За тиждень з Польщі примусово повернули 24 українців
Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом тижня 15–21 грудня на підставі рішень про повернення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Прикордонна служба Польщі.
Добровільні та примусові повернення
З-поміж тих, хто виїхав, є й українці. За даними Прикордонної служби Польщі:
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Добровільно повернулися:
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Білорусь – 27 осіб;
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Молдова – 21 особа;
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Грузія – 19 осіб.
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Примусово залишили Польщу:
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Україна – 24 особи;
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Грузія – 16 осіб;
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Колумбія – 5 осіб.
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Серед осіб, які виїхали, були ті, хто раніше скоював правопорушення: крадіжки, зберігання наркотиків, тяжкі побиття, керування транспортом без прав, а також ті, хто сприяв незаконному перетину кордону.
Статистика за 2025 рік
Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, з початку 2025 року майже 9 200 іноземців покинули країну на підставі рішень про повернення.
"Ця статистика свідчить про активну роботу прикордонників і контроль за виконанням рішень про повернення іноземців", – зазначили у пресслужбі.
- Раніше ми писали, що Європейський Союз погодився тимчасово звільнити Польщу від зобов’язання приймати мігрантів у межах нової системи солідарності.
- Також ми повідомляли, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину.
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У Польщі, Чехії, Німеччині, Італії та Франції українці стали не просто біженцями - а активною частиною економічної і соціальної тканини. За оцінками S&P Global, потік українських мігрантів може додати кілька відсотків до ВВП Центральної Європи протягом наступного десятиліття, якщо інтеграція буде успішною.
Згідно зі звітом Eurofound, українці демонструють високу швидкість соціальної інтеграції: вони активніше виходять на ринок праці, ніж біженці з інших країн, а рівень їхньої участі в освіті та волонтерстві зростає.