Миротворців в Україні можуть розгорнути лише у разі припинення бойових дій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери з "Коаліції охочих" готові розмістити війська в Україні лише у разі припинення вогню або закінчення війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ.

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Що відомо?

"Що стосується контингенту - захисту в небі, на морі, на землі, я про це говорив. Є одна з домовленостей із партнерами, невеличкі деталі залишились.

Сам договір про "Коаліцію охочих" є вже, але підписання його та розміщення будь-якого особового складу інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після припинення вогню", - пояснив він.

"Коаліція охочих" працюватиме тільки в момент припинення вогню, або ж після закінчення війни.

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