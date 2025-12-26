РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Що відомо?

"Що стосується російських "шахедів", перш за все атак на Ковель останнім часом. Ми розбирали на Ставці, у нас сьогодні була Ставка присвячена повністю дронам, лініям та захисту, і нашим відповідям тощо.

Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити", - сказав він.

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За словами Зеленського, росіяни обходять їх завдяки, зокрема, білоруській землі.

"І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку буде відповідь", - підсумував президент.

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Що передувало?

25 грудня 2025 року російські окупанти атакували критичну інфраструктуру у Волинській області.

26 грудня протягом дня кілька разів оголошували тривогу на Волині. Внаслідок атаки "шахедів" без світла 8000 абонентів.

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