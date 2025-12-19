РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10396 посетителей онлайн
Новости Шпионство Рф в ЕС
712 18

Россия шпионит за НАТО, и остановить это почти невозможно, - The Telegraph

Россия шпионит за НАТО, и остановить это почти невозможно

Россия активно ведет разведывательную деятельность против стран НАТО, используя пробелы в международном морском праве.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских представителей оборонных ведомств, Москва находит все более изощренные способы действовать в "серой зоне", избегая прямой юридической ответственности, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Путин использует пробелы в морском праве в свою пользу

По словам собеседников издания, на первый взгляд дело против экипажа судна Eagle S выглядело безупречным. В прошлом году, в рождественский период, старый нефтяной танкер неожиданно отклонился от стандартных морских маршрутов в Финском заливе и в течение более 50 миль волочил якорь по морскому дну.

В результате этого инцидента были серьезно повреждены пять подводных кабелей, по которым между странами региона передаются электроэнергия и цифровые данные. Инфраструктура такого типа является критически важной не только для гражданской жизни, но и для оборонных систем государств НАТО.

Европейские чиновники отмечают: подобные действия вписываются в более широкую стратегию Кремля, направленную на тестирование реакции Запада и демонстрацию уязвимости его инфраструктуры.

Специалисты предупреждают, что без обновления морского права и усиления совместного мониторинга такие инциденты могут повторяться, создавая постоянную угрозу для безопасности Европы.

Читайте также: НАТО не готово к длительной войне, - командующий НАТО Атли

Автор: 

НАТО (10575) россия (98440) шпионаж (1490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
По-перше, можна почати шпигувати за росією.
По-друге, сьогодні, здається, СБУ показала, як можна "підтопити" руснявих шпигунів.
Була б політична воля.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:29 Ответить
+2
Не міжнародне право треба вдосконалювати, а дати москалям по голові.

Як боротися зі шпигунством? Для початку позакривати всі русскіє прєдставітєльства й культурниє центри та скоротити до мінімуму штат амбасад.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:40 Ответить
+1
Це що? Камінг-аут європедиків?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце заява! Навіть не приховують! Повні імпотенти!!
показать весь комментарий
19.12.2025 14:28 Ответить
По-перше, можна почати шпигувати за росією.
По-друге, сьогодні, здається, СБУ показала, як можна "підтопити" руснявих шпигунів.
Була б політична воля.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:29 Ответить
По перше ти думаєш що вони це не роблять, роблять, тільки не так незграбно як ху....лостан
показать весь комментарий
19.12.2025 14:46 Ответить
А треба додатково - ще й незграбно.
Так, щоб ********* був змушений виділяти ресурси на протидію.
Пройшла ******** з випущеним якорем?
Хто ж заважає тихцем провертіти пару дірок у денці тієї ********?
Русня буде змушена розвивати систему виявлення малих підводних апаратів, а це дорого.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:52 Ответить
Скоріше буде красти
показать весь комментарий
19.12.2025 14:53 Ответить
Та на здоров'я, ми не проти.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:56 Ответить
Це що? Камінг-аут європедиків?
показать весь комментарий
19.12.2025 14:33 Ответить
Шпигунство було у всі часи,виграє в ньому той,хто більше вкладає інтелекту і ресурсу.
Британія, Ізраїль-яскравий приклад філігранної розвідки на користь своїх держав.Будан із розвідки,більше на блогера подобає,ніж на її главу,звідси і результат.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:33 Ответить
Не міжнародне право треба вдосконалювати, а дати москалям по голові.

Як боротися зі шпигунством? Для початку позакривати всі русскіє прєдставітєльства й культурниє центри та скоротити до мінімуму штат амбасад.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:40 Ответить
Ну по перше ху...ло на інше не здатен, сам же казав:"....вони витратять гроші щось знайдуть, в ми потім цап, царап і вкраде мо...."
Ну а по друге, всі країни шпигують одна за одною даже дружні, так що дивуватися нічому, а особливо ху....лостану, він просто покупає кого треба. А вот щоб протидіяти, так тут мозок потрібно мати, та бажання це зробити.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:43 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 14:43 Ответить
Ein Volk, ein Reich, ein Führer
Знаємо, як це закінчилось.
В тому числі для Муссоліні.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:55 Ответить
ну так, знаємо - тепер демократи сцуться.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:05 Ответить
Та вони й тоді... того.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:21 Ответить
Як це не можливо зупинити? Совок, наприклад, не за ким вже не шпигує.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:46 Ответить
Це точно, погано тільки що правопріємець залишився ху....лостан.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:51 Ответить
Так буде тривати поки вигрібуха не розвалиться, або не почне розбирати Європу на запчастини.
показать весь комментарий
19.12.2025 14:50 Ответить
Не буде діточки не дадуть їм в ху... лостані не цікаво жити
показать весь комментарий
19.12.2025 14:52 Ответить
 
 