Задержаны 2 агитатора, восхвалявшиеи рашизм и призывавшие РФ к дальнейшему захвату Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали задержания
В частности, в Николаеве разоблачен 25-летний аспирант местного университета, который героизировал вооруженные группировки России и призывал их к оккупации южного региона Украины.
Для распространения вражеской пропаганды он оставлял соответствующие комментарии в телеграм-каналах.
На Волыни задержан дезертир, который оправдывал в соцсетях войну РФ против Украины.
По материалам дела, после побега из воинской части ВСУ фигурант скрывался в одном из приграничных поселков Ковельского района.
Находясь в арендованном доме, он публиковал на своей странице в фейсбуке провокационные посты, в которых отрицал факт полномасштабного вторжения РФ.
Также агитатор "разгонял" сообщения, в которых распространял фейки о ситуации на фронте, и пытался дискредитировать Силы обороны.
Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора.
Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для проведения информдиверсий.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- разжигание национальной вражды;
- самовольное оставление воинской части или места службы;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коротше тварюки