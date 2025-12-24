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Новини Фото СЗЧ в ЗСУ Виправдовування збройної агресії РФ
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Затримано 2 агітаторів, які вихваляли рашизм та закликали РФ до подальшого захоплення України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі затримання

Так, у Миколаєві викрито 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував збройні угруповання Росії та закликав їх до окупації південного регіону України.

Для поширення ворожої пропаганди він залишав відповідні коментарі у Телеграм-каналах.

На Волині затримано дезертира, який виправдовував у соцмережах війну РФ проти України.

За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району.

Перебуваючи в орендованому будинку, він публікував на власній сторінці у Фейсбуку провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення РФ.

Також агітатор "розганяв" дописи, в яких поширював фейки про ситуацію на фронті, та намагався дискредитувати Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична  експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформдиверсій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;
  • розпалювання національної ворожнечі;
  • самовільне залишення військової частини або місця служби;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ
СБУ
м

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Автор: 

Миколаїв (1920) Миколаївська область (2493) СБУ (14049) Волинська область (983) Миколаївський район (230)
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Топ коментарі
+9
Правильно писати затримали двох дебілів, яки як і інші не бажали жити в ху.... лостані в звали його до нас, чим сприяли вбивству наших громадян.
Коротше тварюки
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24.12.2025 13:06 Відповісти
+7
За законами військового часу обох до кабзона.
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24.12.2025 13:10 Відповісти
+5
Агитатор обезврежен,несите медальки,когда поймаете агента сивковича засевшего в раде?
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24.12.2025 13:01 Відповісти

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