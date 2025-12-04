РУС
Глава МВД Польши Семоняк заявил, что диверсанты готовили крупную железнодорожную аварию: "Действовали профессионально в худшем смысле"

Диверсанты, повредившие участок польской железной дороги, стремились причинить крупномасштабную аварию.

Об этом в эфире TVN24 заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, исполнители действовали профессионально - хотя и "в плохом смысле этого слова". "Это не были ничтожные агенты, нанятые для поджога складов с красками", - подчеркнул Семоняк.

Министр также подчеркнул, что план диверсантов с самого начала предусматривал худший сценарий развития событий: "В этот замысел было заложено, что может произойти крупная железнодорожная катастрофа", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша объявила европейский ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге. ФОТО

Что известно о диверсии на железной дороге?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО хочет усилить реакцию на кибератаки и диверсии России, - Драгоне

От хай "служба безпеченьства" цим і займається... Та частіше кацапню і "сябрів", депортує...
04.12.2025 12:07 Ответить
все вірно!
всі пройоби списати на диверсантів!
цікаво, зв'язок диверсантів з бандерою, коли встановлять?
04.12.2025 12:11 Ответить
Ваша нова Шляхта робила політику перед вибрами що Дуда що Навроцький на УПА...Дуда не чув у Варшаві в підвалі Дякуюююю !! від ЗЕ. Потім "фермери"! від влади почали показувати де місто в України має бути.. - Іч... А то українці носи позадирали, захотіли виграти Мацкву...а ось вам а не Мацква....блокуємо..... А товар з Рашки і чебурашки луки вони ж не бачили?? то так...В телевізорі з ранку до ночі бігали УПІвці на Полькому ТВ.. Нічого поганого про окупантів путіна ні про жертв в Україні вбитих діток ( щоб бува часом співчуття не зявилися у великої польської нової Шляхти) нічого про Гітлерівських окупантів..тількі злі "бандерівці" .. Сьогодні ви...лядки комуняцькі в Польші зькують українців і калічать... Чому б не поставити ултиматум польській цій шляхті - Або ви паски закриєте або ми виїзджаємо..
04.12.2025 12:11 Ответить
Семоняк людина Туска. Днями Туск і Мерц посварилися через репарації, які вимагає Польща.
04.12.2025 12:41 Ответить
виражаєм свою глибоку озабоченість
04.12.2025 12:32 Ответить
 
 