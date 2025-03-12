ДОТ посилює контроль графіків постачання речового майна в ЗСУ

ДОТ Міноборони суттєво посилює контроль за дотриманням графіку виробництва речового майна для Збройних сил України. Команда закупівельної агенції збільшує кількість виїздів на підприємства-постачальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Про ефективне використання коштів

"У 2025 році бюджет закупівель речового майна ДОТу становить понад 23 млрд грн. Це значні ресурси, які мають бути використані ефективно, з чітким дотриманням термінів та якості. Наша мета – забезпечити армію якісним речовим майном у необхідні строки, не допускаючи зривів постачання", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Також читайте: Жумаділов залишає посаду гендиректора "Державного оператора тилу" - він очолить АОЗ (оновлено)

Системне відстеження

"Окрім документального підтвердження, ми хочемо бачити процес на власні очі. Це дає змогу оперативно реагувати на потенційні ризики, які, на жаль, траплялися у 2024 році. Серед основних проблем — перевантаженість постачальників контрактами, депріоритизація замовлень, а також перебої з постачанням сировини. Зараз ми системно відстежуємо наявність матеріалів, темпи виконання замовлень та відповідність продукції затвердженим стандартам. Це дозволяє вчасно виявляти проблеми та ухвалювати відповідні рішення", – зазначила Вікторія Виноградова, директорка програми речового майна ДОТ.

Як здійснюється контроль

З початку 2025 року представники ДОТ 14 разів виїжджали на цехи підприємців. Закупівельна агенція має щоквартальний план перевірок підприємств, а постачальники заздалегідь отримують офіційні повідомлення про виїзди. Особлива увага приділяється новим гравцям ринку, а також компаніям, у яких рівень виконання зобов’язань (SLA) становить менш як 75%.

У разі виявлення порушень складається відповідний акт. Якщо постачальник систематично не виконує свої зобов’язання, ДОТ має право на одностороннє розірвання договору. Тоді постачальник втратить можливість брати участь у майбутніх закупівлях.

Також читайте: Для ЗСУ законтрактовано понад 1 млн літніх польових костюмів, - Міноборони