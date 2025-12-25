837 1
РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни
Сегодня, 25 декабря, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Рудницкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🚀 Жителям Волині краще пройти в укриття. Не виключено, що після удару БпЛА, ракети полетять саме до вас.