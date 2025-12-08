Польська поліція затримала трьох українців, у яких виявила обладнання для шпигування

У Польщі затримали трьох громадян України, у яких знайшли обладнання, що може використовуватися для шпигунства та втручання в стратегічні інформаційні системи. Чоловіки не змогли пояснити мету придбання техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це пише Polsat News.

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Кого затримали

Затримані - троє громадян України віком 43, 42 і 39 років.

Поліції вони зізналися, що "подорожують Європою", а до Польщі приїхали кілька годин тому й незабаром планують поїздку до Литви.

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В українців виявили обладнання для шпигування

Як пише Polsat, у чоловіків знайшли "предмети, які могли бути використані навіть для втручання в стратегічні інформаційні системи країни", зокрема детектор шпигунського обладнання, сучасне хакерське обладнання, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски, камери.

Сержант Кацпер Войтечко заявив, що під час затримання в чоловіків запитали, для чого вони купували обладнання для шпигування, однак ті "не змогли пояснити цього".

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Вдавали, що не розуміють англійської

"Громадяни України не змогли пояснити мету володіння речами, вилученими поліцією. Вони стверджували, що є інформантами, а під час постановки уточнювальних запитань забували англійську мову й вдавали, що не розуміють, що їм говорять", - сказав Войтечко.