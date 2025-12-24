Задержаны 2 агитатора, восхвалявшиеи рашизм и призывавшие РФ к дальнейшему захвату Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали задержания

В частности, в Николаеве разоблачен 25-летний аспирант местного университета, который героизировал вооруженные группировки России и призывал их к оккупации южного региона Украины.

Для распространения вражеской пропаганды он оставлял соответствующие комментарии в телеграм-каналах.

На Волыни задержан дезертир, который оправдывал в соцсетях войну РФ против Украины.

По материалам дела, после побега из воинской части ВСУ фигурант скрывался в одном из приграничных поселков Ковельского района.

Находясь в арендованном доме, он публиковал на своей странице в фейсбуке провокационные посты, в которых отрицал факт полномасштабного вторжения РФ.

Также агитатор "разгонял" сообщения, в которых распространял фейки о ситуации на фронте, и пытался дискредитировать Силы обороны.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для проведения информдиверсий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

разжигание национальной вражды;

самовольное оставление воинской части или места службы;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества





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