За неделю из Польши принудительно вернули 24 украинцев
Почти 180 иностранцев покинули Польшу в течение недели с 15 по 21 декабря на основании решений о возвращении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Пограничная служба Польши.
Добровольные и принудительные возвращения
Среди выехавших есть и украинцы. По данным Пограничной службы Польши:
-
Добровольно вернулись:
-
Беларусь – 27 человек;
-
Молдова – 21 человек;
-
Грузия – 19 человек.
-
-
Принудительно покинули Польшу:
-
Украина – 24 человека;
-
Грузия – 16 человек;
-
Колумбия – 5 человек.
-
Среди выехавших были те, кто ранее совершал правонарушения: кражи, хранение наркотиков, тяжкие избиения, управление транспортом без прав, а также те, кто способствовал незаконному пересечению границы.
Статистика за 2025 год
Как сообщает Пограничная служба Польши, с начала 2025 года почти 9 200 иностранцев покинули страну на основании решений о возвращении.
"Эта статистика свидетельствует об активной работе пограничников и контроле за выполнением решений о возвращении иностранцев", - отметили в пресс-службе.
- Ранее мы писали, что Европейский Союз согласился временно освободить Польшу от обязательства принимать мигрантов в рамках новой системы солидарности.
- Также мы сообщали, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину.
Європа продовжує залишатись одним із головних міграційних центрів світу. За останніми даними Євростату, на території Європейського Союзу легально проживає понад 39 мільйонів іноземців, що становить 9,6% усього населення ЄС. Тобто майже кожен десятий мешканець Європи - не громадянин країни, у якій живе. Але розподіл цих показників вкрай нерівномірний: одні держави стали справжніми «магнітами» для іммігрантів, інші - лише транзитними пунктами.
Найвищі показники зафіксовані у малих, але відкритих економіках: Люксембург - 47% населення, Мальта - 28%, Кіпр - 24%. У країнах Центральної та Східної Європи - зокрема в Польщі, Угорщині чи Словаччині - цей показник залишається нижчим за 3%.
Після початку російського вторгнення українська спільнота стала однією з найбільших нових діаспор Європи - за чисельністю вона наблизилася до турецької у Німеччині та марокканської у Франції. Українці вирізняються високим рівнем освіти та активною економічною інтеграцією - про це свідчать спільні звіти OECD і Eurostat.
У Польщі, Чехії, Німеччині, Італії та Франції українці стали не просто біженцями - а активною частиною економічної і соціальної тканини. За оцінками S&P Global, потік українських мігрантів може додати кілька відсотків до ВВП Центральної Європи протягом наступного десятиліття, якщо інтеграція буде успішною.
Згідно зі звітом Eurofound, українці демонструють високу швидкість соціальної інтеграції: вони активніше виходять на ринок праці, ніж біженці з інших країн, а рівень їхньої участі в освіті та волонтерстві зростає.