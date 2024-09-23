Политтехнолог Петров, испытывавший "физическое и интеллектуальное мучение" от украинского языка: "Ты говорил по-русски, ты навлек на себя российскую ракету". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой скандальный политтехнолог Владимир Петров, который известен своими антиукраинскими заявлениями, высказался о том, что основной причиной ракетных атак на Украину является русский язык, который те ракеты защищают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, примечательно, что в 2021 году Петров был другого мнения об украинском языке и устроил языковую провокацию на своем YouTube-канале "Исландия". Он выложил ролик, в котором раскритиковал украинский язык и заявил, что по звучанию он похож на телегу.

"Я год ломаю язык, свой прекрасный русский язык украинским, заставляю себя, мучаю себя. Это сильное физическое и интеллектуальное мучение потому, что образованному человеку трудно разговаривать на примитивном украинском языке. Но я должен это делать, потому, что есть закон, закон, который я обязан выполнять. Конечно, русский язык красивее, четче, в украинском языке куча буквы "л", которую трудно выговаривать, такое ощущение, что, когда говоришь, что-то мешает во рту. Русский язык - это, как ракета, которая взлетает в космос, украинский язык - как телега, которая плетется", - заявил он тогда.

Сегодня Петров кардинально иного мнения.

"Ты говорил по-русски, ты навлек на себя российскую ракету. Ракета услышала твой русский и прилетела тебя защищать. Можете считать это метафорой, можете считать это гиперболой, можете считать это преувеличением. Мне похер", - сказал он во второй части видеозаписи.

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Политтехнолог Владимир Петров до 2014 года и после продвигал антиукраинские нарративы и вел эфиры с откровенно пророссийскими лицами.

"Украинская армия стреляет по мирным городам"

В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен шоу" утверждал, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка. В этом выпуске программы "гостем" Петрова стал прокремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс. Во время программы Филипс называл ВСУ "фашистами". В то же время Петров этого не отрицает.

Филлипс также добавил, что "ополченцы" гибнут, только когда украинцы атакуют их блокпосты или базы.

"Я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам. И вот вам человек говорит, что там нет ни одного "ополченца". То есть когда вы стреляете по Донецку, то вы попадаете просто в людей", - сказал Петров в ответ.

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Террорист с украинским паспортом в Крыму для меня - преступник

В одном из эфиров у Петрова гостем был Дмитрий Василец, политик и глава запрещенной в Украине политической партии "Держава", который после начала вторжения России обвинял в российском нападении на Украину "Запад" и повторял пропагандистскую ложь Кремля, что Украина заслужила быть уничтоженной, потому что "восемь лет уничтожала Донбасс".

В 2015 году его арестовали по подозрению в помощи российским наемникам и содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", но отпустили на свободу в 2018 году.

В 2020 году Петров во время общения с Васильцом хвалит его за то, что тот провел в СИЗО более двух лет за свою пророссийскую позицию, и это, по мнению политтехнолога, означает, что у Васильца "системный подход".

"Если террорист с украинским паспортом ради свободы Украины в Крыму реально взорвет бомбу, он будет преступником для меня", - говорит во время этого эфира Петров.

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"Я лично знаю людей, которые ездили в Донецкий аэропорт поиграть в компьютерную игру"

В 2014 году Петров общался с "гостем из ДНР" Рамилем Замдихановым.

Петров назвал развязанную РФ войну "конфликтом". А Замдиханов, говоря о причинах начала войны, назвал ее "народным восстанием", якобы вызванным недовольством людей уровнем жизни.

Петров не опровергал его слов и не отрицал, когда Замдиханов обвинял в агрессии Киев. Также Петров сравнивал войну с компьютерными играми.

"Я лично знаю людей, которые ездили в аэропорт поиграть в компьютерную игру. Причем, поверь, мне человек сказал: "Я еду в аэропорт, мне до 10 фрагов не хватает". Это снайпер одного из батальонов", - заявил он, когда Замдиханов предположил, что войну начало "поколение, которое выросло на Counter-Strike и теперь хочет пострелять по-настоящему". Версия пропагандиста показалась Петрову "очень и очень похожей на правду".

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Восхищение "смелостью" тогда еще живого главаря "ДНР" Захарченко

В разговоре с бывшим журналистом из Украины Дмитрием Филимоновым, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну, Петров обсуждал Александр Захарченко.

"Для меня Захарченко - человек-загадка. Многие говорят, там, террорист, еще что-то... Для меня вот показательным было видео, когда Захарченко давал интервью, снайпер "убрал" его охранника, убил. Вот реально есть видео, где стоит Захарченко и рядом убивают охранника, а Захарченко дает интервью. Он даже бровью не повел, он то есть... там где-то есть снайпер, который может тебя вот достать, а он и дальше дает интервью!" - говорил Петров.

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Россия к нам даже не вторгалась

В 2014 году Петров издевался над заявлениями украинских властей, что Россия открыто вторглась.

"С кем мы воевали полгода? Кто полгода бомбил Украину, кто полгода убивал украинских солдат, кого полгода убивали украинские солдаты? Непонятно. Полгода мы выходили перед Россией для того, чтобы потом признать, что санкции не работают. Весь мир выходил, а России по#уй. Более того, оказалось, что нам не за что было вводить эти санкции, потому что Россия к нам даже не вторгалась, она вторглась только в прошлый четверг", - сказал он.

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В оккупации лучше, чем в Украине

В эфире своего "Люмпен шоу" Петров в 2014 году сравнивал новости с оккупированных территорий с новостями из Украины и делал вывод, что в Украине дела хуже, поскольку все воруют.

"По факту, мне очень не хочется этого говорить, но, ребята, у них там никто ничего не пиз#ит. А у нас, реально, за последние три месяца спиз#или то, что недопиз#или до них", - заявил Петров.