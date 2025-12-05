20-летний киевлянин планировал взорвать автомобиль с украинскими военными в Николаеве, - СБУ. ФОТО

В Николаеве предотвратили теракт. Агент ФСБ пытался взорвать автомобиль с военнослужащими Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Фигурант должен был заложить взрывчатку под служебный автомобиль украинских защитников, которые защищают страну на южном фронте.

СБУ заблаговременно раскрыла планы врага и задержала агента в арендованной квартире, когда тот снаряжал бомбу дистанционного действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 лет приговорен "экс-регионал", который корректировал атаки рашистов на Сумщину, - СБУ

Кто выполнял задание врага?

Вражеским пособником оказался 20-летний разнорабочий из Киева, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки молодой человек в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВП из подручных средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помогали атаковать оборону Изюма: СБУ задержала двух агентов РФ в Харьковской области. ФОТО

Впоследствии рашисты "отрядили" агента в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.

Взрывчатку он должен был замаскировать под огнетушитель и спрятать под припаркованный автомобиль воинов ВСУ и дистанционно взорвать ее при приближении военных к "локации".

Читайте также: Помогали атаковать оборону Изюма: СБУ задержала двух агентов РФ в Харьковской области. ФОТО

Во время обысков СБУ обнаружила в квартире парня комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Он находится под стражей без права внесения залога. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: До 15 лет осужден предатель, который корректировал атаки РФ по Черкасской области, - СБУ