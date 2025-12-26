Розміщення "Орешника" в Білорусі - реакція на агресію Заходу, - Міноборони країни

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що розміщення на території країни російського ракетного комплексу "Орешник" є частиною політики стратегічного стримування Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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За його словами, ситуація поблизу західних кордонів Білорусі є "напруженою та схильною до радикалізації". У цьому він звинуватив керівництво сусідніх країн, яке, за твердженням Хрєніна, "не хоче знижувати градус військової напруги".

Глава Міноборони Білорусі зазначив, що одним із факторів стратегічного стримування стало розміщення на території країни російської тактичної ядерної зброї, а також ракетного комплексу "Орешник".

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"Крайнє виконане завдання наших глав держав - комплекс "Орешник" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їх агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати", - заявив Хрєнін.

Він додав, що Мінськ, за його словами, не зацікавлений у війні та закликає до домовленостей, висловивши сподівання на появу "розумних політиків", які розуміють небезпеку ескалації.

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Що передувало?

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито уже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

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