Пиарщика Зеленского Владимира Петрова обвинили в государственной измене: текст заявления. ВИДЕО

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский призвал СБУ и Офис Генпрокурора расследовать деятельность черного политтехнолога Владимира Петрова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Обращение военного

По словам Ярославского, Петров в 2014-2015 годах и в последующие годы систематически осуществлял информационную деятельность, имеющую признаки поддержки российской агрессии, пропаганды оккупационных администраций, дискредитации Вооруженных Сил Украины и проведения ИПСО в пользу государства-агрессора.

К обращению воин добавил материалы из программ Петрова, которые тот ранее удалил из публичного доступа.

Что делал Петров?

Ярославский заявил, что в своих программах тот:

публично повторял ключевые нарративы российской пропаганды;

публично унижал и дискредитировал Вооруженные Силы Украины;

произносил призывы, препятствовавшие мобилизации и обороне государства;

поддерживал и легитимизировал оккупационные администрации и российских пропагандистов;

унижал государственные символы и единство Украины.

Требования Ярославского

Он призвал провести анализ представленных видео с 2014 года по сегодняшний день, а также дать правовую оценку действиям Владимира Петрова в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Открыть уголовное производство по фактам, установленным в ходе проверки.

Обеспечить надлежащее расследование участия Петрова в систематическом проведении информационно-психологических операций (ИПСО) в пользу государства-агрессора.

Установить и допросить его гостей и соучастников, которые также публично озвучивали антиукраинские нарративы", - подчеркнул военный.

