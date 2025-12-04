Глава МВС Польщі Семоняк заявив, що диверсанти готували велику залізничну аварію: "Діяли професійно у найгіршому сенсі"

Диверсанти, які пошкодили ділянку польської залізниці, прагнули спричинити аварію великого масштабу.

Про це в ефірі TVN24 заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, виконавці діяли професійно - хоч і "у поганому значенні цього слова". "Це не були нікчемні агенти, найняті для підпалу складів з фарбами", - підкреслив Семоняк.

Міністр також наголосив, що план диверсантів із самого початку передбачав найгірший сценарій розвитку подій: "У цей задум було закладено, що може статися велика залізнична катастрофа", - зазначив він.

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Що відомо про диверсії на залізниці?

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