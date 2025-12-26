РУС
"Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру Волыни: без света - 8000 абонентов, - ОВА

В течение дня на Волыни несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов-камикадзе. Российские "шахеды" снова целились по объектам критической инфраструктуры области.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Рудницкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"День оказался неспокойным. С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Камене-Каширском и Ковельском районах и один раз – в Луцком", – говорится в сообщении.

В частности, вражеские "шахеды" снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни.

Обошлось без травмированных и погибших.

Пропало энергоснабжение

В настоящее время без энергоснабжения – около 8 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, 25 декабря российские войска уже наносили удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

