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Новини Депортація українців
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За тиждень з Польщі примусово повернули 24 українців

За тиждень з Польщі примусово депортували 24 українців

Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом тижня 15–21 грудня на підставі рішень про повернення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Прикордонна служба Польщі.

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Добровільні та примусові повернення

З-поміж тих, хто виїхав, є й українці. За даними Прикордонної служби Польщі:

  • Добровільно повернулися:

    • Білорусь – 27 осіб;

    • Молдова – 21 особа;

    • Грузія – 19 осіб.

  • Примусово залишили Польщу:

    • Україна – 24 особи;

    • Грузія – 16 осіб;

    • Колумбія – 5 осіб.

Серед осіб, які виїхали, були ті, хто раніше скоював правопорушення: крадіжки, зберігання наркотиків, тяжкі побиття, керування транспортом без прав, а також ті, хто сприяв незаконному перетину кордону.

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Статистика за 2025 рік

Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, з початку 2025 року майже 9 200 іноземців покинули країну на підставі рішень про повернення.

"Ця статистика свідчить про активну роботу прикордонників і контроль за виконанням рішень про повернення іноземців", – зазначили у пресслужбі.

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депортація (772) Польща (9556) українці (2769)
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Топ коментарі
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добре, що Європа - не Україна і там нема такої дискримінації за статевою ознакою, як в Україні, де чоловік - це ніхто і ніщо, а якщо в тебе вагіна - то для тебе всі кордони відкриті і в тебе нема ніяких "обов'язків" захищати Україну! так ніби Україна тим вагінам і непотрібна....
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22.12.2025 22:08 Відповісти
+1
Європа вже не буде тією самою після 2022 року. Мільйони українців, які вимушено залишили свої домівки, стали частиною нової європейської реальності - не короткої «кризи», а довгого процесу трансформації. Українська міграція, яка спершу сприймалася як тимчасовий екзодус, поступово перетворюється на структурний чинник європейського демографічного балансу.

У Польщі, Чехії, Німеччині, Італії та Франції українці стали не просто біженцями - а активною частиною економічної і соціальної тканини. За оцінками S&P Global, потік українських мігрантів може додати кілька відсотків до ВВП Центральної Європи протягом наступного десятиліття, якщо інтеграція буде успішною.

Згідно зі звітом Eurofound, українці демонструють високу швидкість соціальної інтеграції: вони активніше виходять на ринок праці, ніж біженці з інших країн, а рівень їхньої участі в освіті та волонтерстві зростає.
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22.12.2025 21:54 Відповісти

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