Глава МВД Польши Семоняк заявил, что диверсанты готовили крупную железнодорожную аварию: "Действовали профессионально в худшем смысле"

Диверсанты, повредившие участок польской железной дороги, стремились причинить крупномасштабную аварию.

Об этом в эфире TVN24 заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, исполнители действовали профессионально - хотя и "в плохом смысле этого слова". "Это не были ничтожные агенты, нанятые для поджога складов с красками", - подчеркнул Семоняк.

Министр также подчеркнул, что план диверсантов с самого начала предусматривал худший сценарий развития событий: "В этот замысел было заложено, что может произойти крупная железнодорожная катастрофа", - отметил он.

Что известно о диверсии на железной дороге?

