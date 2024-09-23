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Политтехнолог Петров, испытывавший "физическое и интеллектуальное мучение" от украинского языка: "Ты говорил по-русски, ты навлек на себя российскую ракету". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой скандальный политтехнолог Владимир Петров, который известен своими антиукраинскими заявлениями, высказался о том, что основной причиной ракетных атак на Украину является русский язык, который те ракеты защищают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, примечательно, что в 2021 году Петров был другого мнения об украинском языке и устроил языковую провокацию на своем YouTube-канале "Исландия". Он выложил ролик, в котором раскритиковал украинский язык и заявил, что по звучанию он похож на телегу.

"Я год ломаю язык, свой прекрасный русский язык украинским, заставляю себя, мучаю себя. Это сильное физическое и интеллектуальное мучение потому, что образованному человеку трудно разговаривать на примитивном украинском языке. Но я должен это делать, потому, что есть закон, закон, который я обязан выполнять. Конечно, русский язык красивее, четче, в украинском языке куча буквы "л", которую трудно выговаривать, такое ощущение, что, когда говоришь, что-то мешает во рту. Русский язык - это, как ракета, которая взлетает в космос, украинский язык - как телега, которая плетется", - заявил он тогда.

Сегодня Петров кардинально иного мнения.

"Ты говорил по-русски, ты навлек на себя российскую ракету. Ракета услышала твой русский и прилетела тебя защищать. Можете считать это метафорой, можете считать это гиперболой, можете считать это преувеличением. Мне похер", - сказал он во второй части видеозаписи.

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Политтехнолог Владимир Петров до 2014 года и после продвигал антиукраинские нарративы и вел эфиры с откровенно пророссийскими лицами.

"Украинская армия стреляет по мирным городам"

В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен шоу" утверждал, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка. В этом выпуске программы "гостем" Петрова стал прокремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс. Во время программы Филипс называл ВСУ "фашистами". В то же время Петров этого не отрицает.

Филлипс также добавил, что "ополченцы" гибнут, только когда украинцы атакуют их блокпосты или базы.

"Я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам. И вот вам человек говорит, что там нет ни одного "ополченца". То есть когда вы стреляете по Донецку, то вы попадаете просто в людей", - сказал Петров в ответ.

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Террорист с украинским паспортом в Крыму для меня - преступник

В одном из эфиров у Петрова гостем был Дмитрий Василец, политик и глава запрещенной в Украине политической партии "Держава", который после начала вторжения России обвинял в российском нападении на Украину "Запад" и повторял пропагандистскую ложь Кремля, что Украина заслужила быть уничтоженной, потому что "восемь лет уничтожала Донбасс".

В 2015 году его арестовали по подозрению в помощи российским наемникам и содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", но отпустили на свободу в 2018 году.

В 2020 году Петров во время общения с Васильцом хвалит его за то, что тот провел в СИЗО более двух лет за свою пророссийскую позицию, и это, по мнению политтехнолога, означает, что у Васильца "системный подход".

"Если террорист с украинским паспортом ради свободы Украины в Крыму реально взорвет бомбу, он будет преступником для меня", - говорит во время этого эфира Петров.

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"Я лично знаю людей, которые ездили в Донецкий аэропорт поиграть в компьютерную игру"

В 2014 году Петров общался с "гостем из ДНР" Рамилем Замдихановым.

Петров назвал развязанную РФ войну "конфликтом". А Замдиханов, говоря о причинах начала войны, назвал ее "народным восстанием", якобы вызванным недовольством людей уровнем жизни.

Петров не опровергал его слов и не отрицал, когда Замдиханов обвинял в агрессии Киев. Также Петров сравнивал войну с компьютерными играми.

"Я лично знаю людей, которые ездили в аэропорт поиграть в компьютерную игру. Причем, поверь, мне человек сказал: "Я еду в аэропорт, мне до 10 фрагов не хватает". Это снайпер одного из батальонов", - заявил он, когда Замдиханов предположил, что войну начало "поколение, которое выросло на Counter-Strike и теперь хочет пострелять по-настоящему". Версия пропагандиста показалась Петрову "очень и очень похожей на правду".

