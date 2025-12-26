РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.
Що відомо?
"Що стосується російських "шахедів", перш за все атак на Ковель останнім часом. Ми розбирали на Ставці, у нас сьогодні була Ставка присвячена повністю дронам, лініям та захисту, і нашим відповідям тощо.
Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити", - сказав він.
За словами Зеленського, росіяни обходять їх завдяки, зокрема, білоруській землі.
"І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку буде відповідь", - підсумував президент.
Що передувало?
- 25 грудня 2025 року російські окупанти атакували критичну інфраструктуру у Волинській області.
- 26 грудня протягом дня кілька разів оголошували тривогу на Волині. Внаслідок атаки "шахедів" без світла 8000 абонентів.
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