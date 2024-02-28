Пиарщик Зеленского Петров работал на ФСБ в России. ВИДЕО

Политтехнолог Владимир Петров до 2014 года и после продвигал антиукраинские нарративы и вел эфиры с откровенно пророссийскими героями.

Об этом говорится в расследовании журналиста Дмитрия Гордона, информирует Цензор.НЕТ.

Французы задерживают "Мистрали"

Так, когда уже шла война Петров продвигал российские нарративы. 3 сентября 2014 года Франция отказалась передать России сделанные по ее заказу корабли-вертолетоносцы "Мистраль". Причина – российская агрессия в Украине.

В то же время Петров убеждает, что Франция все-таки передаст России Мистрали, а настоящая причина отказа в том, что французы просто задерживают сроки сдачи кораблей и решили использовать политическую ситуацию в своих интересах. То есть убеждает аудиторию в том, что выгодно в этот момент Путину - что Франция вовсе не против и дальше передавать России военную технику, несмотря на агрессию против Украины.

Франция так и не передала России "Мистрали" и через год официально расторгла контракт.

"Украинская армия стреляет по мирным городам"

В 2015 году Петров в своем проекте "Люмпен-шоу" утверждал, что Вооруженные Силы Украины якобы обстреливают мирных жителей временно оккупированного Донецка. В этом выпуске программы "гостем" Петрова стал прокремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс. Во время программы Филипс называл ВСУ "фашистами". В то же время Петров этого не отрицает.

Филлипс также добавил, что "ополченцы" погибают, только когда украинцы атакуют их блокпосты или базы.

"Я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам. И вот вам человек говорит, что там нет ни одного "ополченца". То есть, когда вы стреляете по Донецку, то вы попадаете просто в людей", - сказал Петров в ответ.

"Английский журналист Джон Траст", который помогает Петрову

В том же 2015 году Петров в своем проекте "Правительство блоггеров" Петров благодарит "английского журналиста Джона Траста, который помогает нам с блогами российских политиков и который в этот момент находится в Донецке и освещает происходящие там события".

Однако, как известно, "Джон Траст" не является английским журналистом. Под этим псевдонимом работал российский пропагандист Сергей Билоус, сотрудничавший с "РИА Новости". Донецкие СМИ называли его "военкором боевиков". Сам же Петров заявлял, что с Грэмом Филипсом его познакомил именно "Джон Траст".

Террорист с украинским паспортом в Крыму для меня – преступник

В одном из эфиров у Петрова гостем был Дмитрий Василец, политик и глава запрещенной в Украине политической партии "Государство", который после начала вторжения России Василец обвинял в российском нападении на Украину "Запад" и повторял пропагандистскую ложь Кремля, что Украина заслужила быть уничтоженной, потому что "восемь лет уничтожала Донбасс".

В 2015 году он был арестован по подозрению в помощи российским наемникам и содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", но был отпущен на свободу 2018 года.

В 2020 году Петров во время общения с Васильцом хвалит его за то, что тот провел в СИЗО более двух лет за свою пророссийскую позицию, и это, по мнению политтехнолога, означает, что у Васильца "системный подход".

"Если террорист с украинским паспортом ради свободы Украины в Крыму реально взорвет бомбу, он будет преступником для меня", – говорит во время этого эфира Петров.

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"Я лично знаю людей, которые ездили в донецкий аэропорт поиграть в компьютерную игру"

В 2014 году Петров общался с "гостем из ДНР" Рамилем Замдыхановым.

Петров назвал развязавшуюся РФ войну "конфликтом" А Замдыханов говоря о причинах начала войны, назвал ее "народным восстанием", якобы вызванным недовольством людей уровнем жизни.

Петров не опровергал его слова и не возражал, когда Замдыханов обвинял в агрессии Киев. Также Петров сравнивал войну с компьютерными играми.

"Я лично знаю людей, которые ездили в аэропорт поиграть в компьютерную игру. Причем, поверь, мне человек сказал: "Я еду в аэропорт, мне до 10 фрагов не хватает". Это снайпер одного из батальонов", – заявил он, когда Замдыханов предположил, что войну начало "поколение, выросшее на Counter-Strike и теперь желающее пострелять по-настоящему". Версия пропагандиста показалась Петрову "очень похожей на правду".

Увлечение "смелостью" тогда еще живого предводителя "ДНР" Захарченко

В разговоре с бывшим журналистом Украины Дмитрием Филимоновым, который сейчас живет в России и открыто поддерживает войну, Петров обсуждал Александр Захарченко.

"Для меня Захарченко – человек-загадка. Многие говорят, там, террорист, еще что-то… Для меня вот показательным было видео, когда Захарченко давал интервью, снайпер "убрал" его телохранителя, убил. Вот реально есть видео, где стоит Захарченко и рядом убивают охранника, а Захарченко дает интервью. Он даже бровью не повел, он то есть... там где-то есть снайпер, который может тебя вот достать, а он и дальше дает интервью!" – говорил Петров.

Работа на ФСБ и кремлевского технического кандидата на выборах президента РФ.

Он участвовал в кампании в качестве политтехнолога путинского олигарха Михаила Прохорова. Прохорова тогда отправил Кремль на выборы в качестве технического кандидата. О том, что у Путина и Прохорова был, по сути, один штаб на выборах 2012 года, открыто заявлял другой кандидат в президенты России – Сергей Миронов.

Курировало работу Петрова в этой президентской кампании непосредственно пятое управление ФСБ, организовывали пиар Прохорову все те же Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев, и с ними третий политтехнолог, тоже с опытом кампаний в Украине – Искандер Валит.

В 2012 году – когда работал по заданию ФСБ на выборах с Прохоровым, – Петров шутил, что скоро ему присвоят звание полковника. В Москве он проводил месяцы.