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Восхищение "смелостью" тогда еще живого главаря "ДНР" Захарченко

В разговоре с бывшим журналистом из Украины Дмитрием Филимоновым, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну, Петров обсуждал Александр Захарченко.

"Для меня Захарченко - человек-загадка. Многие говорят, там, террорист, еще что-то... Для меня вот показательным было видео, когда Захарченко давал интервью, снайпер "убрал" его охранника, убил. Вот реально есть видео, где стоит Захарченко и рядом убивают охранника, а Захарченко дает интервью. Он даже бровью не повел, он то есть... там где-то есть снайпер, который может тебя вот достать, а он и дальше дает интервью!" - говорил Петров.

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Россия к нам даже не вторгалась

В 2014 году Петров издевался над заявлениями украинских властей, что Россия открыто вторглась.

"С кем мы воевали полгода? Кто полгода бомбил Украину, кто полгода убивал украинских солдат, кого полгода убивали украинские солдаты? Непонятно. Полгода мы выходили перед Россией для того, чтобы потом признать, что санкции не работают. Весь мир выходил, а России по#уй. Более того, оказалось, что нам не за что было вводить эти санкции, потому что Россия к нам даже не вторгалась, она вторглась только в прошлый четверг", - сказал он.

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В оккупации лучше, чем в Украине

В эфире своего "Люмпен шоу" Петров в 2014 году сравнивал новости с оккупированных территорий с новостями из Украины и делал вывод, что в Украине дела хуже, поскольку все воруют.

"По факту, мне очень не хочется этого говорить, но, ребята, у них там никто ничего не пиз#ит. А у нас, реально, за последние три месяца спиз#или то, что недопиз#или до них", - заявил Петров.

Автор: 

информационная война (679) украинский язык (1190) Офис Президента (1799) Петров Владимир (9)


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Топ комментарии
+48
лайно не може перетворитись у людину...лайно залишиться лайном, навіть якщо від нього чути українську...
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23.09.2024 19:03
+43
"что-то мешает во рту"-може пісюн х...йла?
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23.09.2024 19:02
+38
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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23.09.2024 19:03
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"что-то мешает во рту"-може пісюн х...йла?
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23.09.2024 19:02 Ответить
завтра МАСК це розтвітить а синок Трампа роз МАГАшить
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23.09.2024 19:26 Ответить
лайно не може перетворитись у людину...лайно залишиться лайном, навіть якщо від нього чути українську...
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23.09.2024 19:03 Ответить
Влучно.
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23.09.2024 20:00 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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23.09.2024 19:03 Ответить
Чмо воно і є чмо. Яки би нарешті правильні слова воно не казало воно залишається кацапським (або прокацапським) чмом.
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23.09.2024 19:05 Ответить
Якшо політтехнолог говорить таку ***** - то шо казати за иого глядачів
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23.09.2024 19:06 Ответить
таки да
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23.09.2024 19:12 Ответить
Його глядачі, 100 відсотків адепти свідків Какая разніца. 23.02.2022 стояли в черзі за мясом для шаликів.
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23.09.2024 19:20 Ответить
абирвалг. полєнніца. унічтожіть
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23.09.2024 19:06 Ответить
був би радий, якби Петров був другий в черзі за гвінтікаКіву
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23.09.2024 19:06 Ответить
А шо ще живе може вже до бузини з ківою час обістяне і дохле воно краще ніж болтливе та живе
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23.09.2024 19:07 Ответить
Здох максим і х@ й з ним
Нехай наразі розмовляє кацапською в пеклі
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23.09.2024 19:07 Ответить
Впервые слышу про этого придурка
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23.09.2024 19:07 Ответить
П
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23.09.2024 19:07 Ответить
І
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23.09.2024 19:10 Ответить
Д
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23.09.2024 19:18 Ответить
A
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23.09.2024 19:21 Ответить
Р
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23.09.2024 19:28 Ответить
М О К Р О Ж О П И Й.
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23.09.2024 19:46 Ответить
А
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23.09.2024 19:50 Ответить
Підар кацапський! 🤬
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23.09.2024 19:12 Ответить
Беремо перший уривок і аналізуємо, наскільки "чудовою" у цього покидька є його росіська мова:

