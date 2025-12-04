Польща видала європейські ордери на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці

Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова.

Польська прокуратура інкримінує підозрюваним терористичну диверсію в інтересах російських спецслужб, шпигунство та створення загрози катастрофи на транспорті.

У листопаді польський суд на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.

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Раніше прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України в інтересах російських спецслужб, які потім залишили країну через пункт пропуску "Тересполь", прямуючи до Білорусі. Варшава звернулася до Мінська з вимогою про їхню екстрадицію.

Що відомо про диверсії на залізниці?

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