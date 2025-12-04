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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Польща видала європейські ордери на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці

Польща оголосила європейський ордер на арешт двох українців
Фото: Komenda Stołeczna Policji

Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова.

Польська прокуратура інкримінує підозрюваним терористичну диверсію в інтересах російських спецслужб, шпигунство та створення загрози катастрофи на транспорті.

У листопаді польський суд на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.

Читайте: Глава МВС Польщі Семоняк заявив, що диверсанти готували велику залізничну аварію: "Діяли професійно у найгіршому сенсі"

Раніше прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України в інтересах російських спецслужб, які потім залишили країну через пункт пропуску "Тересполь", прямуючи до Білорусі. Варшава звернулася до Мінська з вимогою про їхню екстрадицію.

Що відомо про диверсії на залізниці?

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Автор: 

арешт (2509) Польща (9375) диверсія (434)
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Українець Кононов та українець Іванов. Ще українця Сідорова не хватає.
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04.12.2025 19:25 Відповісти
... і Петрова!
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04.12.2025 19:35 Відповісти
Вони, і прикре самогубство вчинять собі, за гроші!! Видно, як і зеленський, «не ЗНАЛИ», що робили?? Палітікай вони, не цікавляться, бо самі вони нє мєсниє….
Треба, або хрестика зняти, або труси одягнути!
Повісити, сволоту зкацаплену!!
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04.12.2025 19:27 Відповісти
Бандерівці?
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04.12.2025 20:04 Відповісти
пєтров і баширов з Солсбері?
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04.12.2025 21:40 Відповісти
московити чекісти з Українськими паспортами
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04.12.2025 23:52 Відповісти
 
 