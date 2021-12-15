РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11924 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
10 418 39
ВР (28728) ТВ (1858) эфир (55) канал (160) телевидение (855)

Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Канал

Телеканал "Рада" заявил, что не имеет никакого отношения к промо видео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке канала.

"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала. Парламентский телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении вещателя.

В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.

В частности, это бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, бывший ведущий канала "24" Егор Скорина, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
Брехуни...
Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:12
+31
Ага. "И ведущие ех-112 вообще не наши". Начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста".
показать весь комментарий
15.12.2021 20:11
+19
Колишніх ведучих ZIK та "112" взяли на роботу в оновлений телеканал "Рада"
За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незалежний державний ,це як ???)))
показать весь комментарий
15.12.2021 20:10 Ответить
Це означає - незалежний від державних!!! інтересів. Мабудь. Важко назвати державними інтереси зеленої шобли.
показать весь комментарий
15.12.2021 21:06 Ответить
Ясна річ ,що зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,але всі інструменти државної влади у них в руках !! Ясна річ що діяльність зеленої плісняви далека ,навіть протилежна державній діяльності !!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 21:11 Ответить
Канал « ЗРада»
показать весь комментарий
15.12.2021 21:08 Ответить
так його ніхто і не дивиться і не знають про нього
показать весь комментарий
16.12.2021 00:01 Ответить
Ага. "И ведущие ех-112 вообще не наши". Начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста".
показать весь комментарий
15.12.2021 20:11 Ответить
кАнал...
показать весь комментарий
15.12.2021 20:12 Ответить
Брехуни...
Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:12 Ответить
"И хочется, и колется, и Буба не велит" (С)
показать весь комментарий
15.12.2021 20:15 Ответить
Так, це є в ФБ!
показать весь комментарий
15.12.2021 20:38 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 20:13 Ответить
І тут обісралися... а ми хочем Путіна перемогти. З ким? Треба міняти терміново владу.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:16 Ответить
Головна проблема України ,це відсутність реальної державної влади ,є лише жалюгідна пародія ,зелена пліснява ,лялькова імітація !!!))
показать весь комментарий
15.12.2021 20:18 Ответить
Колишніх ведучих ZIK та "112" взяли на роботу в оновлений телеканал "Рада"
За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:22 Ответить
пнх, подлячний бот Пехтерев-брехло
показать весь комментарий
15.12.2021 21:15 Ответить
На олигархическом канале и твою зекрысу с его наркошами показывают полностью...так что сказать хотел,зесрань?
показать весь комментарий
15.12.2021 21:16 Ответить
Державні канали "Дом" і "Рада" перетворюють на однопартійні рупори "слуг"
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що режим президента Володимира Зеленського перетворює державні телеканали "Дом" і "Рада" на існтрументи власної пропаганди. Про це Княжицький написав у Facebook.
"Мільярди на державні телеканали заради пропаганди себе починає витрачати влада Зеленського. Канал іномовлення "Дом" і канал, який транслює сесію Ради, перетворюють на однопартійні рупори "слуг", де працюватимуть проросійські у минулому пропагандисти, щоб хоч трошки вберегти Зеленського при владі. Показ каналів кабельними мережами роблять обов'язковим", - написав Княжицький.
Нардеп наголосив, що державне телебачення не притаманне демократичним країнам: "У жодній демократії державних каналів немає. Громадяни дивляться незалежне суспільне мовлення і вільне комерційне телебачення. Це називається дуальною системою. Парламентські канали просто транслюють засідання у деяких кабельних мережах, а канали іномовлення створюються для пропаганди досягнень держави за кордоном і не поширюються у самій країні. А наш колективний Гогі з російським паспортом, без освіти, який не знає державної мови, наш колективний Шаріков тримається за владу зубами і хоче тут авторитаризм будувати за кошти громадян. Як казав духовний предтеча Валодимира Олександровича і "слуг" Микола Янович: "Да, пашлі ви…"
показать весь комментарий
15.12.2021 20:24 Ответить
Да, да))) И именно поэтому сейчас в эфире мальчик на побегушках мусейчук)))
показать весь комментарий
15.12.2021 20:30 Ответить
Зараз в оновленій студії Ради в Іванова сидить Арахамія.
Повідомлення про тестове мовлення і офіційний старт 18.01.2022р. в лівому верхньому куті підтверджує фактичний переворот на каналі.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:34 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 21:01 Ответить
В КАНАЛізаційну яму новий притік!
показать весь комментарий
15.12.2021 20:46 Ответить
Іванов таки нализав собі посаду? 🤮 Все ригає.
показать весь комментарий
15.12.2021 20:55 Ответить
А еще год назад так дысал, так дысал))) Так возмущался действиями зекоМанды)
показать весь комментарий
15.12.2021 21:03 Ответить
Я -не я і "Рада" не моя? Та що ж це за такі шкодливі мерзотники? Хуже котів, що обсцикають килимки коло чужих дверей. Гидять і не зізнаються, як *****, який не нападав і якого в нас нема.
показать весь комментарий
15.12.2021 21:02 Ответить
что ж ты фраер сдал назад © пестня
показать весь комментарий
15.12.2021 21:04 Ответить
комментарий на странице канала "РАДА"

