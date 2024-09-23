УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини Відео
18 006 72

Політтехнолог Петров, який відчував "физическое и интеллектуальное мучение" від української мови: "Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому скандальний політтехнолог Володимир Петров, який відомий своїми антиукраїнськими заявами, висловився про те, що основною причиною ракетних атак на Україну є російська мова, яку ті ракети захищають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, примітно, що у 2021 році Петров був іншої думки про українську мову і влаштував мовну провокацію на своєму YouTube-каналі "Ісландія". Він виклав ролик, в якому розкритикував українську мову і заявив, що за звучанням вона схожа на віз.

"Я год ломаю язык, свой прекрасный русский язык украинским, заставляю себя, мучаю себя. Это сильное физическое и интеллектуальное мучение потому, что образованному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком. Но я должен это делать, потому, что есть закон, закон, который я обязан выполнять. Конечно русский язык красивее, четче, в украинском языке куча буквы "л", которую трудно выговаривать, такое ощущение, что, когда говоришь, что-то мешает во рту. Русский язык – это, как ракета, которая взлетает в космос, украинский язык - как телега, которая плетется", - заявив він тоді.

Сьогодні  Петров  кардинально іншої думки.

"Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету. Ракета почула твою російську і прилетіла тебе звхищати. Можете вважати це метафорою, можете вважати це гіперболою, можете вважати це перебільшенням. Мені похеру", - сказав він у другій частині відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я ваш майдан в рот е#ал", - політтехнолог Петров з каналу "Рада" у 2013-му. СКРІНШОТ

Політтехнолог Володимир Петров до 2014 року та після просував антиукраїнські наративи та вів ефіри з відверто проросійськими особами.

"Українська армія стріляє по мирних містах"

У 2015 році Петров у своєму проєкті "Люмпен шоу" стверджував, що Збройні Сили України нібито обстрілюють мирних жителів тимчасово окупованого Донецька. У цьому випуску програми "гостем" Петрова став прокремлівський пропагандист, британець Грем Філліпс. Під час програми Філіпс називав ЗСУ "фашистами". Водночас Петров цього не заперечує.

Філліпс також додав, що "ополченці" гинуть, лише коли українці атакують їхні блокпости або бази.

"Я можу привітати всю українську армію, яка стріляє по мирних містах. І от вам людина каже, що там немає жодного "ополченця". Тобто коли ви стріляєте по Донецьку, то ви влучаєте просто в людей", - сказав Петров у відповідь.

Читайте: Суд відмовив піарнику Зеленського Петрову у задоволенні позову до журналістки Лигачової

Терорист з українським паспортом у Криму для мене – злочинець

В одному з ефірів у Петрова гостем був Дмитро Василець, політик і голова забороненої в Україні політичної партії "Держава", який після початку вторгнення Росії Василець звинувачував у російському нападі на Україну "Захід" і повторював пропагандистську брехню Кремля, що Україна заслужила бути знищеною, бо "вісім років знищувала Донбас".

2015 року його заарештували за підозрою в допомозі російським найманцям і сприянні сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", але відпустили на волю 2018 року.

У 2020 році Петров під час спілкування із Васильцем хвалить його за те, що той провів у СІЗО більше ніж два роки за свою проросійську позицію, і це, на думку політтехнолога, означає, що у Васильця "системний підхід".

"Якщо терорист з українським паспортом заради свободи України у Криму реально підірве бомбу, він буде злочинцем для мене", - каже під час цього ефіру Петров.

Дивіться: Образи Майдану та "громадянська" війна РФ проти України: Гордон опублікував розслідування про політтехнолога Петрова. ВIДЕО

"Я особисто знаю людей, які їздили в донецький аеропорт пограти в комп'ютерну гру"

У 2014 році Петров спілкувався із "гостем з ДНР" Рамілем Замдихановим.

Петров назвав розв'язану РФ війну "конфліктом" А Замдиханов говорячи про причини початку війни, назвав її "народним повстанням", нібито викликаним невдоволенням людей рівнем життя.

Петров не спростовував його слів і не заперечував, коли Замдиханов звинувачував в агресії Київ. Також Петров порівнював війну з комп'ютерними іграми.

"Я особисто знаю людей, які їздили в аеропорт пограти в комп'ютерну гру. Причому, повір, мені людина сказала: "Я їду в аеропорт, мені до 10 фрагів бракує". Це снайпер одного з батальйонів", – заявив він, коли Замдиханов припустив, що війну розпочало "покоління, яке виросло на Counter-Strike і тепер хоче постріляти по-справжньому". Версія пропагандиста здалася Петрову "дуже й дуже схожою на правду".

