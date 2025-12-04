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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Глава МВС Польщі Семоняк заявив, що диверсанти готували велику залізничну аварію: "Діяли професійно у найгіршому сенсі"

залізниця

Диверсанти, які пошкодили ділянку польської залізниці, прагнули спричинити аварію великого масштабу.

Про це в ефірі TVN24 заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, виконавці діяли професійно - хоч і "у поганому значенні цього слова". "Це не були нікчемні агенти, найняті для підпалу складів з фарбами", - підкреслив Семоняк.

Міністр також наголосив, що план диверсантів із самого початку передбачав найгірший сценарій розвитку подій: "У цей задум було закладено, що може статися велика залізнична катастрофа", - зазначив він.

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Що відомо про диверсії на залізниці?

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От хай "служба безпеченьства" цим і займається... Та частіше кацапню і "сябрів", депортує...
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04.12.2025 12:07 Відповісти
все вірно!
всі пройоби списати на диверсантів!
цікаво, зв'язок диверсантів з бандерою, коли встановлять?
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04.12.2025 12:11 Відповісти
Ваша нова Шляхта робила політику перед вибрами що Дуда що Навроцький на УПА...Дуда не чув у Варшаві в підвалі Дякуюююю !! від ЗЕ. Потім "фермери"! від влади почали показувати де місто в України має бути.. - Іч... А то українці носи позадирали, захотіли виграти Мацкву...а ось вам а не Мацква....блокуємо..... А товар з Рашки і чебурашки луки вони ж не бачили?? то так...В телевізорі з ранку до ночі бігали УПІвці на Полькому ТВ.. Нічого поганого про окупантів путіна ні про жертв в Україні вбитих діток ( щоб бува часом співчуття не зявилися у великої польської нової Шляхти) нічого про Гітлерівських окупантів..тількі злі "бандерівці" .. Сьогодні ви...лядки комуняцькі в Польші зькують українців і калічать... Чому б не поставити ултиматум польській цій шляхті - Або ви паски закриєте або ми виїзджаємо..
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04.12.2025 12:11 Відповісти
Семоняк людина Туска. Днями Туск і Мерц посварилися через репарації, які вимагає Польща.
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04.12.2025 12:41 Відповісти
виражаєм свою глибоку озабоченість
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04.12.2025 12:32 Відповісти
 
 