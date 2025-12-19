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Новини Шпигунство РФ в Європі
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Росія шпигує за НАТО, і зупинити це майже неможливо, - The Telegraph

Росія шпигує за НАТО, і зупинити це майже неможливо

Росія активно веде розвідувальну діяльність проти країн НАТО, використовуючи прогалини в міжнародному морському праві.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на європейських представників оборонних відомств, Москва знаходить дедалі витонченіші способи діяти в "сірій зоні", уникаючи прямої юридичної відповідальності, передає Цензор.НЕТ.

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Путін використовує прогалини в морському праві на свою користь

За словами співрозмовників видання, на перший погляд справа проти екіпажу судна Eagle S виглядала бездоганною. Минулого року, у різдвяний період, старий нафтовий танкер несподівано відхилився від стандартних морських маршрутів у Фінській затоці та протягом понад 50 миль волочив якір по морському дну.

У результаті цього інциденту було серйозно пошкоджено п’ять підводних кабелів, через які між країнами регіону передаються електроенергія та цифрові дані. Інфраструктура такого типу є критично важливою не лише для цивільного життя, а й для оборонних систем держав НАТО.

Європейські чиновники наголошують: подібні дії вписуються в ширшу стратегію Кремля, спрямовану на тестування реакції Заходу та демонстрацію вразливості його інфраструктури.

Фахівці попереджають, що без оновлення морського права та посилення спільного моніторингу такі інциденти можуть повторюватися, створюючи постійну загрозу для безпеки Європи.

Також читайте: НАТО не готове до тривалої війни, - командувач НАТО Атлі

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НАТО (7279) росія (70685) шпигунство (1128)
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Топ коментарі
+9
По-перше, можна почати шпигувати за росією.
По-друге, сьогодні, здається, СБУ показала, як можна "підтопити" руснявих шпигунів.
Була б політична воля.
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19.12.2025 14:29 Відповісти
+8
Не міжнародне право треба вдосконалювати, а дати москалям по голові.

Як боротися зі шпигунством? Для початку позакривати всі русскіє прєдставітєльства й культурниє центри та скоротити до мінімуму штат амбасад.
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19.12.2025 14:40 Відповісти
+3
Оце заява! Навіть не приховують! Повні імпотенти!!
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19.12.2025 14:28 Відповісти

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