Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря

Телеканал "Рада" заявил, что не имеет никакого отношения к промо видео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке канала.

"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала. Парламентский телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении вещателя.

В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.

В частности, это бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, бывший ведущий канала "24" Егор Скорина, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.