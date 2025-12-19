Россия шпионит за НАТО, и остановить это почти невозможно, - The Telegraph

Россия активно ведет разведывательную деятельность против стран НАТО, используя пробелы в международном морском праве.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских представителей оборонных ведомств, Москва находит все более изощренные способы действовать в "серой зоне", избегая прямой юридической ответственности, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Путин использует пробелы в морском праве в свою пользу

По словам собеседников издания, на первый взгляд дело против экипажа судна Eagle S выглядело безупречным. В прошлом году, в рождественский период, старый нефтяной танкер неожиданно отклонился от стандартных морских маршрутов в Финском заливе и в течение более 50 миль волочил якорь по морскому дну.

В результате этого инцидента были серьезно повреждены пять подводных кабелей, по которым между странами региона передаются электроэнергия и цифровые данные. Инфраструктура такого типа является критически важной не только для гражданской жизни, но и для оборонных систем государств НАТО.

Европейские чиновники отмечают: подобные действия вписываются в более широкую стратегию Кремля, направленную на тестирование реакции Запада и демонстрацию уязвимости его инфраструктуры.

Специалисты предупреждают, что без обновления морского права и усиления совместного мониторинга такие инциденты могут повторяться, создавая постоянную угрозу для безопасности Европы.

Читайте также: НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли