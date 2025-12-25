РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни

Сегодня, 25 декабря, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Рудницкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