сильное физическое и интеллектуальное мучение

"сильное" жодним чином не сполучається з "мучение"; а "мучение" з "интеллектуальное"

трудно разговаривать примитивным украинским языком

"языком" не "разговаривают", "на языке говорят"

куча буквы "л"

"куча буквы"??? просто якесь нагромадження абсолютно несумісних слів, та ще й закінченнями у множині явні проблеми

которую трудно выговаривать

"буквы" не "выговаривают", тут йдеться про звуки

Він пишається своєю російською, але при цьому не може навіть нею повноцінно послуговуватися. Те ж саме стосується і його жахливого акценту, який жодним чином не приховати. З таких як він росіяни тупо сміються. Вони для них все одно "хохли", навіть якщо й намагаються з ними спілкуватися російською...
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23.09.2024 19:18 Ответить
метод дресури, коли пиздять по голові, теж буває досить ефективний.
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23.09.2024 19:18 Ответить
Цей пітар сказав це лише для того, щоб "не ванялі"( цитую іншого кацапського пітара дорна).
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23.09.2024 19:25 Ответить
а у мене навіть ніяких сумнівів не було у його нещирості. Кацапа не переробиш.
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23.09.2024 19:29 Ответить
Кінчений пі*арас. На розмінування кацапську гниду.
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23.09.2024 19:20 Ответить
Він був андоном і залишиться андоном на все життя.
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23.09.2024 19:23 Ответить
Ну, чувак помилявся, коли казав оту маячню раніше.

А зараз же сказав все точно і правильно. Бо воно так і є. Такі вірні слова навіть не гріх і виділити жирним.

"Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету. Ракета почула твою російську і прилетіла тебе захищати. Можете вважати це метафорою, можете вважати це гіперболою, можете вважати це перебільшенням. Мені похеру"
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23.09.2024 19:25 Ответить
Мові!!! тисячІ років (у Софіїївському соборі початку ХІ ст. є давньоукраїнські графіті, коли ще на місці "бєлокамєнной " вепри дикі бігали болотами... Навіть нема чого дискутувати про язик, хіба що на базарі вибираючи телячий чи свинячий....
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23.09.2024 19:26 Ответить
А що, ота істота ще жива?
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23.09.2024 19:26 Ответить
Я зрадів , подумавши , що він здох
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23.09.2024 19:30 Ответить
От чого Ви його цькуєте?
Це звичайний, стандартний рюзкє чілавєк. Вони усі такі. Ну, генетика ...
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23.09.2024 19:27 Ответить
яка ж то кончена амеба... де б її побачити та, головне, розпізнати у реАлі, щоб не помилитися?... сказати виродку пару слів на загальнозрозумілій для жлобських какаразніц мові пздлєй... за усЕ!... і за їхнього недосяжного госпІдаря...
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23.09.2024 19:31 Ответить
всі малороси, як флюгери. згадайте паяца квартального, який усю свою карєру висміював українців перед маскалями, а зараз потужний і незламний патріот
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23.09.2024 19:36 Ответить
Керував передвиборчою кампанією оголошеного в розшук СБУ проросійського політика Ігоря Маркова, внаслідок чого Марков потрапив до Верховної Ради. Працював на передвиборчу кампанію кремлівського технічного кандидата Михайла Прохорова під час президентських виборів в Росії 2012 року.

