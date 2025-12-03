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Піарника Зеленського Володимира Петрова звинуватили у державній зраді: текст заяви. ВIДЕО

Командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський закликав СБУ та Офіс Генпрокурора розслідувати діяльність чорного політтехнолога Володимира Петрова.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Звернення військового

За словами Ярославського, Петров у 2014-2015 роках та в подальші роки систематично здійснював інформаційну діяльність, що має ознаки підтримки російської агресії, пропаганди окупаційних адміністрацій, дискредитації Збройних Сил України та проведення ІПСО на користь держави-агресора.

До звернення воїн додав матеріали із програм Петрова, які той раніше видалив із публічного доступу.

Дивіться також: Політтехнолог Петров, який відчував "физическое и интеллектуальное мучение" від української мови: "Ти говорив російською, ти накликав на себе російську ракету". ВIДЕО

Що робив Петров?

Ярославський заявив, що у своїх програмах той:

  • публічно повторював ключові наративи російської пропаганди;
  • публічно принижував та дискредитував Збройні Сили України;
  • виголошував заклики, що перешкоджали мобілізації та обороні держави;
  • підтримував та легітимізував окупаційні адміністрації та російських пропагандистів;
  • принижував державні символи та єдність України.

Також дивіться: "НАБУ веде війну проти України", - піарник Зеленського та Януковича, заброньований від війни у Києві. ВIДЕО

Вимоги Ярославського

Він закликав здійснити аналіз поданих відео із 2014 року та до сьогодні, а також надати правову оцінку діям Володимира Петрова згідно із Кримінальним кодексом України.

"Відкрити кримінальне провадження за фактами, встановленими під час перевірки.

Забезпечити належне розслідування участі Петрова у систематичному проведенні інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) на користь держави-агресора.

Встановити та допитати його гостей і співучасників, які також публічно озвучували антиукраїнські наративи", - наголосив військовий.

Дивіться: Помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров, - Железняк. ВIДЕО

Діяльність піарника Зеленського Петрова закликають розслідуватиДіяльність піарника Зеленського Петрова закликають розслідуватиДіяльність піарника Зеленського Петрова закликають розслідувати

Автор: 

СБУ (13962) Петров Володимир (41) Офіс Генпрокурора (3929)
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Топ коментарі
+51
Ату його! І Іванова теж! Хоча вангую - втечуть, суки. Ну і Мойсей-сучку теж перевірити треба.
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03.12.2025 10:24 Відповісти
+47
і чому не дивує що навколо Оманської Гниди одні прорусняві ********
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03.12.2025 10:25 Відповісти
+46
Петров - пташеня гнізда єрмачіного. Там таких "патріотів" - велика купа, бо інших не брали.
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03.12.2025 10:24 Відповісти
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Ату його! І Іванова теж! Хоча вангую - втечуть, суки. Ну і Мойсей-сучку теж перевірити треба.
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03.12.2025 10:24 Відповісти
Мне непонятно одно. Как эти воины, реальные герои, с оружием в руках просят расследовать деятельность какого-то ********* узкого. По-моему, они могут расследовать осудить и привести приговор в исполнении минут за 20.
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03.12.2025 11:47 Відповісти
И кстати мосейчучка. Гнида редкостная. Она хорошо приложила руку чтобы эти зелёные сопли сейчас боговали
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03.12.2025 11:50 Відповісти
цю суку пєтрова треба привязати до двох коней та погнати їх в різні сторони
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03.12.2025 12:55 Відповісти
Хвоміч- мацквіч!
Україна, " Хвоміч", на відміну від вашої заср..ки,правова держава. Суд винесене вирок. А тобі медведчук пістона вставить, щоб не лажав.
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03.12.2025 13:14 Відповісти
Натаха - що там з вранішньою фелляціо?))
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03.12.2025 14:03 Відповісти
Петров - пташеня гнізда єрмачіного. Там таких "патріотів" - велика купа, бо інших не брали.
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03.12.2025 10:24 Відповісти
Не для того Зєля квіточку СБУ та ОГП (чи ОПГ) ростив.
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03.12.2025 10:24 Відповісти
і чому не дивує що навколо Оманської Гниди одні прорусняві ********
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03.12.2025 10:25 Відповісти
https://m.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Кожне слово правда. Царство небесне справжньому патріоту...
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03.12.2025 10:56 Відповісти
Ну так Степан Ількович про них і говорив. https://m.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g
А ти про що?
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03.12.2025 11:22 Відповісти
"самопіар" кого? ярославского, офицера ВСУ? иди на*уй, кацапень
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03.12.2025 12:04 Відповісти
тому що він сам - їх виплодок, чи ви@ядок...
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03.12.2025 10:32 Відповісти
він працює на режим, тому нічого не буде
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03.12.2025 10:26 Відповісти
як зараз стрьомно цим усим підарам
а коли когось все ж таки як портного...
тоді побіжуть усі!
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Можливо, а можливо що і ні. Взять для прикладу того ж бузину. Добрі люди коцнули, ну і що, ніхто не побіг, бо гроші.
Це щоб з десяток таких іванових-петрових, а до купи ще й пару мосєйчучок, ось тоді деякі дременули б, а більша частина моментально стала б "патріотами" України.
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03.12.2025 10:36 Відповісти
я давно пропоную
сайт з голосуванням по бенк ід
кого наступного
най народ голосує!
тоді ці вбивства будуть легітимні, так?
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03.12.2025 15:25 Відповісти
Перш за все, розслідувати діяльність найпатужнішого.
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03.12.2025 10:29 Відповісти
Тю новина))))
Він той петров іще на януковича працював...
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03.12.2025 10:30 Відповісти
Бездіяльності привладних зелупнів щодо покарання говорящих голів, які своєю пропагандою наносять реальну шкоду Національним інтересам та безпеці України, спонукає Українців до вжиття дієвих заходів з припинення їх існування!!
Усе інше, то лише продовження теліпання язиками!!
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03.12.2025 10:30 Відповісти
та, що ви таке кажете?
петров був під шаленим тиском дєрьмака!
і петров і всі інші, звісно!
ви, навіть не уявляєте, як вони боялися за своє життя і життя свої рідних!
всі були у заручниках дєрьмака!
мєндєль та кулєба не дадуть збрехати!!!

