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Новини Співпраця Росії і Білорусі
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РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО, - Зеленський

Білорусь допомагає Росії обходити українську ППО

Президент Зеленський заявив, що РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Що відомо?

"Що стосується російських "шахедів", перш за все атак на Ковель останнім часом. Ми розбирали на Ставці, у нас сьогодні була Ставка присвячена повністю дронам, лініям та захисту, і нашим відповідям тощо.

Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити", - сказав він.

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За словами Зеленського, росіяни обходять їх завдяки, зокрема, білоруській землі. 

"І технічно завдяки Білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив всі задачі, на наступну Ставку буде відповідь", - підсумував президент.

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Що передувало?

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Автор: 

Білорусь (8203) Зеленський Володимир (28319) ППО (4269) росія (70808)
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Топ коментарі
+12
Ну так ******* по мозирю НПЗ і сказать шо то руський шахед, як вони перевірять?
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26.12.2025 15:40 Відповісти
+9
Наполеон в дії
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26.12.2025 15:41 Відповісти
+8
Так у***біть по *********** НПЗ і по білоруськалію щоб Бульбофюреру мало не здалося. Бо скоро бульбаші знову полізуть на Київ а ви будете верещати що ніззя піддаватись на правакації
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26.12.2025 15:55 Відповісти

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