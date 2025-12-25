РУС
РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни

РФ атаковала критическую инфраструктуру Волыни

Сегодня, 25 декабря, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Рудницкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

Читайте также: Российские беспилотники атакуют Украину - сообщают Воздушные силы (обновлено)

https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🚀 Жителям Волині краще пройти в укриття. Не виключено, що після удару БпЛА, ракети полетять саме до вас.
25.12.2025 23:56
 
 