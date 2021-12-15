"Я ваш майдан в рот е#ал", - политтехнолог Петров с канала "Рада" в 2013 году. СКРІНШОТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
К переформатированию государственного телеканала "Рада" привлекли скандального политтехнолога Владимира Петрова, который ругал Революцию Достоинства и тролил акции оппозиции против Януковича.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, сообщает Цензор.НЕТ.
Чечеринда опубликовал скриншот поста Владимира Петрова о Революции Достоинства.
"Я ваш майдан в рот е#ал", - писал политтехнолог 22 ноября 2013 года.
"Знакомьтесь, - Владимир Петров. Известный политтехнолог, еще в 2013-м троливший, как мог, акции оппозиции против Януковича с помощью БРДМ в сопровождении автомобилей МВД, Алексея Дурнева и моркови, которую Дурнев дарил Яценюку.. Помните? Именно из-за этой провокации и этот БРДМ Вадим Титушко сотоварищи побили Ольгу Сницарчук и ее оператора в мае 2013-го", - напомнил Чечеринда.
Он иронически добавил, что сейчас "точно спокоен за будущее "Рады". Достойные руководители, достойные телеменеджеры". И подчеркнул, что работу телеканала граждане финансируют со своих налогов.
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Количество рыгокацапских ублюдков просто зашкаливает. Потом чмошный клоун будет блеять, что какие то силы, из прошлой власти, нагнетают обстановку в обществе . Одна из главных ошибок Майдана, что дали возможность попрятаться и сбежать всем украинофобам. А нужно было уничтожить пару сотен губаревых, мураевых, портновых и прочего говна, это бы спасло тысячи жизней патриотов Украины.
читаємо: uk.wikipedia.org/wiki/Петров_Володимир_Володимирович_
освіта-Криворізький технічний університет, спеціальність - гірничий інженер
7 лютого 2019 - Петрова зареєстровано кандидатом в Президенти України.[11] В програмі Петров пропонував закріпити право громадян на безкоштовний хліб та інтернет, для IT-компаній встановити податок у 15 % від прибутку, скасувати кримінальну та адміністративну відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до 1,500 грн, ліквідувати Пенсійний фонд та МВС. Петров хотів об'єднати державу та церкву, оголосити Україну православною державою, а функції міністерства соціальної політики передати ПЦУ ( тобто Московьсому Патріархату). Результати приватизації Петров хотів переглянути, а пенітенціарну службу України - реструктуризувати. Крім того, Петров планував повернути Україні «споконвічні території», які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Угорщині.[12]
Це говорить особа, яку залучили до переформатування державного телеканалу "Рада".
І я не дивуюсь. Бо у нас навіть на найвищу посаду в державі у 2019-му обрали теж любителя "косячків" із приблизно таким самим ставленням до Майдану...