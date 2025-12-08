Польська поліція затримала трьох українців, у яких виявила обладнання для шпигування
У Польщі затримали трьох громадян України, у яких знайшли обладнання, що може використовуватися для шпигунства та втручання в стратегічні інформаційні системи. Чоловіки не змогли пояснити мету придбання техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це пише Polsat News.
Кого затримали
Затримані - троє громадян України віком 43, 42 і 39 років.
Поліції вони зізналися, що "подорожують Європою", а до Польщі приїхали кілька годин тому й незабаром планують поїздку до Литви.
В українців виявили обладнання для шпигування
Як пише Polsat, у чоловіків знайшли "предмети, які могли бути використані навіть для втручання в стратегічні інформаційні системи країни", зокрема детектор шпигунського обладнання, сучасне хакерське обладнання, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски, камери.
Сержант Кацпер Войтечко заявив, що під час затримання в чоловіків запитали, для чого вони купували обладнання для шпигування, однак ті "не змогли пояснити цього".
Вдавали, що не розуміють англійської
"Громадяни України не змогли пояснити мету володіння речами, вилученими поліцією. Вони стверджували, що є інформантами, а під час постановки уточнювальних запитань забували англійську мову й вдавали, що не розуміють, що їм говорять", - сказав Войтечко.
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