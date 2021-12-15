"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ
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До переформатування державного телеканалу "Рада" залучили скандального політтехнолога Володимира Петрова, який лаяв Революцію Гідності та тролив акції опозиції проти Януковича.
Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чечеринда опублікував скріншот посту Володимира Петрова про Революцію Гідності.
"Я ваш майдан в рот е#ал", - писав політтехнолог 22 листопада 2013 року.
"Знайомтесь, - Володимир Петров. Відомий політтехнолог, який ще в 2013-му тролив, як міг, акції опозиції проти Януковича за допомогою БРДМ у супроводі автомобілів МВС, Олексія Дурнєва та моркви, яку Дурнєв дарував Яценюку.. Пам'ятаєте? Саме через цю провокацію та цей БРДМ Вадим Тітушко сотоваріщі побили Ольгу Сніцарчук та її оператора у травні 2013-го", - нагадав Чечеринда.
Він іронічно додав, що зараз "точно спокійний за майбутнє "Ради". Гідні керівники, гідні телеменеджери". І підкреслив, що роботу телеканалу громадяни фінансують зі своїх податків.
Будь ласка, зачекайте...
Количество рыгокацапских ублюдков просто зашкаливает. Потом чмошный клоун будет блеять, что какие то силы, из прошлой власти, нагнетают обстановку в обществе . Одна из главных ошибок Майдана, что дали возможность попрятаться и сбежать всем украинофобам. А нужно было уничтожить пару сотен губаревых, мураевых, портновых и прочего говна, это бы спасло тысячи жизней патриотов Украины.
читаємо: uk.wikipedia.org/wiki/Петров_Володимир_Володимирович_
освіта-Криворізький технічний університет, спеціальність - гірничий інженер
7 лютого 2019 - Петрова зареєстровано кандидатом в Президенти України.[11] В програмі Петров пропонував закріпити право громадян на безкоштовний хліб та інтернет, для IT-компаній встановити податок у 15 % від прибутку, скасувати кримінальну та адміністративну відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до 1,500 грн, ліквідувати Пенсійний фонд та МВС. Петров хотів об'єднати державу та церкву, оголосити Україну православною державою, а функції міністерства соціальної політики передати ПЦУ ( тобто Московьсому Патріархату). Результати приватизації Петров хотів переглянути, а пенітенціарну службу України - реструктуризувати. Крім того, Петров планував повернути Україні «споконвічні території», які зараз належать Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Угорщині.[12]
Це говорить особа, яку залучили до переформатування державного телеканалу "Рада".
І я не дивуюсь. Бо у нас навіть на найвищу посаду в державі у 2019-му обрали теж любителя "косячків" із приблизно таким самим ставленням до Майдану...