Також дивіться: 10 років тому піарник Януковича Петров влаштував провокацію з тітушками. Тепер він піарник Зеленського. ФОТО

Захоплення "сміливістю" тоді ще живого ватажка "ДНР" Захарченка

У розмові із колишнім журналістом з України Дмитром Філімоновим, який зараз живе в Росії й відкрито підтримує війну, Петров обговорював Олександр Захарченка.

"Для мене Захарченко – людина-загадка. Багато хто говорить, там, терорист, іще щось… Для мене от показовим було відео, коли Захарченко давав інтерв'ю, снайпер "прибрав" його охоронця, убив. От реально є відео, де стоїть Захарченко й поруч убивають охоронця, а Захарченко дає інтерв'ю. Він навіть бровою не повів, він тобто... там десь є снайпер, який може тебе ось дістати, а він і далі дає інтерв'ю!" - казав Петров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політтехнолог Петров розповів про співбесіду у Єрмака: "Я просився хоча б позаштатним радником позаштатного радника". ВIДЕО

Росія до нас навіть не вторгалася

У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.

"Із ким ми воювали пів року? Хто пів року бомбив Україну, хто пів року вбивав українських солдатів, кого пів року вбивали українські солдати? Незрозуміло. Пів року ми вийо#увалися перед Росією для того, щоб потім визнати, що санкції не працюють. Увесь світ вийо#увався, а Росії по#уй. Ба більше, виявилося, що нам нема за що було вводити ці санкції, тому що Росія до нас навіть не вторгалася, вона вторглася лише минулого четверга", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політтехнолог Петров повернувся в ефір каналу "Рада"

В окупації краще, ніж в Україні

В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.

"За фактом, мені дуже не хочеться цього говорити, але, хлопці, у них там ніхто нічого не пиз#ить. А в нас, реально, за останні три місяці спиз#или те, що недопиз#или до них", - заявив Петров.

Автор: 

інформаційна війна (360) українська мова (834) Офіс Президента (2026) Петров Володимир (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
лайно не може перетворитись у людину...лайно залишиться лайном, навіть якщо від нього чути українську...
показати весь коментар
23.09.2024 19:03
+43
"что-то мешает во рту"-може пісюн х...йла?
показати весь коментар
23.09.2024 19:02
+38
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
23.09.2024 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"что-то мешает во рту"-може пісюн х...йла?
показати весь коментар
23.09.2024 19:02 Відповісти
завтра МАСК це розтвітить а синок Трампа роз МАГАшить
показати весь коментар
23.09.2024 19:26 Відповісти
лайно не може перетворитись у людину...лайно залишиться лайном, навіть якщо від нього чути українську...
показати весь коментар
23.09.2024 19:03 Відповісти
Влучно.
показати весь коментар
23.09.2024 20:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
23.09.2024 19:03 Відповісти
Чмо воно і є чмо. Яки би нарешті правильні слова воно не казало воно залишається кацапським (або прокацапським) чмом.
показати весь коментар
23.09.2024 19:05 Відповісти
Якшо політтехнолог говорить таку ***** - то шо казати за иого глядачів
показати весь коментар
23.09.2024 19:06 Відповісти
таки да
показати весь коментар
23.09.2024 19:12 Відповісти
Його глядачі, 100 відсотків адепти свідків Какая разніца. 23.02.2022 стояли в черзі за мясом для шаликів.
показати весь коментар
23.09.2024 19:20 Відповісти
абирвалг. полєнніца. унічтожіть
показати весь коментар
23.09.2024 19:06 Відповісти
був би радий, якби Петров був другий в черзі за гвінтікаКіву
показати весь коментар
23.09.2024 19:06 Відповісти
А шо ще живе може вже до бузини з ківою час обістяне і дохле воно краще ніж болтливе та живе
показати весь коментар
23.09.2024 19:07 Відповісти
Здох максим і х@ й з ним
Нехай наразі розмовляє кацапською в пеклі
показати весь коментар
23.09.2024 19:07 Відповісти
Впервые слышу про этого придурка
показати весь коментар
23.09.2024 19:07 Відповісти
П
показати весь коментар
23.09.2024 19:07 Відповісти
І
показати весь коментар
23.09.2024 19:10 Відповісти
Д
показати весь коментар
23.09.2024 19:18 Відповісти
A
показати весь коментар
23.09.2024 19:21 Відповісти
Р
показати весь коментар
23.09.2024 19:28 Відповісти
М О К Р О Ж О П И Й.
показати весь коментар
23.09.2024 19:46 Відповісти
А
показати весь коментар
23.09.2024 19:50 Відповісти
Підар кацапський! 🤬
показати весь коментар
23.09.2024 19:12 Відповісти
Беремо перший уривок і аналізуємо, наскільки "чудовою" у цього покидька є його росіська мова:

