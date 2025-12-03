Піарника Зеленського Володимира Петрова звинуватили у державній зраді: текст заяви. ВIДЕО

Командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський закликав СБУ та Офіс Генпрокурора розслідувати діяльність чорного політтехнолога Володимира Петрова.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Звернення військового

За словами Ярославського, Петров у 2014-2015 роках та в подальші роки систематично здійснював інформаційну діяльність, що має ознаки підтримки російської агресії, пропаганди окупаційних адміністрацій, дискредитації Збройних Сил України та проведення ІПСО на користь держави-агресора.

До звернення воїн додав матеріали із програм Петрова, які той раніше видалив із публічного доступу.

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Що робив Петров?

Ярославський заявив, що у своїх програмах той:

публічно повторював ключові наративи російської пропаганди;

публічно принижував та дискредитував Збройні Сили України;

виголошував заклики, що перешкоджали мобілізації та обороні держави;

підтримував та легітимізував окупаційні адміністрації та російських пропагандистів;

принижував державні символи та єдність України.

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Вимоги Ярославського

Він закликав здійснити аналіз поданих відео із 2014 року та до сьогодні, а також надати правову оцінку діям Володимира Петрова згідно із Кримінальним кодексом України.

"Відкрити кримінальне провадження за фактами, встановленими під час перевірки.

Забезпечити належне розслідування участі Петрова у систематичному проведенні інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) на користь держави-агресора.

Встановити та допитати його гостей і співучасників, які також публічно озвучували антиукраїнські наративи", - наголосив військовий.

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