розмовляли на влоготському суржику.....
показать весь комментарий
08.12.2025 15:18 Ответить
Нажаль,поляки ніяк не второпають,що українці і хтось з укрпаспортом це не завжди одне й те ж.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:22 Ответить
НА ЖАЛЬ,,,
показать весь комментарий
08.12.2025 15:37 Ответить
На цензорі теж. В кожному заголовку
показать весь комментарий
08.12.2025 16:27 Ответить
що роблять чоловіки мобілізаційного віку за кордоном? всіх повернути в Україну....Жінки, діти, люди похилого віку повинні отримувати прихисток в Європі, а не здорові бугаї)))
показать весь комментарий
08.12.2025 15:27 Ответить
Треба ретельно перевірити чи справжні паспорти а не фальшиві бо за який хрен переселенець з України може подорожувати по Європі.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:31 Ответить
А можуть бути і нашими розвідниками😎
показать весь комментарий
08.12.2025 16:05 Ответить
 
 