Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря
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Телеканал "Рада" заявил, что не имеет никакого отношения к промо видео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке канала.
"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала. Парламентский телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении вещателя.
В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.
В частности, это бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, бывший ведущий канала "24" Егор Скорина, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее, на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.
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Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що режим президента Володимира Зеленського перетворює державні телеканали "Дом" і "Рада" на існтрументи власної пропаганди. Про це Княжицький написав у Facebook.
"Мільярди на державні телеканали заради пропаганди себе починає витрачати влада Зеленського. Канал іномовлення "Дом" і канал, який транслює сесію Ради, перетворюють на однопартійні рупори "слуг", де працюватимуть проросійські у минулому пропагандисти, щоб хоч трошки вберегти Зеленського при владі. Показ каналів кабельними мережами роблять обов'язковим", - написав Княжицький.
Нардеп наголосив, що державне телебачення не притаманне демократичним країнам: "У жодній демократії державних каналів немає. Громадяни дивляться незалежне суспільне мовлення і вільне комерційне телебачення. Це називається дуальною системою. Парламентські канали просто транслюють засідання у деяких кабельних мережах, а канали іномовлення створюються для пропаганди досягнень держави за кордоном і не поширюються у самій країні. А наш колективний Гогі з російським паспортом, без освіти, який не знає державної мови, наш колективний Шаріков тримається за владу зубами і хоче тут авторитаризм будувати за кошти громадян. Як казав духовний предтеча Валодимира Олександровича і "слуг" Микола Янович: "Да, пашлі ви…"
Повідомлення про тестове мовлення і офіційний старт 18.01.2022р. в лівому верхньому куті підтверджує фактичний переворот на каналі.
- Это не мы
- Что не мы?
- Все не мы
Петров (в минулому блогер під ніком Lumpen) відомий низкою скандальних піар-акцій, спрямованих, зокрема, на противників Віктора Януковича і «Партії регіонів». Петрову приписують авторство «педофілгейту», коли у 2009 році трьох нардепів від «Батьківщини» звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Крім того, команда Петрова взяла участь у справжньому побоїщі на кількатисячній опозиційній акції «Вставай, Україно!». У супроводі ДАІ наданий у розпорядження «люмпенам» броньовик з клоунами всередині та на броні пішов на таран тих, хто вийшов на Софійську площу і прилеглі вулиці проти режиму Януковича. Техніка їхала з боку урядового кварталу. Також Петров відомий тим, що назвав у соцмережах борців за українську мову та україномовних людей «стадом слаборозвинених істот з низькоякісним генофондом».
Окрім Петрова, на оновленій «Раді» працюватиме журналіст і блогер Сергій Іванов. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Іванов працює на Офіс Президента України Володимира Зеленського в пулі блогерів, які в соцмережах поширюють інформацію про позитивні тренди його політики, але сам Іванов це спростував."https://zaxid.net/news/
Хто не знає - Іванов і Петров не вилазять з розмовного ТВ каналу " Ісландія",.Це практично цілодобове розмовне шоу переважно ціх двох персон, воно активно дублюється в Ютубі/ "Антиподи" - власний блог С. Іванова, . Жодного слов на цьому канали про зашквар Гогілашвілі, а системне знущання над Порошенко. Gрограмма Іванов vs Федіна - іванов дорився до власного гидкого дна. Жодного слова про зашквари будь кого з Зе команди, щоб вони не коїли, ні про війну, а ні про Путіна. - Це утаємничений Зе-канал. На "Оновленій Раді" вони кожного дня вилизиватимуть бубочку. За наші податки.
вечерняя трансляция сегодна
Але дивним чином , всі позитивні блогери Банкової, які засвітилися в цьому ролику, зараз ведуть мовлення з державного телеканалу Рада. Отже, за гроші платників податків там спочатку транслювали брифінг Зеленського. Прекрасно- позитивно.
Тепер ось такий авторський формат, де ведучий на фоні свиней говорить про « свинську поведінку Меркель»( це була цитата….) і що «Порошенко ніколи не звільняв мародерів, а навпаки максимально прив'язував їх до себе".
Сьогодні депутат від Батьківщини Олексій Кучеренко поскаржився, що цого брифінг відмовилися демонструвати в прямому ефірі, як і брифінги Вікторія СюмарIvanna Klympush-Tsintsadze, хоч саме трансляція брифінгів нардепів є в редакційному статуті каналу Рада.
Натомість, тепер там ллється в ефір дослівно таке: «адміністрація Джо Байдена і зрада Меркель поставили Украіну в складне становище».
Це точно державний телеканал? Яке це має відношення до вистав денні діяльності роботи ВР?