єдина, хто захищав зе!гундосика від єрмака, була мосейчучка рот гімно......
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03.12.2025 10:35 Відповісти
А чого тільки одного Петрова? Там же цілий пул ломів та ботів з ферми дермака і подляка! До речі: мосейчучка - в т.ч., і не остання в переліку.

Хоча - не завадило би довести до пуття слідство і по самому Ярославському, пригадуючи https://www.chesno.org/politician/157568/ об'єктивку від Рибачука; "Часто виступав як спікер на телеканалі "НАШ" https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/denis-yaroslavskiy-kolishniy-policeyskiy-yakiy-pretenduye-na-posadu-mera-harkova-shcho-pro-nogo-vidomo-50188990.html за даними NV.ua риторика Ярославського у цих виступах інодi "співзвучна російській та білоруській пропаганді". У 2019 році невдало http://web.archive.org/web/20211015004048/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17969.html балотувавсядо Верховної Ради як самовисуванець по округу №171 (місто Харків)."
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03.12.2025 10:37 Відповісти
Вже один радник найвеличнішого лідера ********** десь в кацапівці, другий на підході.
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03.12.2025 10:37 Відповісти
Петров, родичів в кгб маєш?
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03.12.2025 10:38 Відповісти
Військові мають право застосовувати зброю для захисту України проти її ворогів (

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny&ved=2ahUKEwjhuIHYg6GRAxVCVPEDHZQkCH4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw1p_viiDJ5PG945kI2zT_d0

