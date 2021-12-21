Политтехнолог Петров вернулся в эфир канала "Рада"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Теперь он - эксперт, отвечающий на вопросы ведущего Сергея Иванова.
Политтехнолог Владимир Петров, отстраненный от эфира телеканала "Рада", вернулся в эфир канала в статусе эксперта. На прямой связи со студией он отвечает на вопросы и дискутирует с ведущим эфира Сергеем Ивановым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".
Решение об отстранении Петрова принял 17 декабря редакционный совет телеканала "Рада". По информации источников "Детектор медиа" на телеканале, в этот день он пытался попасть в эфир, в частности, как гость программы Сергея Иванова, однако руководство канала пригрозило в таком случае отключить эфир. Сергей Иванов заявил, что если канал "Рада" прекратит сотрудничество с Петровым, он тоже уйдет. Впрочем, этого не произошло, а 20 декабря в 21:15 в эфире его программы появился Владимир Петров.
"Я подчеркиваю, что мы готовы общаться со всеми политическими силами, - сказал в начале эфира Сергей Иванов. - Мой следующий гость - Владимир Петров, политтехнолог".
По информации источника издания, на присутствии Владимира Петрова в эфире обновленной "Рады" якобы настаивает президент Владимир Зеленский.
Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".
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"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ
те ж саме верещало квартальне опудало на початку 2014 року в своїх шоу
Тому не дивно, що він тягне це лайно в ефір ДЕРЖАВНОГО каналу в будь-який спосіб.
Що за фігня...
«Владимир Петров планирует вернуть Украине «исконные территории», которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии» ( Википедия)
Такого придурка держать на державном канале Рада. Головой там думать точно некому 😀😀
А персонаж на прізвищє "Пєтров" теж було колись почав бикувати, але я його швидко ********. Він задіню вімкнув, що все, мовляв, OK.
Других слов у меня, для рашистской проститутки просто нет!