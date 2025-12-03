Піарника Зеленського Володимира Петрова звинуватили у державній зраді: текст заяви. ВIДЕО
Командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський закликав СБУ та Офіс Генпрокурора розслідувати діяльність чорного політтехнолога Володимира Петрова.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Звернення військового
За словами Ярославського, Петров у 2014-2015 роках та в подальші роки систематично здійснював інформаційну діяльність, що має ознаки підтримки російської агресії, пропаганди окупаційних адміністрацій, дискредитації Збройних Сил України та проведення ІПСО на користь держави-агресора.
До звернення воїн додав матеріали із програм Петрова, які той раніше видалив із публічного доступу.
Що робив Петров?
Ярославський заявив, що у своїх програмах той:
- публічно повторював ключові наративи російської пропаганди;
- публічно принижував та дискредитував Збройні Сили України;
- виголошував заклики, що перешкоджали мобілізації та обороні держави;
- підтримував та легітимізував окупаційні адміністрації та російських пропагандистів;
- принижував державні символи та єдність України.
Вимоги Ярославського
Він закликав здійснити аналіз поданих відео із 2014 року та до сьогодні, а також надати правову оцінку діям Володимира Петрова згідно із Кримінальним кодексом України.
"Відкрити кримінальне провадження за фактами, встановленими під час перевірки.
Забезпечити належне розслідування участі Петрова у систематичному проведенні інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) на користь держави-агресора.
Встановити та допитати його гостей і співучасників, які також публічно озвучували антиукраїнські наративи", - наголосив військовий.
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Україна, " Хвоміч", на відміну від вашої заср..ки,правова держава. Суд винесене вирок. А тобі медведчук пістона вставить, щоб не лажав.
А ти про що?
а коли когось все ж таки як портного...
тоді побіжуть усі!
Це щоб з десяток таких іванових-петрових, а до купи ще й пару мосєйчучок, ось тоді деякі дременули б, а більша частина моментально стала б "патріотами" України.
сайт з голосуванням по бенк ід
кого наступного
най народ голосує!
тоді ці вбивства будуть легітимні, так?
Він той петров іще на януковича працював...
Усе інше, то лише продовження теліпання язиками!!
петров був під шаленим тиском дєрьмака!
і петров і всі інші, звісно!
ви, навіть не уявляєте, як вони боялися за своє життя і життя свої рідних!
всі були у заручниках дєрьмака!
мєндєль та кулєба не дадуть збрехати!!!
єдина, хто захищав зе!гундосика від єрмака, була мосейчучка рот гімно......
Хоча - не завадило би довести до пуття слідство і по самому Ярославському, пригадуючи https://www.chesno.org/politician/157568/ об'єктивку від Рибачука; "Часто виступав як спікер на телеканалі "НАШ" https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/denis-yaroslavskiy-kolishniy-policeyskiy-yakiy-pretenduye-na-posadu-mera-harkova-shcho-pro-nogo-vidomo-50188990.html за даними NV.ua риторика Ярославського у цих виступах інодi "співзвучна російській та білоруській пропаганді". У 2019 році невдало http://web.archive.org/web/20211015004048/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17969.html балотувавсядо Верховної Ради як самовисуванець по округу №171 (місто Харків)."
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/451-zahyst-vitchyzny&ved=2ahUKEwjhuIHYg6GRAxVCVPEDHZQkCH4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw1p_viiDJ5PG945kI2zT_d0
4.5.1. Захист Вітчизни | Конституційний Суд України
ccu.gov.ua › storinka-knygy › 451-zahyst-vitchyzny
Зі змісту статей 17, 65 Конституції України вбачається, що захист держави, забезпечення її безпеки є найважливішими функціями всього Українського народу.)!!
Нажаль.
Если лучший друг то вор.
Если пиарник то русская консерва.
Руководитель..офиса . Руководитель банды.
5-6 эффективных менеджеров...мафия..
А кто бы это мог быть??
Кто это организовал ...
Найкрасчи потужнейши ...
Бубочка...или буратино .или я ваш вырок