Шахеди атакували критичну інфраструктуру Волині: без світла 8000 абонентів, - ОВА
Протягом дня на Волині кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів-камікадзе. Російські "шахеди" знову цілили по об’єктах критичної інфраструктури області.
Про це повідомив голова ОВА Іван Рудницький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз – у Луцькому", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині.
Обійшлося без травмованих та загиблих.
Зникло енергопостачання
Наразі без енергопостачання – близько 8 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
Нагадаємо, 25 грудня, російські війська вже завдавали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Волинській області.
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