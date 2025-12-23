Партию "Альтернатива для Германии" обвиняют в сборе информации для Кремля о помощи Украине, - Politico
Ультраправый немецкий политик от "Альтернативы для Германии" Ринго Мюльманн проявил большой интерес к обнародованию информации правительства Тюрингии, которая, по мнению его политических оппонентов, может быть очень полезной для российской разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
В чем обвиняют политика "АдН"
По данным издания, пользуясь правами, предоставленными ему как депутату от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в парламенте восточногерманской земли Тюрингия, Мюльманн неоднократно обращался к региональному правительству с просьбой раскрыть сложные детали по таким темам, как местная оборона от беспилотников и транспортировка западного оружия в Украину.
Однажды в июне он подал восемь запросов о беспилотниках и возможностях полиции региона, которая отвечает за обнаружение и отражение беспилотников, считающихся шпионской угрозой, в отношении защиты от беспилотников.
Издание отмечает, что такие вопросы от законодателей от "Альтернативы для Германии" в земельном и федеральном парламентах побудили немецких центристов обвинить законодателей ультраправой партии в использовании своих мест для попытки раскрыть конфиденциальную информацию, которую Москва могла бы использовать в своей войне против Украины и помочь в ведении так называемой "гибридной войны" против Европы.
Мюльманн все опроверг
Депутат в разговоре с Politico отрицал, что он выполняет задачи "в интересах России". По его словам, министры правительства, хотя и обязаны отвечать на каждый парламентский запрос, не обязаны раскрывать конфиденциальную или секретную информацию, которая может угрожать национальной безопасности.
"Если в какой-то момент такой ответ представляет опасность или приводит к шпионажу, то шпионаж – это не моя вина, а вина министра, поскольку он раскрыл информацию, которую не должен был раскрывать", – сказал он.
Председатель спецкомитета Бундестага по контролю за спецслужбами Марк Генрихманн предупредил, что даже без доступа к секретным данным общее число таких запросов может позволить составить целостную картину маршрутов поставок гуманитарных материалов и военных товаров в направлении Украины.
- Лидеры "Альтернативы для Германии" часто занимают позиции, выгодные для Кремля, выступая за восстановление экономических связей и импорта газа, а также за прекращение помощи Украине в сфере оружия, напоминает издание.
В Тюрингии, где государственные разведывательные органы назвали "Альтернативу для Германии" экстремистской группой, партия подала почти 70 процентов (1206 из 1738) всех запросов, поданных в этот законодательный период. В Бундестаге парламентские запросы партии составляют более 60 процентов всех запросов (636 из 1052).
перевербанути та тулити через них кацапні туфту із одночасним викачуванням інфи за кацапські точки впливу та розвіддіяльності - явки, адреси, паролі, зв'язки, інтереси, суми...