20-летний киевлянин планировал взорвать автомобиль с украинскими военными в Николаеве, - СБУ. ФОТО
В Николаеве предотвратили теракт. Агент ФСБ пытался взорвать автомобиль с военнослужащими Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Фигурант должен был заложить взрывчатку под служебный автомобиль украинских защитников, которые защищают страну на южном фронте.
СБУ заблаговременно раскрыла планы врага и задержала агента в арендованной квартире, когда тот снаряжал бомбу дистанционного действия.
Кто выполнял задание врага?
Вражеским пособником оказался 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После вербовки молодой человек в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВП из подручных средств.
Впоследствии рашисты "отрядили" агента в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.
Взрывчатку он должен был замаскировать под огнетушитель и спрятать под припаркованный автомобиль воинов ВСУ и дистанционно взорвать ее при приближении военных к "локации".
Во время обысков СБУ обнаружила в квартире парня комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Он находится под стражей без права внесения залога. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
а через тєлєграм - шукають вбивць та самовбивць..