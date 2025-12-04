Польща видала європейські ордери на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці
Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсії на польській залізниці, шпигунстві та діях на користь російських спецслужб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова.
Польська прокуратура інкримінує підозрюваним терористичну диверсію в інтересах російських спецслужб, шпигунство та створення загрози катастрофи на транспорті.
У листопаді польський суд на прохання прокуратури оголосив у розшук двох підозрюваних у диверсії на залізниці.
Раніше прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що диверсію на польській залізниці здійснили громадяни України в інтересах російських спецслужб, які потім залишили країну через пункт пропуску "Тересполь", прямуючи до Білорусі. Варшава звернулася до Мінська з вимогою про їхню екстрадицію.
Що відомо про диверсії на залізниці?
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
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