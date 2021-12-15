"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

До переформатування державного телеканалу "Рада" залучили скандального політтехнолога Володимира Петрова, який лаяв Революцію Гідності та тролив акції опозиції проти Януковича.

Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чечеринда опублікував скріншот посту Володимира Петрова про Революцію Гідності.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - писав політтехнолог 22 листопада 2013 року.

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"Знайомтесь, - Володимир Петров. Відомий політтехнолог, який ще в 2013-му тролив, як міг, акції опозиції проти Януковича за допомогою БРДМ у супроводі автомобілів МВС, Олексія Дурнєва та моркви, яку Дурнєв дарував Яценюку.. Пам'ятаєте? Саме через цю провокацію та цей БРДМ Вадим Тітушко сотоваріщі побили Ольгу Сніцарчук та її оператора у травні 2013-го", - нагадав Чечеринда.

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Він іронічно додав, що зараз "точно спокійний за майбутнє "Ради". Гідні керівники, гідні телеменеджери". І підкреслив, що роботу телеканалу громадяни фінансують зі своїх податків.