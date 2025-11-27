ФСБ завербувала чоловіка на сайті знайомств: СБУ викрила коригувальника у Нікополі

У Дніпропетровській області затримано російського агента, який коригував удари РФ по Нікополю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Коригуванням російських ударів займався 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств.

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"Тоді на чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче".

Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб", - йдеться в повідомленні.

Після вербування чоловік отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, які боронять місто.

Так, він обходив місто, оминаючи блокпости, приховано збирав інформацію про Сили оборони.

Отримані відомості він передавав російському спецслужбісту.

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Підготовка теракту

"За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині", - зазначили в СБУ.

Затримання

Зловмисника завчасно викрили та затримали за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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