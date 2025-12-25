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Новини Обстріли Волині
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РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Волині

РФ атакувала критичну інфраструктуру Волині

Сьогодні, 25 грудня, російські війська завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Рудницький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих та загиблих немає.

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обстріл (35091) Волинська область (987)
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