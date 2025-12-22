РУС
За неделю из Польши принудительно вернули 24 украинцев

За неделю из Польши принудительно депортировали 24 украинца

Почти 180 иностранцев покинули Польшу в течение недели с 15 по 21 декабря на основании решений о возвращении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Пограничная служба Польши.

Добровольные и принудительные возвращения

Среди выехавших есть и украинцы. По данным Пограничной службы Польши:

  • Добровольно вернулись:

    • Беларусь – 27 человек;

    • Молдова – 21 человек;

    • Грузия – 19 человек.

  • Принудительно покинули Польшу:

    • Украина – 24 человека;

    • Грузия – 16 человек;

    • Колумбия – 5 человек.

Среди выехавших были те, кто ранее совершал правонарушения: кражи, хранение наркотиков, тяжкие избиения, управление транспортом без прав, а также те, кто способствовал незаконному пересечению границы.

Статистика за 2025 год

Как сообщает Пограничная служба Польши, с начала 2025 года почти 9 200 иностранцев покинули страну на основании решений о возвращении.

"Эта статистика свидетельствует об активной работе пограничников и контроле за выполнением решений о возвращении иностранцев", - отметили в пресс-службе.

Radio France internationale

Європа продовжує залишатись одним із головних міграційних центрів світу. За останніми даними Євростату, на території Європейського Союзу легально проживає понад 39 мільйонів іноземців, що становить 9,6% усього населення ЄС. Тобто майже кожен десятий мешканець Європи - не громадянин країни, у якій живе. Але розподіл цих показників вкрай нерівномірний: одні держави стали справжніми «магнітами» для іммігрантів, інші - лише транзитними пунктами.
22.12.2025 21:48 Ответить
У 2024 році Німеччина мала найбільшу кількість іноземних резидентів - понад 14,5% населення, згідно з даними Eurostat. В Іспанії частка іноземців сягнула 13,4%, у Бельгії - 13,8%, а в Італії - близько 8,9%. Для порівняння, у Франції цей показник становив 8,8%,

Найвищі показники зафіксовані у малих, але відкритих економіках: Люксембург - 47% населення, Мальта - 28%, Кіпр - 24%. У країнах Центральної та Східної Європи - зокрема в Польщі, Угорщині чи Словаччині - цей показник залишається нижчим за 3%.
22.12.2025 21:50 Ответить
Станом на кінець серпня 2025 року під тимчасовим захистом у ЄС перебувають 4 311 395 громадян України. Ці дані не враховують тих, хто отримав інші дозволи на проживання, статус біженця чи вже натуралізувався.

Після початку російського вторгнення українська спільнота стала однією з найбільших нових діаспор Європи - за чисельністю вона наблизилася до турецької у Німеччині та марокканської у Франції. Українці вирізняються високим рівнем освіти та активною економічною інтеграцією - про це свідчать спільні звіти OECD і Eurostat.
22.12.2025 21:51 Ответить
Європа вже не буде тією самою після 2022 року. Мільйони українців, які вимушено залишили свої домівки, стали частиною нової європейської реальності - не короткої «кризи», а довгого процесу трансформації. Українська міграція, яка спершу сприймалася як тимчасовий екзодус, поступово перетворюється на структурний чинник європейського демографічного балансу.

У Польщі, Чехії, Німеччині, Італії та Франції українці стали не просто біженцями - а активною частиною економічної і соціальної тканини. За оцінками S&P Global, потік українських мігрантів може додати кілька відсотків до ВВП Центральної Європи протягом наступного десятиліття, якщо інтеграція буде успішною.

Згідно зі звітом Eurofound, українці демонструють високу швидкість соціальної інтеграції: вони активніше виходять на ринок праці, ніж біженці з інших країн, а рівень їхньої участі в освіті та волонтерстві зростає.
22.12.2025 21:54 Ответить
Я у суботу повертався з Польщі до Львова через Раву-Руську і мені поляки підсадили в авто жіночку із Запоріжжя, яку завернули, бо вона везла до Варшави прах ніби-то свого сина, але ніяких документів не мала на той прах... Ось так я від границі підвіз до Рави небіжчика...
22.12.2025 21:52 Ответить
Повертають злочинців і дрібних правопорушників, а треба - усю ухилянтську зграю 18-60., яка чкурнула за кордон, покинувши Україну напоталу кацапській орді. Уряди країн ЄС нарешті мають ухвалити рішення щодо депортації українських чоловіків призовного віку задля захисту своєї Батьківщини у війську, якому наразі вкрай не вистачає воїнів. Годі давати прихисток ухилянтам !!!
22.12.2025 21:55 Ответить
О-ще один невиліковний ДОЛБОЙОБ
22.12.2025 22:03 Ответить
добре, що Європа - не Україна і там нема такої дискримінації за статевою ознакою, як в Україні, де чоловік - це ніхто і ніщо, а якщо в тебе вагіна - то для тебе всі кордони відкриті і в тебе нема ніяких "обов'язків" захищати Україну! так ніби Україна тим вагінам і непотрібна....
22.12.2025 22:08 Ответить
Скоріш за все це були бЄжЄнці з бамбасу
22.12.2025 21:58 Ответить
Тіса ждьоть ...
22.12.2025 22:15 Ответить
 
 