УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11937 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників
1 337 7

Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

На Харківщині затримано двох російських агентів, які збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Завдання ворога виконували двоє чоловіків, які діяли порізно, але "замикалися" на єдиного куратора з Москви.

Двох агентів РФ затримано на Харківщині: в чому підозрюють?
Двох агентів РФ затримано на Харківщині: в чому підозрюють?

56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та "зливав" їх ФСБ.

Читайте: Двоє закарпатців "погоріли" на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. ФОТОрепортаж

Також чоловік передавав куратору опис розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.

Інший агент - 57-річний водій - розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам та водночас відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.

Читайте: Росіянину "Доктору Зло", який катував українських військовополонених у Мордовії, повідомили про підозру

Агент у Росії

Зібрані дані агенти передавали керівнику агентурної групи. Ним виявився односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до РФ і працює на російську спецслужбу.

У Росії чоловіка завербував працівник ФСБ, його особу також встановила СБУ.

Резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.

Дивіться також: Піарника Зеленського Володимира Петрова звинуватили у державній зраді: текст заяви. ВIДЕО

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.

Чоловіків затримано за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.

Наразі їм повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: До 15 років засуджено "ексрегіонала", який коригував атаки рашистів на Сумщину, - СБУ

Автор: 

СБУ (13965) Ізюм (363) Харківська область (2842) Ізюмський район (233)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові смердючі савкові відрижки...
показати весь коментар
04.12.2025 10:10 Відповісти
Таких повно серед тих,хто на прифронтових територіях.
показати весь коментар
04.12.2025 10:16 Відповісти
Їх всюди повно
показати весь коментар
04.12.2025 10:47 Відповісти
чому би не пустити їх на мінне поле
нехай біжать до своїх
показати весь коментар
04.12.2025 10:21 Відповісти
Молодці контрики! Контррозвідка не спить!
показати весь коментар
04.12.2025 10:32 Відповісти
Хотілося б знати в обличчя
показати весь коментар
04.12.2025 10:55 Відповісти
Прикопали б краще... І писків не світили... Б...
показати весь коментар
04.12.2025 21:49 Відповісти
 
 