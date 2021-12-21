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Політтехнолог Петров повернувся в ефір каналу "Рада"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політтехнолог Петров повернувся в ефір каналу

Тепер він — експерт, який відповідає на запитання ведучого Сергія Іванова.

Політтехнолог Володимир Петров, відсторонений від ефіру телеканалу "Рада", повернувся в ефір каналу в статусі експерта. На прямому зв’язку зі студією він відповідає на запитання та дискутує з ведучим ефіру Сергієм Івановим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Рішення про відсторонення Петрова прийняла 17 грудня редакційна рада телеканалу "Рада". За інформацією джерел "Детектор медіа" на телеканалі, у цей день він намагався потрапити в ефір, зокрема як гість програми Сергія Іванова, однак керівництво каналу пригрозило в такому разі вимкнути ефір. Сергій Іванов заявив, що якщо канал "Рада" припинить співпрацю з Петровим, він також піде. Втім цього не сталося, а 20 грудня о 21:15 в ефірі його програми з’явився Володимир Петров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

"Я наголошую, що ми готові спілкуватися з усіма політичними силами, — сказав на початку ефіру Сергій Іванов. — Мій наступний гість — Володимир Петров, політтехнолог".

За інформацією джерела видання, на присутності Володимира Петрова в ефірі оновленої "Ради" нібито наполягає президент Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про зміну концепції телеканалу "Рада": Потім з цим будуть розбиратися правоохоронні органи - як це так і звідки взялися ці гроші

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолог Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".
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Топ коментарі
+14
Работники лупанария имени Сережи Лещенко: некто работник Иванов, выдававший себя долгое время за независимого журналиста, одиозный мастер-виртуоз е#ли в рот Петров и более юные работницы-мигрантки из лупанария им. Мудачука
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21.12.2021 10:57
+13
ивановы петровы рабиновичи
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21.12.2021 10:54
+13
А они у этого быдла были? Когда?

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21.12.2021 11:04
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Хто ці люди?
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21.12.2021 10:53 Відповісти
скажем так -не тонут
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21.12.2021 10:54 Відповісти
Работники лупанария имени Сережи Лещенко: некто работник Иванов, выдававший себя долгое время за независимого журналиста, одиозный мастер-виртуоз е#ли в рот Петров и более юные работницы-мигрантки из лупанария им. Мудачука
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21.12.2021 10:57 Відповісти
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21.12.2021 11:28 Відповісти
.... на присутності Володимира Петрова в ефірі оновленої "Ради" нібито наполягає презЕдент Володимир Зеленський.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

те ж саме верещало квартальне опудало на початку 2014 року в своїх шоу
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21.12.2021 11:06 Відповісти
95 квартал
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21.12.2021 11:22 Відповісти
Зєлєнскій думає, що то афродізіаки для його обвислого рейтингу. 😁
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21.12.2021 11:35 Відповісти
Бувші мертвеччуківці,хоча бувших не буває...
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21.12.2021 13:44 Відповісти
З Исландии Два дэбила это сила Перед допуском до эфира госязык ещё подучить -равных не было
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21.12.2021 14:54 Відповісти
Какая Рада, такие и герои - Иванов и Петров - друг друга стоят.
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21.12.2021 10:54 Відповісти
ивановы петровы рабиновичи
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21.12.2021 10:54 Відповісти
Иванов, Петров - это точно украинский канал?
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21.12.2021 10:54 Відповісти
А Сидоров де?😃
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21.12.2021 10:59 Відповісти
Рабиновичем заменили! Не видел разве?
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21.12.2021 11:21 Відповісти
Сидоров занят с Башировым.
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21.12.2021 11:37 Відповісти
Козлова забули,задля повної формули...
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Да.... Зеленые окончательно растоптали идеалы Майдана.
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21.12.2021 11:00 Відповісти
А они у этого быдла были? Когда?

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21.12.2021 11:04 Відповісти
Каков хозяин, такие и исполнители его заказа

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21.12.2021 11:01 Відповісти
Син рига Сергій Іванов, який зараз працює на Подоляка, називає антимайданівця Петрова своїм другом.
Тому не дивно, що він тягне це лайно в ефір ДЕРЖАВНОГО каналу в будь-який спосіб.
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21.12.2021 11:06 Відповісти
Телеканал РАДА має транслювати засідання парламенту. Натомість ми споглядаємо зашкварених шавок.
Що за фігня...
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21.12.2021 11:20 Відповісти
Эти долбо&бы постоянно подставляют БУБОЧКУ

«Владимир Петров планирует вернуть Украине «исконные территории», которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии» ( Википедия)

Такого придурка держать на державном канале Рада. Головой там думать точно некому 😀😀
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21.12.2021 11:27 Відповісти
Раду надо разогнать. И ту и другую.
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21.12.2021 11:29 Відповісти
Одного разу, в прямому етері Іванова я зазначив, що зіц-Зєлупа, начебто, їздила на передову виключно через те, що в нього рейтинг геть занепав. Так у Іванова так вибухнуоло так гучно, що він мені майже стрілу почав забивати. Ну нема питаннь, моя адреса - уліца Бронєтранспортьорная, пєрєулок Рєфріжиратрорний, дом Колотушкіна, very welcome every day, every night. No probs, mate! Go ahead, make my day.
А персонаж на прізвищє "Пєтров" теж було колись почав бикувати, але я його швидко ********. Він задіню вімкнув, що все, мовляв, OK.
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21.12.2021 11:32 Відповісти
та шльондра на броварській куди чесніша та незайманіша ніж іванов і ко
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21.12.2021 11:34 Відповісти
канал Зрада...
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21.12.2021 11:36 Відповісти
Сергей Иванов,такой же дятел что и Лещенко...нашли спецов...
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21.12.2021 11:41 Відповісти
Разумкова ушли и Всепропало!!.Беда приходит зненацька!.Как жить 25%,я не представляю...
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21.12.2021 11:42 Відповісти
Крысы Путлера лезут во все щели и дыры скоро опять заорут Трамп Наш,Розумков наш...а моцкальский Серп с Молотом во лбу горит
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21.12.2021 11:45 Відповісти
Ивановы -Петровы-Сидоровы-Шариковы, задобали эти русские и советские у них что нет свого государства?
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21.12.2021 11:51 Відповісти
Іванов та Петров це гідні люди, які відкривають вам очі на то лайно яке є в Верховній Раді та навколо неї, починаючи від явних колоборантів таких як Шуфріч і закінчуючи баригами таких як Порошенко
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21.12.2021 12:02 Відповісти
Зебіли, а ви зацінили як красиво Зеленський подарував державний телеканал ;Рада; Медведчуку?
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21.12.2021 12:05 Відповісти
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21.12.2021 13:00 Відповісти
Зеля грязный *******!
Других слов у меня, для рашистской проститутки просто нет!
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21.12.2021 13:47 Відповісти
петров - психопат.
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21.12.2021 14:50 Відповісти
На глазах у всех канал ВРУ "Рада" хотят зделать антиукраинским каналом, с потоком прокремлевской лжи и клеветы.
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21.12.2021 16:30 Відповісти
 
 