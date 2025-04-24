Впроваджено каталог типових дефектів речового майна для підвищення якості забезпечення ЗСУ, - Міноборони
Запроваджено новий інструмент контролю якості речового забезпечення для Збройних сил України – каталог типових дефектів речового майна.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ініціатива покликана посилити вимоги до постачальників, забезпечити прозорість процедур приймання продукції та уніфікувати підходи до оцінки якості.
Каталог доступний як в електронному, так і в паперовому форматі. У ньому систематизовано найпоширеніші дефекти, виявлені під час перевірок зразків продукції з 2022 року – зокрема у тканинах, засобах індивідуального захисту, взутті та інших елементах речового забезпечення.
Крім того, каталог стане спільною інформаційною платформою для взаємодії з постачальниками, допомагаючи фіксувати та кваліфікувати виявлені недоліки. Це забезпечить єдиний підхід до оцінки якості продукції незалежно від регіону, підрозділу чи виду майна.
"З огляду на те, що приймання речового майна здійснюється у різних місцях та різними спеціалістами, ми потребували єдиних стандартів. Каталог дозволяє Територіальним центрам контролю якості працювати узгоджено, незалежно від регіону чи виду майна", – зазначив начальник Центрального управління контролю якості Ігор Лещенко.
У Міноборони додали, що розробка й впровадження цього документа – один із кроків до посилення інституційної спроможності системи речового забезпечення ЗСУ та гарантія, що українські захисники отримують якісне, надійне та безпечне спорядження.
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