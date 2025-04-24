Внедрен каталог типичных дефектов вещевого имущества для повышения качества обеспечения ВСУ, - Минобороны

Введен новый инструмент контроля качества вещевого обеспечения для Вооруженных сил Украины - каталог типичных дефектов вещевого имущества.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инициатива призвана ужесточить требования к поставщикам, обеспечить прозрачность процедур приемки продукции и унифицировать подходы к оценке качества.

Каталог доступен как в электронном, так и в бумажном формате. В нем систематизированы самые распространенные дефекты, выявленные во время проверок образцов продукции с 2022 года - в частности в тканях, средствах индивидуальной защиты, обуви и других элементах вещевого обеспечения.

Кроме того, каталог станет общей информационной платформой для взаимодействия с поставщиками, помогая фиксировать и квалифицировать выявленные недостатки. Это обеспечит единый подход к оценке качества продукции независимо от региона, подразделения или вида имущества.

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"Учитывая то, что приемка вещевого имущества осуществляется в разных местах и разными специалистами, мы нуждались в единых стандартах. Каталог позволяет Территориальным центрам контроля качества работать согласованно, независимо от региона или вида имущества", - отметил начальник Центрального управления контроля качества Игорь Лещенко.

В Минобороны добавили, что разработка и внедрение этого документа - один из шагов к усилению институциональной способности системы вещевого обеспечения ВСУ и гарантия, что украинские защитники получают качественное, надежное и безопасное снаряжение.

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