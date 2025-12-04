Помогали атаковать оборону Изюма: СБУ задержала двух агентов РФ на Харьковщине. ФОТО
В Харьковской области задержаны два российских агента, которые собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Задание врага выполняли двое мужчин, которые действовали по отдельности, но "замыкались" на единого куратора из Москвы.
56-летний работник местной газокомпрессорной станции под видом рабочих поездок фиксировал геолокации военных объектов и "сливал" их ФСБ.
Также мужчина передавал куратору описание расположения основных трансформаторов ГКС, по которым рашисты готовили воздушные удары.
Другой агент - 57-летний водитель - развозил продукты питания прифронтовым магазинам и одновременно отслеживал координаты опорных пунктов обороны украинских войск.
Агент в России
Собранные данные агенты передавали руководителю агентурной группы. Им оказался односельчанин, который во время временной оккупации общины уехал в РФ и работает на российскую спецслужбу.
В России мужчину завербовал сотрудник ФСБ, его личность также установила СБУ.
Резидент получил задание сформировать агентурную группу в Изюмском районе Харьковской области.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников и задокументировали их разведывательную деятельность. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий.
Мужчины задержаны по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны, с помощью которых они координировали свои действия с резидентом.
В настоящее время им сообщили о подозрении в государственной измене. Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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