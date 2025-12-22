За неделю из Польши принудительно вернули 24 украинцев

Почти 180 иностранцев покинули Польшу в течение недели с 15 по 21 декабря на основании решений о возвращении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Пограничная служба Польши.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Добровольные и принудительные возвращения

Среди выехавших есть и украинцы. По данным Пограничной службы Польши:

Добровольно вернулись: Беларусь – 27 человек; Молдова – 21 человек; Грузия – 19 человек.

Принудительно покинули Польшу: Украина – 24 человека; Грузия – 16 человек; Колумбия – 5 человек.



Среди выехавших были те, кто ранее совершал правонарушения: кражи, хранение наркотиков, тяжкие избиения, управление транспортом без прав, а также те, кто способствовал незаконному пересечению границы.

Читайте также: Иногда в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, - Туск

Статистика за 2025 год

Как сообщает Пограничная служба Польши, с начала 2025 года почти 9 200 иностранцев покинули страну на основании решений о возвращении.

"Эта статистика свидетельствует об активной работе пограничников и контроле за выполнением решений о возвращении иностранцев", - отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что Европейский Союз согласился временно освободить Польшу от обязательства принимать мигрантов в рамках новой системы солидарности.

Также мы сообщали, что Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину.

Читайте также: Украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья, – СМИ