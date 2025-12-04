Глава МВД Польши Семоняк заявил, что диверсанты готовили крупную железнодорожную аварию: "Действовали профессионально в худшем смысле"
Диверсанты, повредившие участок польской железной дороги, стремились причинить крупномасштабную аварию.
Об этом в эфире TVN24 заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, исполнители действовали профессионально - хотя и "в плохом смысле этого слова". "Это не были ничтожные агенты, нанятые для поджога складов с красками", - подчеркнул Семоняк.
Министр также подчеркнул, что план диверсантов с самого начала предусматривал худший сценарий развития событий: "В этот замысел было заложено, что может произойти крупная железнодорожная катастрофа", - отметил он.
Что известно о диверсии на железной дороге?
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины.
всі пройоби списати на диверсантів!
цікаво, зв'язок диверсантів з бандерою, коли встановлять?