4.5.1. Захист Вітчизни | Конституційний Суд України

ccu.gov.ua › storinka-knygy › 451-zahyst-vitchyzny



Зі змісту статей 17, 65 Конституції України вбачається, що захист держави, забезпечення її безпеки є найважливішими функціями всього Українського народу.)!!
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03.12.2025 10:46 Відповісти
Не притягуте за вуха те, шо не має ніякого відношення. В ЗСУ нема повноважень проводити розслідовання корупціонерів, так само як і "застосовувати проти них зброю".
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03.12.2025 10:49 Відповісти
А з яких пір держзрада стала політикою, кацапе?
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03.12.2025 12:26 Відповісти
витри рота, і можеш бути вільним, фантазер 😂😂😂
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03.12.2025 12:36 Відповісти
Ти навіть парашута не знімаєш зі своїми вантузними фантазіями. Йди вже ***** кацпсіна
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03.12.2025 13:20 Відповісти
" ...систематично здійснював інформаційну діяльність, що має ознаки підтримки російської агресії, пропаганди окупаційних адміністрацій, дискредитації Збройних Сил України та проведення ІПСО на користь держави-агресора."
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03.12.2025 10:41 Відповісти
На четвертому році війни роздуплилися. Запишіть ще такого Іванова. https://www.google.com/search?client=opera&q=іванов+петров&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f7d1ef61,vid:YYGHJsmYGkk,st:0
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03.12.2025 10:44 Відповісти
Подяка пильному чоловікові.. Тепер поглянемо як відреагуює СБУ..Щоб тяфкати на все українське а потім з дна вилізти сухим і далі робити вигляд, що я ні при чому, то тут потрібна неаби який гарний опікун..
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03.12.2025 10:44 Відповісти
Бужанського вже років сім як не помічають. Там серед слуг таких тварюк цілий зоопарк.
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03.12.2025 10:50 Відповісти
Бужанського взагалі чіпати не можна. Це один з найяскравіших представників отряду "******** vulgaris". Це червонокнижна тварина. Його треба в зоопарк в велику вольєру і Богуцьку до нього шоб вони контрольовано розмножувалися.
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03.12.2025 10:54 Відповісти
І радників, радників туди до них побільше. Всіх пригрітих єрмаківською ОПою.
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03.12.2025 11:05 Відповісти
****
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03.12.2025 10:53 Відповісти
Віслюк всі зуби втратив, намагаючись загризти полковника Червінського, а тут чесна розвідка знов його у його ж власне гівно занурює.
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03.12.2025 10:58 Відповісти
Деніс Ярославський просто красень такий очільник ДБР чи прокуратури -нам потрібен!
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03.12.2025 11:01 Відповісти
Генпрокурор вже прибігав до ВР на задніх лапках. Типовий пристосуванець "чєвоізволітє".
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03.12.2025 11:06 Відповісти
Петров/Іванов є загрозою для пана президента? Ні. Тому нічого не буде.
Нажаль.
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03.12.2025 11:06 Відповісти
Тоді треба ще й другого дебіла засудити - іванова. Ця солодка парочка у позі 69 не вилазить з ютуба. Ну і скрипіна до них додати.
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03.12.2025 11:07 Відповісти
Если советник то ....арестович.
Если лучший друг то вор.
Если пиарник то русская консерва.
Руководитель..офиса . Руководитель банды.
5-6 эффективных менеджеров...мафия..
А кто бы это мог быть??
Кто это организовал ...
Найкрасчи потужнейши ...
Бубочка...или буратино .или я ваш вырок
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03.12.2025 11:18 Відповісти
"Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых": Скандальное выступление "95 квартала" в Латвии. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v405515
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03.12.2025 11:30 Відповісти
В що Арестовича вже піймали???
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03.12.2025 11:44 Відповісти
Там не тільки петровим хєрня ця живе… є такий кАнал під назвою Ісландія, не пам'ятаю як прізвище того сідорова, що веде його. І гості зазвичай там відповідні
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03.12.2025 12:24 Відповісти
Так в оточенні Зеленского інакших і нема.
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03.12.2025 12:34 Відповісти
Хіба там один петров??? // https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арахамія Д., Арестович О., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арістов Ю., Баканов І., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Безугла М., Богдан А., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Богуцька Є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Брагар Є., Бужанський М., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Василевська-Смаглюк О., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ватрас В., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Верещук І., Гайдай С., Галущенко Г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гетманцев Д., Гончарук О., Гринчук О., Гринчук С., Данілов О., Демченко Р., Дмитрук А., 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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Кормишкіна (Аллахвердієва) І., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Корявченков Ю., Кошовий Є., Кравець Р., Кравчук Л., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кузьміних С., Кулініч О., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Куницький О., Лещенко С., Литвин Д., Литвиненко С., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Марченко Л., Мендель Ю., Мецгер Є., Міндіч Л., Міндіч Т., Мосейчук Н., Наумов А., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Одарченко А., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пашковський М., Петров В., Пікалов О., Подоляк М., Пронін Ф., Резніков О., Резніченко В., Свириденко Ю., Сенниченко Д., Сивохо С., Скічко О., Степанов М., Стефанішина О., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Стефанчук М., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Стефанчук Р., Таран А., Татаров О., Тимошенко К., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тищенко М., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Третьякова Г., Трубіцин В., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Трухін О., Умєров Р., Фокін В., Халімон П., Хланта Я., Хомчак Р., Цукерман М., Цукерман О., Чернишов О., Шевченко Є., Шевченко К., Шефір Б., Шефір С., Шурма Р., Юрченко О., Яременко Б.
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03.12.2025 13:12 Відповісти
а не пробували пейсак місцевих на курси української мови влаштувати? бо від цих загловків і статтей мозок плавиться. бо якщо читати як напейсали, то треба розуміти, що СБУ та ОГП закликали піарника зеленського щось розслідувати.
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03.12.2025 14:11 Відповісти
Цю мразь треба ліквідувати як Бузину
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03.12.2025 14:27 Відповісти
А можно ещё Гладких!Он тоже самое на TV с 14года делал!И кстати он хуже чем Петров,он студентам мозги промывал!И компашка Скрипина тоже очень токсичная!Я ещё помню,как друг Табачника Яневский(если правильно назвала)пос.пропаганду толкал и Пороха уничтожал!Иванов тоже мразь!
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03.12.2025 15:21 Відповісти
Кожна зелена свиня має понести відповідальність за свої дії.
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03.12.2025 15:48 Відповісти
Висновки зроблено без суду - можна без суду й вирок виконати
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03.12.2025 16:51 Відповісти
То вони ще не добрались до його старих відосів часів КРТ. Там з Затуліним в два голоса співали, що "никакой Украини не существует". А головним попом на каналі був Ткачьов, який зараз благословляє вбивства українців.
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04.12.2025 00:19 Відповісти
 
 