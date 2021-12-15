Канал "Рада" заявив, що не має відношення до промоційних роликів нових ведучих, які почали працювати в ефірі з 15 грудня
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Телеканал "Рада" заявив, що не має жодного відношення до промоційних відео з новими ведучими, які з 15 грудня розпочали роботу в ефірі оновленого мовника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про говориться у фейсбуці каналу.
"Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст. Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу. Парламентський телеканал "Рада" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", – говориться у повідомленні мовника.
У відеоролику у якості нових ведучих були представлені політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов та низка колишніх працівників українських телеканалів.
Зокрема, це колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, колишній ведучий каналу "24" Єгор Скорина, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше, на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.
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Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що режим президента Володимира Зеленського перетворює державні телеканали "Дом" і "Рада" на існтрументи власної пропаганди. Про це Княжицький написав у Facebook.
"Мільярди на державні телеканали заради пропаганди себе починає витрачати влада Зеленського. Канал іномовлення "Дом" і канал, який транслює сесію Ради, перетворюють на однопартійні рупори "слуг", де працюватимуть проросійські у минулому пропагандисти, щоб хоч трошки вберегти Зеленського при владі. Показ каналів кабельними мережами роблять обов'язковим", - написав Княжицький.
Нардеп наголосив, що державне телебачення не притаманне демократичним країнам: "У жодній демократії державних каналів немає. Громадяни дивляться незалежне суспільне мовлення і вільне комерційне телебачення. Це називається дуальною системою. Парламентські канали просто транслюють засідання у деяких кабельних мережах, а канали іномовлення створюються для пропаганди досягнень держави за кордоном і не поширюються у самій країні. А наш колективний Гогі з російським паспортом, без освіти, який не знає державної мови, наш колективний Шаріков тримається за владу зубами і хоче тут авторитаризм будувати за кошти громадян. Як казав духовний предтеча Валодимира Олександровича і "слуг" Микола Янович: "Да, пашлі ви…"
Повідомлення про тестове мовлення і офіційний старт 18.01.2022р. в лівому верхньому куті підтверджує фактичний переворот на каналі.
- Это не мы
- Что не мы?
- Все не мы
Петров (в минулому блогер під ніком Lumpen) відомий низкою скандальних піар-акцій, спрямованих, зокрема, на противників Віктора Януковича і «Партії регіонів». Петрову приписують авторство «педофілгейту», коли у 2009 році трьох нардепів від «Батьківщини» звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Крім того, команда Петрова взяла участь у справжньому побоїщі на кількатисячній опозиційній акції «Вставай, Україно!». У супроводі ДАІ наданий у розпорядження «люмпенам» броньовик з клоунами всередині та на броні пішов на таран тих, хто вийшов на Софійську площу і прилеглі вулиці проти режиму Януковича. Техніка їхала з боку урядового кварталу. Також Петров відомий тим, що назвав у соцмережах борців за українську мову та україномовних людей «стадом слаборозвинених істот з низькоякісним генофондом».
Окрім Петрова, на оновленій «Раді» працюватиме журналіст і блогер Сергій Іванов. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Іванов працює на Офіс Президента України Володимира Зеленського в пулі блогерів, які в соцмережах поширюють інформацію про позитивні тренди його політики, але сам Іванов це спростував."https://zaxid.net/news/
Хто не знає - Іванов і Петров не вилазять з розмовного ТВ каналу " Ісландія",.Це практично цілодобове розмовне шоу переважно ціх двох персон, воно активно дублюється в Ютубі/ "Антиподи" - власний блог С. Іванова, . Жодного слов на цьому канали про зашквар Гогілашвілі, а системне знущання над Порошенко. Gрограмма Іванов vs Федіна - іванов дорився до власного гидкого дна. Жодного слова про зашквари будь кого з Зе команди, щоб вони не коїли, ні про війну, а ні про Путіна. - Це утаємничений Зе-канал. На "Оновленій Раді" вони кожного дня вилизиватимуть бубочку. За наші податки.
вечерняя трансляция сегодна
Але дивним чином , всі позитивні блогери Банкової, які засвітилися в цьому ролику, зараз ведуть мовлення з державного телеканалу Рада. Отже, за гроші платників податків там спочатку транслювали брифінг Зеленського. Прекрасно- позитивно.
Тепер ось такий авторський формат, де ведучий на фоні свиней говорить про « свинську поведінку Меркель»( це була цитата….) і що «Порошенко ніколи не звільняв мародерів, а навпаки максимально прив'язував їх до себе".
Сьогодні депутат від Батьківщини Олексій Кучеренко поскаржився, що цого брифінг відмовилися демонструвати в прямому ефірі, як і брифінги Вікторія СюмарIvanna Klympush-Tsintsadze, хоч саме трансляція брифінгів нардепів є в редакційному статуті каналу Рада.
Натомість, тепер там ллється в ефір дослівно таке: «адміністрація Джо Байдена і зрада Меркель поставили Украіну в складне становище».
Це точно державний телеканал? Яке це має відношення до вистав денні діяльності роботи ВР?