- Это не мы
- Что не мы?
- Все не мы
показать весь комментарий
15.12.2021 21:10 Ответить
"До команди телеканалу «Рада» приєднався одіозний політтехнолог Володимир Петров. За інформацією «Детектора медіа», на каналі «Рада» він вестиме авторську програму чотири рази на тиждень.

Петров (в минулому блогер під ніком Lumpen) відомий низкою скандальних піар-акцій, спрямованих, зокрема, на противників Віктора Януковича і «Партії регіонів». Петрову приписують авторство «педофілгейту», коли у 2009 році трьох нардепів від «Батьківщини» звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Крім того, команда Петрова взяла участь у справжньому побоїщі на кількатисячній опозиційній акції «Вставай, Україно!». У супроводі ДАІ наданий у розпорядження «люмпенам» броньовик з клоунами всередині та на броні пішов на таран тих, хто вийшов на Софійську площу і прилеглі вулиці проти режиму Януковича. Техніка їхала з боку урядового кварталу. Також Петров відомий тим, що назвав у соцмережах борців за українську мову та україномовних людей «стадом слаборозвинених істот з низькоякісним генофондом».

Окрім Петрова, на оновленій «Раді» працюватиме журналіст і блогер Сергій Іванов. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Іванов працює на Офіс Президента України Володимира Зеленського в пулі блогерів, які в соцмережах поширюють інформацію про позитивні тренди його політики, але сам Іванов це спростував."https://zaxid.net/news/
Хто не знає - Іванов і Петров не вилазять з розмовного ТВ каналу " Ісландія",.Це практично цілодобове розмовне шоу переважно ціх двох персон, воно активно дублюється в Ютубі/ "Антиподи" - власний блог С. Іванова, . Жодного слов на цьому канали про зашквар Гогілашвілі, а системне знущання над Порошенко. Gрограмма Іванов vs Федіна - іванов дорився до власного гидкого дна. Жодного слова про зашквари будь кого з Зе команди, щоб вони не коїли, ні про війну, а ні про Путіна. - Це утаємничений Зе-канал. На "Оновленій Раді" вони кожного дня вилизиватимуть бубочку. За наші податки.
показать весь комментарий
15.12.2021 21:46 Ответить
уже ведет

вечерняя трансляция сегодна

показать весь комментарий
15.12.2021 22:07 Ответить
Оновлений телеканал Рада розпочав з брехні, що не має жодного відношення до провокативного ролику з приниженням опозиції.
Але дивним чином , всі позитивні блогери Банкової, які засвітилися в цьому ролику, зараз ведуть мовлення з державного телеканалу Рада. Отже, за гроші платників податків там спочатку транслювали брифінг Зеленського. Прекрасно- позитивно.
Тепер ось такий авторський формат, де ведучий на фоні свиней говорить про « свинську поведінку Меркель»( це була цитата….) і що «Порошенко ніколи не звільняв мародерів, а навпаки максимально прив'язував їх до себе".
Сьогодні депутат від Батьківщини Олексій Кучеренко поскаржився, що цого брифінг відмовилися демонструвати в прямому ефірі, як і брифінги Вікторія СюмарIvanna Klympush-Tsintsadze, хоч саме трансляція брифінгів нардепів є в редакційному статуті каналу Рада.
Натомість, тепер там ллється в ефір дослівно таке: «адміністрація Джо Байдена і зрада Меркель поставили Украіну в складне становище».
Це точно державний телеканал? Яке це має відношення до вистав денні діяльності роботи ВР?
показать весь комментарий
15.12.2021 22:07 Ответить
Его ник полностью соответствует содержимому и той целевой аудитории, для которой оно засырает телеэфир своими "перлами". Тупой Люмпен для тупых люмпенов.
показать весь комментарий
15.12.2021 22:29 Ответить
Вірю на 100 відсотків. Твою же ж богу мать. Ніхто не знімав, ніхто цих говнюків не запрошував. Подивимось ефір. ПС: ніколи не дививсвя це, а тепер просто заради цікавості подивлюсь.
показать весь комментарий
15.12.2021 22:07 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 23:22 Ответить
Не верю!
показать весь комментарий
16.12.2021 01:00 Ответить
Краще візьміть молодих незаплямованих журналістів, хай розвиваються.
показать весь комментарий
16.12.2021 03:06 Ответить
 
 