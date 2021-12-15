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Новости Политика Украины
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телевидение (855) Петров Владимир (6) телеканал Рада (16)

"Я ваш майдан в рот е#ал", - политтехнолог Петров с канала "Рада" в 2013 году. СКРІНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К переформатированию государственного телеканала "Рада" привлекли скандального политтехнолога Владимира Петрова, который ругал Революцию Достоинства и тролил акции оппозиции против Януковича.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, сообщает Цензор.НЕТ.

Чечеринда опубликовал скриншот поста Владимира Петрова о Революции Достоинства.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - писал политтехнолог 22 ноября 2013 года.

Я ваш майдан в рот е#ал, - политтехнолог Петров с канала Рада в 2013 году 01

"Знакомьтесь, - Владимир Петров. Известный политтехнолог, еще в 2013-м троливший, как мог, акции оппозиции против Януковича с помощью БРДМ в сопровождении автомобилей МВД, Алексея Дурнева и моркови, которую Дурнев дарил Яценюку.. Помните? Именно из-за этой провокации и этот БРДМ Вадим Титушко сотоварищи побили Ольгу Сницарчук и ее оператора в мае 2013-го", - напомнил Чечеринда.

Он иронически добавил, что сейчас "точно спокоен за будущее "Рады". Достойные руководители, достойные телеменеджеры". И подчеркнул, что работу телеканала граждане финансируют со своих налогов.
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Топ комментарии
+69
Нормальна кандидатура для зебільної команди. Тупориле, кацапоподібне, букувате, країнофобне лайно.
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15.12.2021 21:54
+63
Це на влада, а якась зешобла.
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15.12.2021 21:51
+58
Люструвати та відпустити...

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15.12.2021 21:53
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Ще один "тупий собачий рот" на кротовищі "намалювався".
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16.12.2021 06:48 Ответить
Эта зеля просто, *******, конченный!
Количество рыгокацапских ублюдков просто зашкаливает. Потом чмошный клоун будет блеять, что какие то силы, из прошлой власти, нагнетают обстановку в обществе . Одна из главных ошибок Майдана, что дали возможность попрятаться и сбежать всем украинофобам. А нужно было уничтожить пару сотен губаревых, мураевых, портновых и прочего говна, это бы спасло тысячи жизней патриотов Украины.
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16.12.2021 07:16 Ответить
Зебіли може є сенс встановити загнальний ліміт на зашквари? Ні, ну це зовсім, то дЕбіл мецхер, разом з підсвинками, то заступник МВС. Може досить набирати феєричних ідіотів?
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16.12.2021 07:49 Ответить
Ща будет оправдываться,что слова вырваны из контекста, вылупок тряпочный
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16.12.2021 08:18 Ответить
А в чём этот длб, неправ? Майдан это ГОМНО редкое и я его тоже **** у рота!
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16.12.2021 12:16 Ответить
Ніякий він не політтехнолог і не політик.
читаємо: uk.wikipedia.org/wiki/Петров_Володимир_Володимирович_

освіта-Криворізький технічний університет, спеціальність - гірничий інженер

7 лютого 2019 - Петрова зареєстровано кандидатом в Президенти України.[11] В програмі Петров пропонував закріпити право громадян на безкоштовний хліб та інтернет, для IT-компаній встановити податок у 15 % від прибутку, скасувати кримінальну та адміністративну відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до 1,500 грн, ліквідувати Пенсійний фонд та МВС. Петров хотів об'єднати державу та церкву, оголосити Україну православною державою, а функції міністерства соціальної політики передати ПЦУ ( тобто Московьсому Патріархату). Результати приватизації Петров хотів переглянути, а пенітенціарну службу України - реструктуризувати. Крім того, Петров планував повернути Україні «споконвічні території», які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Угорщині.[12]
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16.12.2021 14:33 Ответить
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ЕГО !)
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16.12.2021 17:10 Ответить
Ну вас в #изду. Пойду косячок скручу. © Петров, політтехнолог
Це говорить особа, яку залучили до переформатування державного телеканалу "Рада".
І я не дивуюсь. Бо у нас навіть на найвищу посаду в державі у 2019-му обрали теж любителя "косячків" із приблизно таким самим ставленням до Майдану...

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16.12.2021 17:40 Ответить
Это не секрет, ЗЕленые уже полностью впитали лучшие зашкварные кадры бандитов и коррупционеров януковоща
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17.12.2021 00:22 Ответить
Знищення "зеленої кодли" потрібно починати з отаких петрових. Ну от вийшов чорт за півасіком і зник. Безслідно. Пацюки в каналізації свою справу знають...
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23.10.2023 21:34 Ответить
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