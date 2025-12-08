Задержана вражеская информатор из Николаевской области, которая расставляла "видеоловушки", чтобы шпионить за колоннами ВСУ, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одну российского информатора. Она шпионила за перемещением бронетехники Сил обороны вблизи линии фронта на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как предательница собирала информацию?
По данным СБУ, для этого фигурант устанавливала возле местных автомагистралей замаскированные смартфоны с дополнительным питанием и онлайн-доступом для российских спецслужб.
"Таким образом враг надеялся в режиме реального времени отслеживать направления движения, виды техники, вооружения и ориентировочное количество личного состава украинских войск", - говорится в сообщении.
Также злоумышленница периодически объезжала на такси территорию областного центра и его окрестностей, чтобы отслеживать для рашистов пункты базирования Сил обороны.
"Втиралась" в доверие к защитникам
Дополнительно она "втиралась" в доверие к украинским защитникам, у которых завуалированно выпытывала информацию о расположении их подразделений
"По координатам информатора рашисты планировали осуществить комбинированные авиаудары с использованием дронов, управляемых авиабомб и ракет", - пояснили в СБУ.
Что известно о предательнице?
Как установило расследование, задание врага выполняла 26-летняя безработная из Николаева, которая попала в поле зрения российских спецслужб в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".
Военная контрразведка СБУ разоблачила информатора, задокументировала ее преступления и задержала. Перед этим было демонтировано шпионское оборудование и проведены меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.
У задержанной изъяты два планшета и четыре смартфона, с помощью которых она координировала свою разведывательную деятельность с рашистами.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
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