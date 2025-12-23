Партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у зборі інформації для Кремля про допомогу Україні, - Politico

Ультраправий німецький політик від "Альтернативи для Німеччини" Рінго Мюльманн проявив неабиякий інтерес до оприлюднення інформації уряду Тюрингії, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже корисною для російської розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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У чому звинувачують політика "АдН"

За даними видання, користуючись правами, наданими йому як депутату від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити складні деталі щодо таких тем, як місцева оборона від безпілотників та транспортування західної зброї до України.

Одного дня у червні він подав вісім запитів щодо безпілотників та можливостей поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття безпілотників, що вважаються шпигунською загрозою, щодо захисту від безпілотників.

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Видання зауважує, що такі запитання від законодавців від "Альтернативи для Німеччини" у земельному та федеральному парламентах спонукали німецьких центристів звинуватити законодавців ультраправої партії у використанні своїх місць для спроби розкрити конфіденційну інформацію, яку Москва могла б використати у своїй війні проти України та допомогти у веденні так званої "гібридної війни" проти Європи.

Мюльманн все заперечив

Депутат у розмові з Politico заперечив, що він виконує завдання "у напрямку Росії". За його словами, міністри уряду, хоча й зобов’язані відповідати на кожен парламентський запит, не зобов’язані розкривати конфіденційну або секретну інформацію, яка може загрожувати нацбезпеці.

"Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку або призводить до шпигунства, то шпигунство – це не моя вина, а вина міністра, оскільки він розкрив інформацію, яку не повинен був розкривати", - сказав він.

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Голова спецкомітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн застеріг, що навіть без доступу до секретних даних загальне число таких запитів може дозволити скласти цілісну картину маршрутів поставок гуманітарних матеріалів і військових товарів у напрямку України.

Лідери "Альтернативи для Німеччини" часто займають позиції, вигідні для Кремля, виступаючи за відновлення економічних зв’язків та імпорту газу, а також за припинення допомоги Україні у сфері зброї, нагадує видання.

У Тюрінгії, де державні розвідувальні органи назвали "Альтернативу для Німеччини" екстремістською групою, партія подала майже 70 відсотків (1206 з 1738) усіх запитів, поданих у цей законодавчий період. У Бундестазі парламентські запити партії становлять понад 60 відсотків усіх запитів (636 з 1052).

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