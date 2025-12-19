Россия шпионит за НАТО, и остановить это почти невозможно, - The Telegraph
Россия активно ведет разведывательную деятельность против стран НАТО, используя пробелы в международном морском праве.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских представителей оборонных ведомств, Москва находит все более изощренные способы действовать в "серой зоне", избегая прямой юридической ответственности, передает Цензор.НЕТ.
Путин использует пробелы в морском праве в свою пользу
По словам собеседников издания, на первый взгляд дело против экипажа судна Eagle S выглядело безупречным. В прошлом году, в рождественский период, старый нефтяной танкер неожиданно отклонился от стандартных морских маршрутов в Финском заливе и в течение более 50 миль волочил якорь по морскому дну.
В результате этого инцидента были серьезно повреждены пять подводных кабелей, по которым между странами региона передаются электроэнергия и цифровые данные. Инфраструктура такого типа является критически важной не только для гражданской жизни, но и для оборонных систем государств НАТО.
Европейские чиновники отмечают: подобные действия вписываются в более широкую стратегию Кремля, направленную на тестирование реакции Запада и демонстрацию уязвимости его инфраструктуры.
Специалисты предупреждают, что без обновления морского права и усиления совместного мониторинга такие инциденты могут повторяться, создавая постоянную угрозу для безопасности Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, сьогодні, здається, СБУ показала, як можна "підтопити" руснявих шпигунів.
Була б політична воля.
Так, щоб ********* був змушений виділяти ресурси на протидію.
Пройшла ******** з випущеним якорем?
Хто ж заважає тихцем провертіти пару дірок у денці тієї ********?
Русня буде змушена розвивати систему виявлення малих підводних апаратів, а це дорого.
Британія, Ізраїль-яскравий приклад філігранної розвідки на користь своїх держав.Будан із розвідки,більше на блогера подобає,ніж на її главу,звідси і результат.
Як боротися зі шпигунством? Для початку позакривати всі русскіє прєдставітєльства й культурниє центри та скоротити до мінімуму штат амбасад.
Ну а по друге, всі країни шпигують одна за одною даже дружні, так що дивуватися нічому, а особливо ху....лостану, він просто покупає кого треба. А вот щоб протидіяти, так тут мозок потрібно мати, та бажання це зробити.
Знаємо, як це закінчилось.
В тому числі для Муссоліні.