Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО
На Харківщині затримано двох російських агентів, які збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Завдання ворога виконували двоє чоловіків, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з Москви.
56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх ФСБ.
Також чоловік передавав куратору опис розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.
Інший агент - 57-річний водій - розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам та водночас відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.
Агент у Росії
Зібрані дані агенти передавали керівнику агентурної групи. Ним виявився односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до РФ і працює на російську спецслужбу.
У Росії чоловіка завербував працівник ФСБ, його особу також встановила СБУ.
Резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.
Чоловіків затримано за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.
Наразі їм повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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