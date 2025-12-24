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Новости Фото СОЧ в ВСУ Оправдывание агрессии РФ
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Задержаны 2 агитатора, восхвалявшиеи рашизм и призывавшие РФ к дальнейшему захвату Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали задержания

В частности, в Николаеве разоблачен 25-летний аспирант местного университета, который героизировал вооруженные группировки России и призывал их к оккупации южного региона Украины.

Для распространения вражеской пропаганды он оставлял соответствующие комментарии в телеграм-каналах.

На Волыни задержан дезертир, который оправдывал в соцсетях войну РФ против Украины.

По материалам дела, после побега из воинской части ВСУ фигурант скрывался в одном из приграничных поселков Ковельского района.

Находясь в арендованном доме, он публиковал на своей странице в фейсбуке провокационные посты, в которых отрицал факт полномасштабного вторжения РФ.

Также агитатор "разгонял" сообщения, в которых распространял фейки о ситуации на фронте, и пытался дискредитировать Силы обороны.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для проведения информдиверсий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • разжигание национальной вражды;
  • самовольное оставление воинской части или места службы;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

СБУ
СБУ
м

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Автор: 

Николаев (2243) Николаевская область (2337) СБУ (20853) Волынская область (1104) Николаевский район (220)
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Топ комментарии
+9
Правильно писати затримали двох дебілів, яки як і інші не бажали жити в ху.... лостані в звали його до нас, чим сприяли вбивству наших громадян.
Коротше тварюки
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24.12.2025 13:06 Ответить
+7
За законами військового часу обох до кабзона.
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24.12.2025 13:10 Ответить
+5
Агитатор обезврежен,несите медальки,когда поймаете агента сивковича засевшего в раде?
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24.12.2025 13:01 Ответить

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