сильное физическое и интеллектуальное мучение

"сильное" жодним чином не сполучається з "мучение"; а "мучение" з "интеллектуальное"

трудно разговаривать примитивным украинским языком

"языком" не "разговаривают", "на языке говорят"

куча буквы "л"

"куча буквы"??? просто якесь нагромадження абсолютно несумісних слів, та ще й закінченнями у множині явні проблеми

которую трудно выговаривать

"буквы" не "выговаривают", тут йдеться про звуки

Він пишається своєю російською, але при цьому не може навіть нею повноцінно послуговуватися. Те ж саме стосується і його жахливого акценту, який жодним чином не приховати. З таких як він росіяни тупо сміються. Вони для них все одно "хохли", навіть якщо й намагаються з ними спілкуватися російською...
показати весь коментар
23.09.2024 19:18 Відповісти
метод дресури, коли пиздять по голові, теж буває досить ефективний.
показати весь коментар
23.09.2024 19:18 Відповісти
Цей пітар сказав це лише для того, щоб "не ванялі"( цитую іншого кацапського пітара дорна).
показати весь коментар
23.09.2024 19:25 Відповісти
а у мене навіть ніяких сумнівів не було у його нещирості. Кацапа не переробиш.
показати весь коментар
23.09.2024 19:29 Відповісти
Кінчений пі*арас. На розмінування кацапську гниду.
показати весь коментар
23.09.2024 19:20 Відповісти
Він був андоном і залишиться андоном на все життя.
показати весь коментар
23.09.2024 19:23 Відповісти
Ну, чувак помилявся, коли казав оту маячню раніше.

А зараз же сказав все точно і правильно. Бо воно так і є. Такі вірні слова навіть не гріх і виділити жирним.

"Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету. Ракета почула твою російську і прилетіла тебе захищати. Можете вважати це метафорою, можете вважати це гіперболою, можете вважати це перебільшенням. Мені похеру"
показати весь коментар
23.09.2024 19:25 Відповісти
Мові!!! тисячІ років (у Софіїївському соборі початку ХІ ст. є давньоукраїнські графіті, коли ще на місці "бєлокамєнной " вепри дикі бігали болотами... Навіть нема чого дискутувати про язик, хіба що на базарі вибираючи телячий чи свинячий....
показати весь коментар
23.09.2024 19:26 Відповісти
А що, ота істота ще жива?
показати весь коментар
23.09.2024 19:26 Відповісти
Я зрадів , подумавши , що він здох
показати весь коментар
23.09.2024 19:30 Відповісти
От чого Ви його цькуєте?
Це звичайний, стандартний рюзкє чілавєк. Вони усі такі. Ну, генетика ...
показати весь коментар
23.09.2024 19:27 Відповісти
яка ж то кончена амеба... де б її побачити та, головне, розпізнати у реАлі, щоб не помилитися?... сказати виродку пару слів на загальнозрозумілій для жлобських какаразніц мові пздлєй... за усЕ!... і за їхнього недосяжного госпІдаря...
показати весь коментар
23.09.2024 19:31 Відповісти
всі малороси, як флюгери. згадайте паяца квартального, який усю свою карєру висміював українців перед маскалями, а зараз потужний і незламний патріот
показати весь коментар
23.09.2024 19:36 Відповісти
Керував передвиборчою кампанією оголошеного в розшук СБУ проросійського політика Ігоря Маркова, внаслідок чого Марков потрапив до Верховної Ради. Працював на передвиборчу кампанію кремлівського технічного кандидата Михайла Прохорова під час президентських виборів в Росії 2012 року.

