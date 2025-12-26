Шахеди атакували критичну інфраструктуру Волині: без світла 8000 абонентів, - ОВА

Протягом дня на Волині кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів-камікадзе. Російські "шахеди" знову цілили по об’єктах критичної інфраструктури області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Рудницький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині.

Обійшлося без травмованих та загиблих.

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Зникло енергопостачання

Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

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Нагадаємо, 25 грудня, російські війська вже завдавали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області.