Миротворців в Україні можуть розгорнути лише у разі припинення бойових дій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери з "Коаліції охочих" готові розмістити війська в Україні лише у разі припинення вогню або закінчення війни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ.
Що відомо?
"Що стосується контингенту - захисту в небі, на морі, на землі, я про це говорив. Є одна з домовленостей із партнерами, невеличкі деталі залишились.
Сам договір про "Коаліцію охочих" є вже, але підписання його та розміщення будь-якого особового складу інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після припинення вогню", - пояснив він.
"Коаліція охочих" працюватиме тільки в момент припинення вогню, або ж після закінчення війни.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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