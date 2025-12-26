РУС
Орешник на территории Беларуси
Размещение "Орешника" в Беларуси - реакция на агрессию Запада, - Минобороны страны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что размещение на территории страны российского ракетного комплекса "Орешник" является частью политики стратегического сдерживания Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, ситуация вблизи западных границ Беларуси является "напряженной и склонной к радикализации". В этом он обвинил руководство соседних стран, которое, по утверждению Хренина, "не хочет снижать градус военной напряженности".

Глава Минобороны Беларуси отметил, что одним из факторов стратегического сдерживания стало размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия, а также ракетного комплекса "Орешник".

"Крайне выполненная задача наших глав государств - комплекс "Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", - заявил Хренин.

Он добавил, что Минск, по его словам, не заинтересован в войне и призывает к договоренностям, выразив надежду на появление "разумных политиков", которые понимают опасность эскалации.

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

Беларусь (8139) Минобороны (9700) баллистические ракеты (487)
+9
Ну так, це з клятого НАТО в БРСР чорножопі лізуть під польським кордоном.
26.12.2025 17:43 Ответить
+7
Дивовижно лицемірні тварі.
26.12.2025 17:43 Ответить
+4
Мій сусід поставив в свою квартиру металеві двері - мабуть щось зле замислив проти мене. Заллю йому через двері бензин та підпалю, щоб не був таким агресивним.
26.12.2025 17:47 Ответить
Ну так, це з клятого НАТО в БРСР чорножопі лізуть під польським кордоном.
26.12.2025 17:43 Ответить
Ну то раз вже є реакція на агресію, тож вже нарешті має бути й агресія!
26.12.2025 18:27 Ответить
Дивовижно лицемірні тварі.
26.12.2025 17:43 Ответить
Як виявилось світова політика така лицемірна та цинічна. А українцям вішали спагеті на вуха 30 років. НАТО ЕС... Возьмуть... ще трохи зачекать... На справді працювали комплексно - українська влада з російскими політтехнологами та прокоаторами типу Корчинського та Тягнибока розгойдували Україну та накручували кацапів на ненависть. Системно та дуже грамотно.
26.12.2025 18:26 Ответить
Кацап, іді *****, тут водкі нєт!
26.12.2025 18:41 Ответить
ще більше причин, чому європейські країни мають озброюватися, в тому числі ядерною зброєю
26.12.2025 17:43 Ответить
Можна подумать - це Литва штурмує повітряними кулями, територію Литви. Це Польша масово запускає на територію БРСР, нелегалів...
26.12.2025 17:45 Ответить
Новий Ракетний кризис. На цей раз бульбаруській.
26.12.2025 17:45 Ответить
Бульбульруській
26.12.2025 18:22 Ответить
Хрєнін несе повну хрєнь...
26.12.2025 17:46 Ответить
Мій сусід поставив в свою квартиру металеві двері - мабуть щось зле замислив проти мене. Заллю йому через двері бензин та підпалю, щоб не був таким агресивним.
26.12.2025 17:47 Ответить
Невже більше новин нема, ніж цитувати кишенькових прихвостнів "вусатого лайна"?
26.12.2025 17:48 Ответить
Європа так і мріє в білоросіян забрати їхню головну скрєпу- лизати дупу кацапам.
26.12.2025 17:49 Ответить
Уявити як воно бути кацапом не можу. А кацапським жополизом, то вже за будь-якими межами.
26.12.2025 17:56 Ответить
****** які ублюдки. Самі скачуть, самі ракети запускають і ще й звинувачують когось. Ну це вам приклад що дикунам не потрібен привід щоб напасти. Коли вони вирішать що час прийшов вони самі зайдуть привід і ще й вас звинуватять. А те що Тромб загладує в сраку Бульбофюреру і знімає з нього санкції якраз ще більше підбадьорило диктатора і терориста і запевнило в тому що його політика терору і залякування це правильний шлях
26.12.2025 17:57 Ответить
Шо оно несёт? Кто на них нападать собрался?
26.12.2025 17:58 Ответить
Тіхановская...
26.12.2025 18:23 Ответить
********** мозирку, і воно притисне!!
26.12.2025 18:05 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці" (с) 🤔
26.12.2025 18:10 Ответить
То таке, щоб не гавкав!!
26.12.2025 18:22 Ответить
Яке ще міноборони? Якої ще країни? Кацап хрєнін-йди на свого тезку.
26.12.2025 18:12 Ответить
одним словом - )(уйлаХрєнь.
26.12.2025 18:18 Ответить
Шось я не бачу ЯЗ від нати, на Ураїні(
26.12.2025 18:28 Ответить
Білорусь завжди була союзником Московії.
26.12.2025 18:51 Ответить
а що , у орди , два міністри оборони ?
26.12.2025 18:57 Ответить
Ще з совкових часів радянському союзу хтось постійно мішав,звинувачуючи у всіх гріхах проклятий Захід.Тепер міністр оборони Білорусі ***...,пардон,Хрєнін заявляє,що це реакція на агресію Заходу.Скоро розвалиться паРаша,а вона розвалиться це історична аксіома,що ви з бульбофюрером заспіваєте?Так.Лука і так хитрий то готовий на Заході всім дупи повилизувати,то теж починає звинувачувати."Володя,там не кому будет с нами воевать,война продлится три - четыре дня",казав він солов'іному
помьоту. Ще бульбофюрер обіцяв що поставить 10 орєшніків.Запам'ятайте що у війну грають мінімум вдвох,якщо вилитить від вас,то прилетить і до вас.
26.12.2025 19:00 Ответить
 
 