Глава МВС Польщі Семоняк заявив, що диверсанти готували велику залізничну аварію: "Діяли професійно у найгіршому сенсі"
Диверсанти, які пошкодили ділянку польської залізниці, прагнули спричинити аварію великого масштабу.
Про це в ефірі TVN24 заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, виконавці діяли професійно - хоч і "у поганому значенні цього слова". "Це не були нікчемні агенти, найняті для підпалу складів з фарбами", - підкреслив Семоняк.
Міністр також наголосив, що план диверсантів із самого початку передбачав найгірший сценарій розвитку подій: "У цей задум було закладено, що може статися велика залізнична катастрофа", - зазначив він.
Що відомо про диверсії на залізниці?
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі пройоби списати на диверсантів!
цікаво, зв'язок диверсантів з бандерою, коли встановлять?