Далее публикуем на языке оригинала.

Росія до нас навіть не вторгалася

У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.

"Із ким ми воювали пів року? Хто пів року бомбив Україну, хто пів року вбивав українських солдатів, кого пів року вбивали українські солдати? Незрозуміло. Пів року ми вийо#увалися перед Росією для того, щоб потім визнати, що санкції не працюють. Увесь світ вийо#увався, а Росії по#уй. Ба більше, виявилося, що нам нема за що було вводити ці санкції, тому що Росія до нас навіть не вторгалася, вона вторглася лише минулого четверга", - сказав він.

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В окупації краще, ніж в Україні

В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.

"За фактом, мені дуже не хочеться цього говорити, але, хлопці, у них там ніхто нічого не пиз#ить. А в нас, реально, за останні три місяці спиз#или те, що недопиз#или до них", - заявив Петров.

"Не розумію, як стріляти в бік Росії"

У 2015 році Петров запросив Олеся Кромпляса, воєнного фотографа й добровольця, який провів тиждень у донецькому аеропорту, брав участь у звільненні Маріуполя й побував у полоні окупантів у Криму, на своє "Люмпен шоу".

Там він заявив наступне: "Мені як людині, у якої в першому паспорті була написана національність "росіянин", дуже складно ділити тепер світ між українцями й росіянами. Якби це була війна з Румунією чи з Польщею, то я б, напевно, пішов. А так я, звісно, якщо мене будуть загрібати в армію, я буду впиратися руками й ногами або проситися кудись у медчастину перев'язувати рани й дорізувати, доампутовувати щось. Тому що я, от чесно, не розумію, як стріляти в бік Росії, у бік російських людей".

Наприкінці програми він пообіцяв, що буде запрошувати не лише українських солдатів, але налаштований кликати в ефір "людей з обох сторін".

"Я хочу звернутися до всіх наших російських глядачів на каналі YouTube. Ми обов'язково покличемо, і до нас обов'язково ще ходитимуть люди із проросійською позицією. І я хочу зауважити, що ми тут усі у студії взагалі за дружбу. І за те, щоб це все якнайшвидше закінчилося", - зазначив він.

Учителі Петрова – ідеологи російського нацизму

"Першу свою школу політтехнологій Петров пройшов у справжніх ідеологів російського нацизму. І він цього не приховує. Один високопосадовець розповів мені, що познайомився з Петровим, коли той працював у Яценюка. Уже тоді впадало у вічі, що образи матерів для Петрова – це такий "садистський почерк", - зазначив Гордон.

"Я бачив тоді, наскільки він близький до Дмитра Куликова, Тимофія Сергейцева й Володимира Грановського. Це вони його привели. Вони ж улаштували його потім працювати до [бізнесмена Дмитра] Фірташа, для якого він багато років займався медіакілерством. А Куликов – Сергейцев – це ФСБ. Десь років 10 тому він написав у Facebook, що "голубий". Думаю, на цьому вони зійшлися з Івановим. Тобто в сухому осаді: людина, у якої на лобі написано ФСБ, веде один із помітних каналів в Україні й нібито навіть пов'язана з ОП", – розповів політик на умовах анонімності.

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Кандидат у президенти України, який хоче бути як Путін

"Ви помітили, що коли наші президенти дають пресконференцію, їх ніхто не дивиться. А коли Путін дає пресконференцію, його дивиться не тільки Росія, а ще й Білорусь, Україна й у Штатах дивляться, що ж він там наговорив. Я хочу, щоб мене в Україні любили так само, як Путіна люблять у Росії", - заявив у 2019 році Петро.

Робота на російському телеканалі

У 2015 році Петров став ведучим програми "Люмпен-шоу" на "НЛО TV", а із червня 2016 року на російському каналі "Пятниця" був ведучим телепрограми "Небезпечні гастролі" разом із Жанною Бадоєвою – зрадницею України, яка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Петров і російська мова

У 2021 році Петров вирішив похайпувати на темі української мови й улаштував провокацію: виклав ролик, у якому хейтить українську мову, порівнює її з російською й каже, що мучиться через українську мову. Заявив, що "високоінтелектуальній людині важко розмовляти примітивною українською мовою". Але нібито доводиться – через "кінчений" закон про мову.

Петров заявив, що спеціально записав такий фрагмент, виклав його окремо від решти відео й дивився, хто це підхопить, щоб написати, що "Петров ненавидить українську мову".

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Робота на зрадника Сівковича

За словами Гордона, у 2009 році на замовлення сертифікованих зрадників України регіоналів Володимира Сівковича й Володимира Олійника Петров вигадав і розкрутив педофільський скандал в "Артеку", щоб у президентське крісло сів прокремлівський кандидат Віктор Янукович.

У 2012 році в Одесі Петров керував передвиборчою кампанією оголошеного в розшук СБУ зрадника Ігоря Маркова, унаслідок чого Марков потрапив до Верховної Ради.

У 2012 роіц Петров працював у Москві під керівництвом п'ятого управління ФСБ на передвиборчу президентську кампанію кремлівського технічного кандидата Михайла Прохорова, зазначив журналіст Гордон.

У 2013 році на замовлення Москви Петров вигадав і вивів на Майдан "тітушок", провокації й зіткнення з якими мали якнайбільше розгойдати ситуацію. Що згодом призвело до загибелі героїв Небесної сотні, втечі Януковича й анексії Росією Криму.

А у 2016 році Петров називав війну, яку Росія веде проти України, громадянською.

Петров ображав Майдан, прославляв Януковича й Азарова, влаштовував у Києві мітинги на підтримку російської мови й заявив, що не вважає Крим українським.

Більшість родичів Петрова мають російське громадянство й живуть у Росії, він і зараз регулярно з ними спілкується.

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