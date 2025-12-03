РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12660 посетителей онлайн
Новости Деятельность Владимира Петрова
4 517 33

Пиарщика Зеленского Владимира Петрова обвинили в государственной измене: текст заявления. ВИДЕО

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский призвал СБУ и Офис Генпрокурора расследовать деятельность черного политтехнолога Владимира Петрова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обращение военного

По словам Ярославского, Петров в 2014-2015 годах и в последующие годы систематически осуществлял информационную деятельность, имеющую признаки поддержки российской агрессии, пропаганды оккупационных администраций, дискредитации Вооруженных Сил Украины и проведения ИПСО в пользу государства-агрессора.

К обращению воин добавил материалы из программ Петрова, которые тот ранее удалил из публичного доступа.

Смотрите также: Политтехнолог Петров, который испытывал "физическое и интеллектуальное мучение" от украинского языка: "Ты говорил на русском, ты навлек на себя русскую ракету". ВИДЕО

Что делал Петров?

Ярославский заявил, что в своих программах тот:

  • публично повторял ключевые нарративы российской пропаганды;
  • публично унижал и дискредитировал Вооруженные Силы Украины;
  • произносил призывы, препятствовавшие мобилизации и обороне государства;
  • поддерживал и легитимизировал оккупационные администрации и российских пропагандистов;
  • унижал государственные символы и единство Украины.

Смотрите также: "НАБУ ведет войну против Украины", - пиарщик Зеленского и Януковича, забронированный от войны в Киеве. ВИДЕО

Требования Ярославского

Он призвал провести анализ представленных видео с 2014 года по сегодняшний день, а также дать правовую оценку действиям Владимира Петрова в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Открыть уголовное производство по фактам, установленным в ходе проверки.

Обеспечить надлежащее расследование участия Петрова в систематическом проведении информационно-психологических операций (ИПСО) в пользу государства-агрессора.

Установить и допросить его гостей и соучастников, которые также публично озвучивали антиукраинские нарративы", - подчеркнул военный.

Смотрите: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Деятельность пиарщика Зеленского Петрова призывают расследоватьДеятельность пиарщика Зеленского Петрова призывают расследоватьДеятельность пиарщика Зеленского Петрова призывают расследовать

Автор: 

СБУ (20663) Петров Владимир (11) Офис Генпрокурора (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
і чому не дивує що навколо Оманської Гниди одні прорусняві ********
показать весь комментарий
03.12.2025 10:25 Ответить
+12
Ату його! І Іванова теж! Хоча вангую - втечуть, суки. Ну і Мойсей-сучку теж перевірити треба.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
+12
Петров - пташеня гнізда єрмачіного. Там таких "патріотів" - велика купа, бо інших не брали.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ату його! І Іванова теж! Хоча вангую - втечуть, суки. Ну і Мойсей-сучку теж перевірити треба.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
Петров - пташеня гнізда єрмачіного. Там таких "патріотів" - велика купа, бо інших не брали.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
Не для того Зєля квіточку СБУ та ОГП (чи ОПГ) ростив.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:24 Ответить
і чому не дивує що навколо Оманської Гниди одні прорусняві ********
показать весь комментарий
03.12.2025 10:25 Ответить
https://m.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g
показать весь комментарий
03.12.2025 10:27 Ответить
Кожне слово правда. Царство небесне справжньому патріоту...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:56 Ответить
тому що він сам - їх виплодок, чи ви@ядок...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:32 Ответить
він працює на режим, тому нічого не буде
показать весь комментарий
03.12.2025 10:26 Ответить
як зараз стрьомно цим усим підарам
а коли когось все ж таки як портного...
тоді побіжуть усі!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:27 Ответить
Можливо, а можливо що і ні. Взять для прикладу того ж бузину. Добрі люди коцнули, ну і що, ніхто не побіг, бо гроші.
Це щоб з десяток таких іванових-петрових, а до купи ще й пару мосєйчучок, ось тоді деякі дременули б, а більша частина моментально стала б "патріотами" України.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:36 Ответить
Перш за все, розслідувати діяльність найпатужнішого.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:29 Ответить
Тю новина))))
Він той петров іще на януковича працював...
показать весь комментарий
03.12.2025 10:30 Ответить
Бездіяльності привладних зелупнів щодо покарання говорящих голів, які своєю пропагандою наносять реальну шкоду Національним інтересам та безпеці України, спонукає Українців до вжиття дієвих заходів з припинення їх існування!!
Усе інше, то лише продовження теліпання язиками!!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:30 Ответить
та, що ви таке кажете?
петров був під шаленим тиском дєрьмака!
і петров і всі інші, звісно!
ви, навіть не уявляєте, як вони боялися за своє життя і життя свої рідних!
всі були у заручниках дєрьмака!
мєндєль та кулєба не дадуть збрехати!!!