Найбільш відомий створенням у 2013 році «тітушок», провокації й зіткнення з якими призвели до загибелі героїв Небесної сотні, втечі Януковича й анексії Росією Криму.
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23.09.2024 19:37 Ответить
"Захистити" -> на моськовитському "новоязі" == "Зїсти".
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23.09.2024 19:41 Ответить
зїдене == захищено шлунком.
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23.09.2024 19:45 Ответить
після шлунку - у сортир.
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23.09.2024 19:49 Ответить
МАЛАДЕЦ!! За це йому відпиляю бошку не іржавим а новим лобзіком.
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23.09.2024 19:45 Ответить
Бузина вже зачекався цього вилупка в пеклі.
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23.09.2024 19:56 Ответить
Конкретно цей піторіус Пєтров заслуговує на шибеницю незалежно від взуття в яке він встигає перевзуватись.
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23.09.2024 19:57 Ответить
Як ракета, як ракета "Сармат".
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23.09.2024 20:02 Ответить
Це звичайна кацапська консерва, яка присмокталася до грошей Подоляка
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23.09.2024 20:04 Ответить
Не знаю, хто це, не чув і не бачив його шоу і ютубів.
І не шкодую.
Бо тепер бачу, що ган…Дон.
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23.09.2024 20:04 Ответить
Выглядит полным идиотом. Работал, да еще политтехнологом.
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23.09.2024 20:06 Ответить
Занадто багато тексту для цього лайна. Хтось же запрошував його на ТБ. Хто?
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23.09.2024 20:10 Ответить
Автор,****,вісокоінтєлєктуальньій
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23.09.2024 20:13 Ответить
мені здається, це далеко не перший наїзд Бутусова на Петрова. Тим більше не Бутусов перший наїхав. І навіть не десятим в черзі, цей наїзд номером більше під сотню, десь так. Але, слід визнати, що Бутусов правильно робить, що нагадує, які гниди нині водяться на Банковій...
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23.09.2024 20:18 Ответить
Крайности всегда были и остались. Крайности нужны часто для определения центра, центризма итд. Иногда крайность абсолютно последний шанс решить проблему. В данном случае по поводу этого---да просто пристрелить.
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23.09.2024 21:00 Ответить
"что-то мешает во рту" - кацапам завжди *** "во рту" заважає
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23.09.2024 21:03 Ответить
кацапський підер...
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23.09.2024 21:09 Ответить
Петров то є чмо і Гандон
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23.09.2024 22:17 Ответить
навіть не сумніваюся, що так, як думає цей кацапський уйобок, "думають" й зе-лупа, й його єлдак та й все зелене уйобіщне ******, яке до влади привели 73% дебілоїдів...
пс іще - ***** вже давно не співчуваю жертвам каб'ів на сході. чому? спитайте в пєтрова, він вже відповів...
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23.09.2024 22:21 Ответить
Якщо це лайно розстріляти це нічого не зробити. Цікаво звідки гроші у цієї істоти? Непогано би підняти з його рахунків всі транзакції і по прізвищах виявити всіх, хто з ним має хоч якусь справу так само в утіль. Ха ха ха.
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24.09.2024 03:08 Ответить
Петров не політтехнолог, а лайномет ОП.

Чомусь в Україні журналістами та політтехнологами називають будь-що, що може публічно висратись. Навіть, якщо це "публічно" Телеграм.
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24.09.2024 06:43 Ответить
... гнида рідкісна ,але на роботі в ОП
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24.09.2024 08:02 Ответить
А головне ці істоти зараз тільки збільшили рівень своєї брехні стосовно Порошенка і все глибше вилизують Зе...
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24.09.2024 08:20 Ответить
Знайдіть найбільшого мерзотника та негідника і ця істота буде другом або служкоюв зєрмаків.
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24.09.2024 11:00 Ответить
петров оно же мерзость
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24.09.2024 12:30 Ответить
Повернусь до цієї теми і наголошу, що як не варто плутати дипломатів Валерія Чалого з Олександром чалим; так і не варто плутати оцього дермакового блогера вову петрова з https://t.me/spravagromad/45274 військовим блогером членом ЄвроСолідарності, діючим командиром взводу БПЛА, офіцером ЗСУ, учасником АТО, громадським діячем, депутатом Запорізької міськради Олексієм Петровим на псевдо Шалений Кіт .
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24.09.2024 14:09 Ответить
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24.09.2024 14:29 Ответить
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24.09.2024 14:31 Ответить
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24.09.2024 14:40 Ответить
 
 