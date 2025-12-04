Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

На Харківщині затримано двох російських агентів, які збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Завдання ворога виконували двоє чоловіків, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з Москви.





56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх ФСБ.

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Також чоловік передавав куратору опис розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.

Інший агент - 57-річний водій - розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам та водночас відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.

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Агент у Росії

Зібрані дані агенти передавали керівнику агентурної групи. Ним виявився односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до РФ і працює на російську спецслужбу.

У Росії чоловіка завербував працівник ФСБ, його особу також встановила СБУ.

Резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.

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Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.

Чоловіків затримано за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.

Наразі їм повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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