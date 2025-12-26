Размещение "Орешника" в Беларуси - реакция на агрессию Запада, - Минобороны страны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что размещение на территории страны российского ракетного комплекса "Орешник" является частью политики стратегического сдерживания Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация вблизи западных границ Беларуси является "напряженной и склонной к радикализации". В этом он обвинил руководство соседних стран, которое, по утверждению Хренина, "не хочет снижать градус военной напряженности".

Глава Минобороны Беларуси отметил, что одним из факторов стратегического сдерживания стало размещение на территории страны российского тактического ядерного оружия, а также ракетного комплекса "Орешник".

"Крайне выполненная задача наших глав государств - комплекс "Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", - заявил Хренин.

Он добавил, что Минск, по его словам, не заинтересован в войне и призывает к договоренностям, выразив надежду на появление "разумных политиков", которые понимают опасность эскалации.

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

