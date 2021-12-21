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Новости Политика Украины
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Политтехнолог Петров вернулся в эфир канала "Рада"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политтехнолог Петров вернулся в эфир канала

Теперь он - эксперт, отвечающий на вопросы ведущего Сергея Иванова.

Политтехнолог Владимир Петров, отстраненный от эфира телеканала "Рада", вернулся в эфир канала в статусе эксперта. На прямой связи со студией он отвечает на вопросы и дискутирует с ведущим эфира Сергеем Ивановым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Решение об отстранении Петрова принял 17 декабря редакционный совет телеканала "Рада". По информации источников "Детектор медиа" на телеканале, в этот день он пытался попасть в эфир, в частности, как гость программы Сергея Иванова, однако руководство канала пригрозило в таком случае отключить эфир. Сергей Иванов заявил, что если канал "Рада" прекратит сотрудничество с Петровым, он тоже уйдет. Впрочем, этого не произошло, а 20 декабря в 21:15 в эфире его программы появился Владимир Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ваш майдан в рот е#ал", - политтехнолог Петров с канала "Рада" в 2013 году. СКРІНШОТ

"Я подчеркиваю, что мы готовы общаться со всеми политическими силами, - сказал в начале эфира Сергей Иванов. - Мой следующий гость - Владимир Петров, политтехнолог".

По информации источника издания, на присутствии Владимира Петрова в эфире обновленной "Рады" якобы настаивает президент Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об изменении концепции телеканала "Рада": Потом с этим будут разбираться правоохранительные органы – как это так и откуда взялись эти деньги

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Работники лупанария имени Сережи Лещенко: некто работник Иванов, выдававший себя долгое время за независимого журналиста, одиозный мастер-виртуоз е#ли в рот Петров и более юные работницы-мигрантки из лупанария им. Мудачука
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21.12.2021 10:57
+13
ивановы петровы рабиновичи
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21.12.2021 10:54
+13
А они у этого быдла были? Когда?

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21.12.2021 11:04
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Хто ці люди?
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21.12.2021 10:53 Ответить
скажем так -не тонут
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21.12.2021 10:54 Ответить
Работники лупанария имени Сережи Лещенко: некто работник Иванов, выдававший себя долгое время за независимого журналиста, одиозный мастер-виртуоз е#ли в рот Петров и более юные работницы-мигрантки из лупанария им. Мудачука
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21.12.2021 10:57 Ответить
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21.12.2021 11:28 Ответить
.... на присутності Володимира Петрова в ефірі оновленої "Ради" нібито наполягає презЕдент Володимир Зеленський.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

те ж саме верещало квартальне опудало на початку 2014 року в своїх шоу
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21.12.2021 11:06 Ответить
95 квартал
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21.12.2021 11:22 Ответить
Зєлєнскій думає, що то афродізіаки для його обвислого рейтингу. 😁
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21.12.2021 11:35 Ответить
Бувші мертвеччуківці,хоча бувших не буває...
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21.12.2021 13:44 Ответить
З Исландии Два дэбила это сила Перед допуском до эфира госязык ещё подучить -равных не было
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21.12.2021 14:54 Ответить
Какая Рада, такие и герои - Иванов и Петров - друг друга стоят.
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21.12.2021 10:54 Ответить
ивановы петровы рабиновичи
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21.12.2021 10:54 Ответить
Иванов, Петров - это точно украинский канал?
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21.12.2021 10:54 Ответить
А Сидоров де?😃
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21.12.2021 10:59 Ответить
Рабиновичем заменили! Не видел разве?
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21.12.2021 11:21 Ответить
Сидоров занят с Башировым.
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21.12.2021 11:37 Ответить
Козлова забули,задля повної формули...
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21.12.2021 13:46 Ответить
Да.... Зеленые окончательно растоптали идеалы Майдана.
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21.12.2021 11:00 Ответить
А они у этого быдла были? Когда?

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21.12.2021 11:04 Ответить
Каков хозяин, такие и исполнители его заказа

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21.12.2021 11:01 Ответить
Син рига Сергій Іванов, який зараз працює на Подоляка, називає антимайданівця Петрова своїм другом.
Тому не дивно, що він тягне це лайно в ефір ДЕРЖАВНОГО каналу в будь-який спосіб.
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21.12.2021 11:06 Ответить
Телеканал РАДА має транслювати засідання парламенту. Натомість ми споглядаємо зашкварених шавок.
Що за фігня...
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21.12.2021 11:20 Ответить
Эти долбо&бы постоянно подставляют БУБОЧКУ

«Владимир Петров планирует вернуть Украине «исконные территории», которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии» ( Википедия)

Такого придурка держать на державном канале Рада. Головой там думать точно некому 😀😀
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21.12.2021 11:27 Ответить
Раду надо разогнать. И ту и другую.
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21.12.2021 11:29 Ответить
Одного разу, в прямому етері Іванова я зазначив, що зіц-Зєлупа, начебто, їздила на передову виключно через те, що в нього рейтинг геть занепав. Так у Іванова так вибухнуоло так гучно, що він мені майже стрілу почав забивати. Ну нема питаннь, моя адреса - уліца Бронєтранспортьорная, пєрєулок Рєфріжиратрорний, дом Колотушкіна, very welcome every day, every night. No probs, mate! Go ahead, make my day.
А персонаж на прізвищє "Пєтров" теж було колись почав бикувати, але я його швидко ********. Він задіню вімкнув, що все, мовляв, OK.
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21.12.2021 11:32 Ответить
та шльондра на броварській куди чесніша та незайманіша ніж іванов і ко
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21.12.2021 11:34 Ответить
канал Зрада...
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21.12.2021 11:36 Ответить
Сергей Иванов,такой же дятел что и Лещенко...нашли спецов...
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21.12.2021 11:41 Ответить
Разумкова ушли и Всепропало!!.Беда приходит зненацька!.Как жить 25%,я не представляю...
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21.12.2021 11:42 Ответить
Крысы Путлера лезут во все щели и дыры скоро опять заорут Трамп Наш,Розумков наш...а моцкальский Серп с Молотом во лбу горит
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21.12.2021 11:45 Ответить
Ивановы -Петровы-Сидоровы-Шариковы, задобали эти русские и советские у них что нет свого государства?
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21.12.2021 11:51 Ответить
Іванов та Петров це гідні люди, які відкривають вам очі на то лайно яке є в Верховній Раді та навколо неї, починаючи від явних колоборантів таких як Шуфріч і закінчуючи баригами таких як Порошенко
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21.12.2021 12:02 Ответить
Зебіли, а ви зацінили як красиво Зеленський подарував державний телеканал ;Рада; Медведчуку?
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21.12.2021 12:05 Ответить
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21.12.2021 13:00 Ответить
Зеля грязный *******!
Других слов у меня, для рашистской проститутки просто нет!
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21.12.2021 13:47 Ответить
петров - психопат.
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21.12.2021 14:50 Ответить
На глазах у всех канал ВРУ "Рада" хотят зделать антиукраинским каналом, с потоком прокремлевской лжи и клеветы.
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21.12.2021 16:30 Ответить
 
 