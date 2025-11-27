ФСБ завербовала мужчину на сайте знакомств: СБУ разоблачила корректировщика в Никополе

В Днепропетровской области задержан российский агент, который корректировал удары РФ по Никополю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

Корректировкой российских ударов занимался 42-летний безработный, который скрывался от мобилизации.

В поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда искал себе пару на сайте знакомств.

"Тогда к мужчине обратилась "внештатная сотрудница" российской спецслужбы и предложила ему познакомиться "поближе".

Во время общения женщина рассказала ему, что проживает во временно оккупированной Каховке. Войдя в доверие к фигуранту через манипуляции, она передала его для прямого контакта с кадровым сотрудником ФСБ", - говорится в сообщении.

После вербовки мужчина получил от куратора подробные инструкции по шпионажу за украинскими войсками, которые защищают город.

Так, он обходил город, минуя блокпосты, скрытно собирал информацию о Силах обороны.

Полученные сведения он передавал российскому спецслужбисту.

Подготовка теракта

"По имеющимся данным, оккупанты планировали вскоре с помощью FPV-дрона переправить агенту самодельную бомбу для подготовки теракта в Днепропетровской области", - отметили в СБУ.

Задержание

Злоумышленника заранее разоблачили и задержали по месту жительства. Также были проведены меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