Найбільш відомий створенням у 2013 році «тітушок», провокації й зіткнення з якими призвели до загибелі героїв Небесної сотні, втечі Януковича й анексії Росією Криму.
показати весь коментар
23.09.2024 19:37 Відповісти
"Захистити" -> на моськовитському "новоязі" == "Зїсти".
показати весь коментар
23.09.2024 19:41 Відповісти
зїдене == захищено шлунком.
показати весь коментар
23.09.2024 19:45 Відповісти
після шлунку - у сортир.
показати весь коментар
23.09.2024 19:49 Відповісти
МАЛАДЕЦ!! За це йому відпиляю бошку не іржавим а новим лобзіком.
показати весь коментар
23.09.2024 19:45 Відповісти
Бузина вже зачекався цього вилупка в пеклі.
показати весь коментар
23.09.2024 19:56 Відповісти
Конкретно цей піторіус Пєтров заслуговує на шибеницю незалежно від взуття в яке він встигає перевзуватись.
показати весь коментар
23.09.2024 19:57 Відповісти
Як ракета, як ракета "Сармат".
показати весь коментар
23.09.2024 20:02 Відповісти
Це звичайна кацапська консерва, яка присмокталася до грошей Подоляка
показати весь коментар
23.09.2024 20:04 Відповісти
Не знаю, хто це, не чув і не бачив його шоу і ютубів.
І не шкодую.
Бо тепер бачу, що ган…Дон.
показати весь коментар
23.09.2024 20:04 Відповісти
Выглядит полным идиотом. Работал, да еще политтехнологом.
показати весь коментар
23.09.2024 20:06 Відповісти
Занадто багато тексту для цього лайна. Хтось же запрошував його на ТБ. Хто?
показати весь коментар
23.09.2024 20:10 Відповісти
Автор,****,вісокоінтєлєктуальньій
показати весь коментар
23.09.2024 20:13 Відповісти
мені здається, це далеко не перший наїзд Бутусова на Петрова. Тим більше не Бутусов перший наїхав. І навіть не десятим в черзі, цей наїзд номером більше під сотню, десь так. Але, слід визнати, що Бутусов правильно робить, що нагадує, які гниди нині водяться на Банковій...
показати весь коментар
23.09.2024 20:18 Відповісти
Крайности всегда были и остались. Крайности нужны часто для определения центра, центризма итд. Иногда крайность абсолютно последний шанс решить проблему. В данном случае по поводу этого---да просто пристрелить.
показати весь коментар
23.09.2024 21:00 Відповісти
"что-то мешает во рту" - кацапам завжди *** "во рту" заважає
показати весь коментар
23.09.2024 21:03 Відповісти
кацапський підер...
показати весь коментар
23.09.2024 21:09 Відповісти
Петров то є чмо і Гандон
показати весь коментар
23.09.2024 22:17 Відповісти
навіть не сумніваюся, що так, як думає цей кацапський уйобок, "думають" й зе-лупа, й його єлдак та й все зелене уйобіщне ******, яке до влади привели 73% дебілоїдів...
пс іще - ***** вже давно не співчуваю жертвам каб'ів на сході. чому? спитайте в пєтрова, він вже відповів...
показати весь коментар
23.09.2024 22:21 Відповісти
Якщо це лайно розстріляти це нічого не зробити. Цікаво звідки гроші у цієї істоти? Непогано би підняти з його рахунків всі транзакції і по прізвищах виявити всіх, хто з ним має хоч якусь справу так само в утіль. Ха ха ха.
показати весь коментар
24.09.2024 03:08 Відповісти
Петров не політтехнолог, а лайномет ОП.

Чомусь в Україні журналістами та політтехнологами називають будь-що, що може публічно висратись. Навіть, якщо це "публічно" Телеграм.
показати весь коментар
24.09.2024 06:43 Відповісти
... гнида рідкісна ,але на роботі в ОП
показати весь коментар
24.09.2024 08:02 Відповісти
А головне ці істоти зараз тільки збільшили рівень своєї брехні стосовно Порошенка і все глибше вилизують Зе...
показати весь коментар
24.09.2024 08:20 Відповісти
Знайдіть найбільшого мерзотника та негідника і ця істота буде другом або служкоюв зєрмаків.
показати весь коментар
24.09.2024 11:00 Відповісти
петров оно же мерзость
показати весь коментар
24.09.2024 12:30 Відповісти
Повернусь до цієї теми і наголошу, що як не варто плутати дипломатів Валерія Чалого з Олександром чалим; так і не варто плутати оцього дермакового блогера вову петрова з https://t.me/spravagromad/45274 військовим блогером членом ЄвроСолідарності, діючим командиром взводу БПЛА, офіцером ЗСУ, учасником АТО, громадським діячем, депутатом Запорізької міськради Олексієм Петровим на псевдо Шалений Кіт .
показати весь коментар
24.09.2024 14:09 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 14:29 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 14:31 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 14:40 Відповісти
 
 