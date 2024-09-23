Політтехнолог Петров, який відчував "физическое и интеллектуальное мучение" від української мови: "Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому скандальний політтехнолог Володимир Петров, який відомий своїми антиукраїнськими заявами, висловився про те, що основною причиною ракетних атак на Україну є російська мова, яку ті ракети захищають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, примітно, що у 2021 році Петров був іншої думки про українську мову і влаштував мовну провокацію на своєму YouTube-каналі "Ісландія". Він виклав ролик, в якому розкритикував українську мову і заявив, що за звучанням вона схожа на віз.

"Я год ломаю язык, свой прекрасный русский язык украинским, заставляю себя, мучаю себя. Это сильное физическое и интеллектуальное мучение потому, что образованному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком. Но я должен это делать, потому, что есть закон, закон, который я обязан выполнять. Конечно русский язык красивее, четче, в украинском языке куча буквы "л", которую трудно выговаривать, такое ощущение, что, когда говоришь, что-то мешает во рту. Русский язык – это, как ракета, которая взлетает в космос, украинский язык - как телега, которая плетется", - заявив він тоді.

Сьогодні Петров кардинально іншої думки.

"Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету. Ракета почула твою російську і прилетіла тебе звхищати. Можете вважати це метафорою, можете вважати це гіперболою, можете вважати це перебільшенням. Мені похеру", - сказав він у другій частині відеозапису.

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Політтехнолог Володимир Петров до 2014 року та після просував антиукраїнські наративи та вів ефіри з відверто проросійськими особами.

"Українська армія стріляє по мирних містах"

У 2015 році Петров у своєму проєкті "Люмпен шоу" стверджував, що Збройні Сили України нібито обстрілюють мирних жителів тимчасово окупованого Донецька. У цьому випуску програми "гостем" Петрова став прокремлівський пропагандист, британець Грем Філліпс. Під час програми Філіпс називав ЗСУ "фашистами". Водночас Петров цього не заперечує.

Філліпс також додав, що "ополченці" гинуть, лише коли українці атакують їхні блокпости або бази.

"Я можу привітати всю українську армію, яка стріляє по мирних містах. І от вам людина каже, що там немає жодного "ополченця". Тобто коли ви стріляєте по Донецьку, то ви влучаєте просто в людей", - сказав Петров у відповідь.

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Терорист з українським паспортом у Криму для мене – злочинець

В одному з ефірів у Петрова гостем був Дмитро Василець, політик і голова забороненої в Україні політичної партії "Держава", який після початку вторгнення Росії Василець звинувачував у російському нападі на Україну "Захід" і повторював пропагандистську брехню Кремля, що Україна заслужила бути знищеною, бо "вісім років знищувала Донбас".

2015 року його заарештували за підозрою в допомозі російським найманцям і сприянні сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", але відпустили на волю 2018 року.

У 2020 році Петров під час спілкування із Васильцем хвалить його за те, що той провів у СІЗО більше ніж два роки за свою проросійську позицію, і це, на думку політтехнолога, означає, що у Васильця "системний підхід".

"Якщо терорист з українським паспортом заради свободи України у Криму реально підірве бомбу, він буде злочинцем для мене", - каже під час цього ефіру Петров.

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"Я особисто знаю людей, які їздили в донецький аеропорт пограти в комп'ютерну гру"

У 2014 році Петров спілкувався із "гостем з ДНР" Рамілем Замдихановим.

Петров назвав розв'язану РФ війну "конфліктом" А Замдиханов говорячи про причини початку війни, назвав її "народним повстанням", нібито викликаним невдоволенням людей рівнем життя.

Петров не спростовував його слів і не заперечував, коли Замдиханов звинувачував в агресії Київ. Також Петров порівнював війну з комп'ютерними іграми.

"Я особисто знаю людей, які їздили в аеропорт пограти в комп'ютерну гру. Причому, повір, мені людина сказала: "Я їду в аеропорт, мені до 10 фрагів бракує". Це снайпер одного з батальйонів", – заявив він, коли Замдиханов припустив, що війну розпочало "покоління, яке виросло на Counter-Strike і тепер хоче постріляти по-справжньому". Версія пропагандиста здалася Петрову "дуже й дуже схожою на правду".

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Захоплення "сміливістю" тоді ще живого ватажка "ДНР" Захарченка

У розмові із колишнім журналістом з України Дмитром Філімоновим, який зараз живе в Росії й відкрито підтримує війну, Петров обговорював Олександр Захарченка.

"Для мене Захарченко – людина-загадка. Багато хто говорить, там, терорист, іще щось… Для мене от показовим було відео, коли Захарченко давав інтерв'ю, снайпер "прибрав" його охоронця, убив. От реально є відео, де стоїть Захарченко й поруч убивають охоронця, а Захарченко дає інтерв'ю. Він навіть бровою не повів, він тобто... там десь є снайпер, який може тебе ось дістати, а він і далі дає інтерв'ю!" - казав Петров.

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Росія до нас навіть не вторгалася

У 2014 році Петров знущався із заяв української влади, що Росія відкрито вторглася.

"Із ким ми воювали пів року? Хто пів року бомбив Україну, хто пів року вбивав українських солдатів, кого пів року вбивали українські солдати? Незрозуміло. Пів року ми вийо#увалися перед Росією для того, щоб потім визнати, що санкції не працюють. Увесь світ вийо#увався, а Росії по#уй. Ба більше, виявилося, що нам нема за що було вводити ці санкції, тому що Росія до нас навіть не вторгалася, вона вторглася лише минулого четверга", - сказав він.

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В окупації краще, ніж в Україні

В ефірі свого "Люмпен шоу" Петров у 2014 році порівнював новини з окупованих територій із новинами з України й робив висновок, що в Україні справи гірші, оскільки всі крадуть.

"За фактом, мені дуже не хочеться цього говорити, але, хлопці, у них там ніхто нічого не пиз#ить. А в нас, реально, за останні три місяці спиз#или те, що недопиз#или до них", - заявив Петров.