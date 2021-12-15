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Новини Політика України
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"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До переформатування державного телеканалу "Рада" залучили скандального політтехнолога Володимира Петрова, який лаяв Революцію Гідності та тролив акції опозиції проти Януковича.

Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чечеринда опублікував скріншот посту Володимира Петрова про Революцію Гідності.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - писав політтехнолог 22 листопада 2013 року.

Я ваш майдан в рот е#ал, - політтехнолог Петров з каналу Рада у 2013-му 01

Дивіться: На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

"Знайомтесь, - Володимир Петров. Відомий політтехнолог, який ще в 2013-му тролив, як міг, акції опозиції проти Януковича за допомогою БРДМ у супроводі автомобілів МВС, Олексія Дурнєва та моркви, яку Дурнєв дарував Яценюку.. Пам'ятаєте? Саме через цю провокацію та цей БРДМ Вадим Тітушко сотоваріщі побили Ольгу Сніцарчук та її оператора у травні 2013-го", - нагадав Чечеринда.

Також читайте: Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня

Він іронічно додав, що зараз "точно спокійний за майбутнє "Ради". Гідні керівники, гідні телеменеджери". І підкреслив, що роботу телеканалу громадяни фінансують зі своїх податків.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Нормальна кандидатура для зебільної команди. Тупориле, кацапоподібне, букувате, країнофобне лайно.
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15.12.2021 21:54
+63
Це на влада, а якась зешобла.
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15.12.2021 21:51
+58
Люструвати та відпустити...

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15.12.2021 21:53
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Ще один "тупий собачий рот" на кротовищі "намалювався".
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16.12.2021 06:48 Відповісти
Эта зеля просто, *******, конченный!
Количество рыгокацапских ублюдков просто зашкаливает. Потом чмошный клоун будет блеять, что какие то силы, из прошлой власти, нагнетают обстановку в обществе . Одна из главных ошибок Майдана, что дали возможность попрятаться и сбежать всем украинофобам. А нужно было уничтожить пару сотен губаревых, мураевых, портновых и прочего говна, это бы спасло тысячи жизней патриотов Украины.
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16.12.2021 07:16 Відповісти
Зебіли може є сенс встановити загнальний ліміт на зашквари? Ні, ну це зовсім, то дЕбіл мецхер, разом з підсвинками, то заступник МВС. Може досить набирати феєричних ідіотів?
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16.12.2021 07:49 Відповісти
Ща будет оправдываться,что слова вырваны из контекста, вылупок тряпочный
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16.12.2021 08:18 Відповісти
А в чём этот длб, неправ? Майдан это ГОМНО редкое и я его тоже **** у рота!
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16.12.2021 12:16 Відповісти
Ніякий він не політтехнолог і не політик.
читаємо: uk.wikipedia.org/wiki/Петров_Володимир_Володимирович_

освіта-Криворізький технічний університет, спеціальність - гірничий інженер

7 лютого 2019 - Петрова зареєстровано кандидатом в Президенти України.[11] В програмі Петров пропонував закріпити право громадян на безкоштовний хліб та інтернет, для IT-компаній встановити податок у 15 % від прибутку, скасувати кримінальну та адміністративну відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до 1,500 грн, ліквідувати Пенсійний фонд та МВС. Петров хотів об'єднати державу та церкву, оголосити Україну православною державою, а функції міністерства соціальної політики передати ПЦУ ( тобто Московьсому Патріархату). Результати приватизації Петров хотів переглянути, а пенітенціарну службу України - реструктуризувати. Крім того, Петров планував повернути Україні «споконвічні території», які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Угорщині.[12]
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16.12.2021 14:33 Відповісти
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ЕГО !)
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16.12.2021 17:10 Відповісти
Ну вас в #изду. Пойду косячок скручу. © Петров, політтехнолог
Це говорить особа, яку залучили до переформатування державного телеканалу "Рада".
І я не дивуюсь. Бо у нас навіть на найвищу посаду в державі у 2019-му обрали теж любителя "косячків" із приблизно таким самим ставленням до Майдану...

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16.12.2021 17:40 Відповісти
Это не секрет, ЗЕленые уже полностью впитали лучшие зашкварные кадры бандитов и коррупционеров януковоща
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17.12.2021 00:22 Відповісти
Знищення "зеленої кодли" потрібно починати з отаких петрових. Ну от вийшов чорт за півасіком і зник. Безслідно. Пацюки в каналізації свою справу знають...
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23.10.2023 21:34 Відповісти
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