єдина, хто захищав зе!гундосика від єрмака, була мосейчучка рот гімно......
показать весь комментарий
03.12.2025 10:35 Ответить
А чого тільки одного Петрова? Там же цілий пул ломів та ботів з ферми дермака і подляка! До речі: мосейчучка - в т.ч., і не остання в переліку.

Хоча - не завадило би довести до пуття слідство і по самому Ярославському, пригадуючи https://www.chesno.org/politician/157568/ об'єктивку від Рибачука; "Часто виступав як спікер на телеканалі "НАШ" https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/denis-yaroslavskiy-kolishniy-policeyskiy-yakiy-pretenduye-na-posadu-mera-harkova-shcho-pro-nogo-vidomo-50188990.html за даними NV.ua риторика Ярославського у цих виступах інодi "співзвучна російській та білоруській пропаганді". У 2019 році невдало http://web.archive.org/web/20211015004048/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17969.html балотувавсядо Верховної Ради як самовисуванець по округу №171 (місто Харків)."
показать весь комментарий
03.12.2025 10:37 Ответить
Вже один радник найвеличнішого лідера ********** десь в кацапівці, другий на підході.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:37 Ответить
Петров, родичів в кгб маєш?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:38 Ответить
Накину на вентилятор. А хіба військовим не заборонено лізти в політику? Чи "Командиру підрозділу розвідки Сухопутних військ" нема чим занятися, шо він лазить по ефірах і слідкує за підарасами з ОПи?
показать весь комментарий
03.12.2025 10:39 Ответить
Військові мають право застосовувати зброю для захисту України проти її ворогів (

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny&ved=2ahUKEwjhuIHYg6GRAxVCVPEDHZQkCH4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw1p_viiDJ5PG945kI2zT_d0

4.5.1. Захист Вітчизни | Конституційний Суд України

ccu.gov.ua › storinka-knygy › 451-zahyst-vitchyzny



Зі змісту статей 17, 65 Конституції України вбачається, що захист держави, забезпечення її безпеки є найважливішими функціями всього Українського народу.)!!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:46 Ответить
Не притягуте за вуха те, шо не має ніякого відношення. В ЗСУ нема повноважень проводити розслідовання корупціонерів, так само як і "застосовувати проти них зброю".
показать весь комментарий
03.12.2025 10:49 Ответить
" ...систематично здійснював інформаційну діяльність, що має ознаки підтримки російської агресії, пропаганди окупаційних адміністрацій, дискредитації Збройних Сил України та проведення ІПСО на користь держави-агресора."
показать весь комментарий
03.12.2025 10:41 Ответить
На четвертому році війни роздуплилися. Запишіть ще такого Іванова. https://www.google.com/search?client=opera&q=іванов+петров&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f7d1ef61,vid:YYGHJsmYGkk,st:0
показать весь комментарий
03.12.2025 10:44 Ответить
Подяка пильному чоловікові.. Тепер поглянемо як відреагуює СБУ..Щоб тяфкати на все українське а потім з дна вилізти сухим і далі робити вигляд, що я ні при чому, то тут потрібна неаби який гарний опікун..
показать весь комментарий
03.12.2025 10:44 Ответить
Знайшли стрілочника, продажного журналіста? А на якому каналі Петров все це розказував, ніхто не пам'ятає? Власник каналу не впливає на редакційну політику? А канал-то ахметівський. Але, ж Ахмєтов - великий патріот і чомусь до нього ніяких підозр.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:45 Ответить
Бужанського вже років сім як не помічають. Там серед слуг таких тварюк цілий зоопарк.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:50 Ответить
Бужанського взагалі чіпати не можна. Це один з найяскравіших представників отряду "******** vulgaris". Це червонокнижна тварина. Його треба в зоопарк в велику вольєру і Богуцьку до нього шоб вони контрольовано розмножувалися.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:54 Ответить
І радників, радників туди до них побільше. Всіх пригрітих єрмаківською ОПою.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:05 Ответить
****
показать весь комментарий
03.12.2025 10:53 Ответить
Віслюк всі зуби втратив, намагаючись загризти полковника Червінського, а тут чесна розвідка знов його у його ж власне гівно занурює.
показать весь комментарий
03.12.2025 10:58 Ответить
Деніс Ярославський просто красень такий очільник ДБР чи прокуратури -нам потрібен!
показать весь комментарий
03.12.2025 11:01 Ответить
Генпрокурор вже прибігав до ВР на задніх лапках. Типовий пристосуванець "чєвоізволітє".
показать весь комментарий
03.12.2025 11:06 Ответить
Петров/Іванов є загрозою для пана президента? Ні. Тому нічого не буде.
Нажаль.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:06 Ответить
Тоді треба ще й другого дебіла засудити - іванова. Ця солодка парочка у позі 69 не вилазить з ютуба. Ну і скрипіна до них додати.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:07 Ответить
 
 