За тиждень з Польщі примусово повернули 24 українців

Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом тижня 15–21 грудня на підставі рішень про повернення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Прикордонна служба Польщі.

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Добровільні та примусові повернення

З-поміж тих, хто виїхав, є й українці. За даними Прикордонної служби Польщі:

Добровільно повернулися: Білорусь – 27 осіб; Молдова – 21 особа; Грузія – 19 осіб.

Примусово залишили Польщу: Україна – 24 особи; Грузія – 16 осіб; Колумбія – 5 осіб.



Серед осіб, які виїхали, були ті, хто раніше скоював правопорушення: крадіжки, зберігання наркотиків, тяжкі побиття, керування транспортом без прав, а також ті, хто сприяв незаконному перетину кордону.

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Статистика за 2025 рік

Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, з початку 2025 року майже 9 200 іноземців покинули країну на підставі рішень про повернення.

"Ця статистика свідчить про активну роботу прикордонників і контроль за виконанням рішень про повернення іноземців", – зазначили у пресслужбі.

Раніше ми писали, що Європейський Союз погодився тимчасово звільнити Польщу від зобов’язання приймати мігрантів у межах нової системи солідарності.

Також ми повідомляли, що Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину.

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