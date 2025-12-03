Пиарщика Зеленского Владимира Петрова обвинили в государственной измене: текст заявления. ВИДЕО
Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский призвал СБУ и Офис Генпрокурора расследовать деятельность черного политтехнолога Владимира Петрова.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Обращение военного
По словам Ярославского, Петров в 2014-2015 годах и в последующие годы систематически осуществлял информационную деятельность, имеющую признаки поддержки российской агрессии, пропаганды оккупационных администраций, дискредитации Вооруженных Сил Украины и проведения ИПСО в пользу государства-агрессора.
К обращению воин добавил материалы из программ Петрова, которые тот ранее удалил из публичного доступа.
Что делал Петров?
Ярославский заявил, что в своих программах тот:
- публично повторял ключевые нарративы российской пропаганды;
- публично унижал и дискредитировал Вооруженные Силы Украины;
- произносил призывы, препятствовавшие мобилизации и обороне государства;
- поддерживал и легитимизировал оккупационные администрации и российских пропагандистов;
- унижал государственные символы и единство Украины.
Требования Ярославского
Он призвал провести анализ представленных видео с 2014 года по сегодняшний день, а также дать правовую оценку действиям Владимира Петрова в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
"Открыть уголовное производство по фактам, установленным в ходе проверки.
Обеспечить надлежащее расследование участия Петрова в систематическом проведении информационно-психологических операций (ИПСО) в пользу государства-агрессора.
Установить и допросить его гостей и соучастников, которые также публично озвучивали антиукраинские нарративы", - подчеркнул военный.
а коли когось все ж таки як портного...
тоді побіжуть усі!
Це щоб з десяток таких іванових-петрових, а до купи ще й пару мосєйчучок, ось тоді деякі дременули б, а більша частина моментально стала б "патріотами" України.
Він той петров іще на януковича працював...
Усе інше, то лише продовження теліпання язиками!!
петров був під шаленим тиском дєрьмака!
і петров і всі інші, звісно!
ви, навіть не уявляєте, як вони боялися за своє життя і життя свої рідних!
всі були у заручниках дєрьмака!
мєндєль та кулєба не дадуть збрехати!!!
єдина, хто захищав зе!гундосика від єрмака, була мосейчучка рот гімно......
Хоча - не завадило би довести до пуття слідство і по самому Ярославському, пригадуючи https://www.chesno.org/politician/157568/ об'єктивку від Рибачука; "Часто виступав як спікер на телеканалі "НАШ" https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/denis-yaroslavskiy-kolishniy-policeyskiy-yakiy-pretenduye-na-posadu-mera-harkova-shcho-pro-nogo-vidomo-50188990.html за даними NV.ua риторика Ярославського у цих виступах інодi "співзвучна російській та білоруській пропаганді". У 2019 році невдало http://web.archive.org/web/20211015004048/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17969.html балотувавсядо Верховної Ради як самовисуванець по округу №171 (місто Харків)."
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny&ved=2ahUKEwjhuIHYg6GRAxVCVPEDHZQkCH4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw1p_viiDJ5PG945kI2zT_d0
4.5.1. Захист Вітчизни | Конституційний Суд України
ccu.gov.ua › storinka-knygy › 451-zahyst-vitchyzny
Зі змісту статей 17, 65 Конституції України вбачається, що захист держави, забезпечення її безпеки є найважливішими функціями всього Українського народу.)!!
Нажаль.