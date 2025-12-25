Контроль якості тилового майна: Міноборони впроваджує фото- та відеофіксацію
Міністерство оборони розпочало реалізацію пілотного проєкту з впровадження фото- та відеофіксації процедур контролю якості під час приймання тилового майна Збройних Сил України.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Фото- та відеофіксація здійснюється із застосуванням портативних відеореєстраторів (боді-камер), які використовуються представниками органів державного гарантування якості під час проведення процедур контролю.
Мета фіксації
Зазначається, що застосування засобів фіксації має на меті забезпечити об’єктивність та прозорість процедур приймання продукції, а також сформувати доказову базу в разі виникнення спірних питань під час виконання договорів постачання.
Як зазначив начальник Головного управління державного гарантування якості полковник Євген Красников, впровадження фото- та відеофіксації відповідає сучасним підходам до забезпечення якості та сприятиме підвищенню відповідальності всіх учасників процесу постачання тилового майна.
Отримані фото- та відеоматеріали будуть використовуватись виключно з метою документування результатів контролю якості та обґрунтування рішень, ухвалених за його підсумками.
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